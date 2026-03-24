Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul" aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Povestea italianului care face avere din colete pe care le vinde fără să știe ce e în ele: „Clienții caută surpriza”

Un antreprenor italian a construit o afacere de aproape 10 milioane de euro anual cumpărând la kilogram colete sigilate și revânzându-le fără să le deschidă, potrivit Corriere della Sera.

Cum face milioane un italian din pachete Amazon sigilate, vândute la kilogram. FOTO: Shutterstock
În Italia, Roberto Zaltieri este unul dintre cei mai mari cumpărători de colete sigilate, în special de la Amazon. Acesta le achiziționează și le revinde la kilogram, fără să le desfacă, mizând pe efectul surpriză.

Antreprenorul, în vârstă de 62 de ani, conduce compania Stock Italwears, cu sediul în Castel Goffredo. În 2025, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 9,5 milioane de euro.

Zaltieri are un contract direct cu Amazon, prin care preia anual aproximativ 200 de tone de colete sigilate. În paralel, cumpără marfă și de la mari retaileri și branduri, precum Zara, Zalando, Carrefour, Trussardi, Penny Market sau Asics.

De asemenea, achiziționează stocuri de la producători de lenjerie și ciorapi, precum Goldenpoint, Triumph sau Twinset.

De la muncitor la antreprenor

Roberto Zaltieri a lucrat în mai multe domenii înainte de a intra în afaceri. La 16 ani era muncitor metalurgist, la 19 ani faianțar, iar la 21 de ani lucra în construcții. La 26 de ani și-a deschis propria afacere în domeniul pardoselilor.

Ulterior, a intrat în comerțul cu lenjerie, după ce s-a căsătorit cu Giuliana Brunello și a început să lucreze în afacerea socrului său.

Nu deschide niciodată pachetele

Astăzi, antreprenorul vinde aproape orice tip de produs, cu excepția alimentelor: electrocasnice, electronice, articole pentru casă, încălțăminte, mobilier, îmbrăcăminte sau cosmetice.

Produsele provin din stocuri nevândute, retururi, articole învechite sau livrări refuzate. În cazul Amazon, coletele sunt colectate din Bruxelles și transportate săptămânal.

Fiecare transport cântărește aproximativ 9.000 de kilograme și costă în jur de 30.000 de euro, incluzând achiziția la circa 3 euro/kg și transportul. Zaltieri le revinde ulterior cu aproximativ 4 euro/kg către magazine en-gros, outleturi și comercianți ambulanți.

Pachetele pot conține produse variate, de la șosete până la frigidere sau mașini de spălat, însă antreprenorul nu le deschide niciodată.

„Dacă aș deschide pachetele, ar deveni altă meserie”, spune el, comparând modelul de business cu un joc de tip loterie.

„Clienții caută surpriza”

Potrivit acestuia, aproximativ 90% dintre clienți sunt atrași tocmai de elementul de necunoscut.

Antreprenorul participă și la licitații online organizate de Amazon și a realizat tranzacții de mare volum, inclusiv pentru sute de mii de produse.

Totuși, nu toate investițiile s-au dovedit inspirate. De exemplu, a cumpărat 120.000 de cărți greu de vândut, o parte dintre acestea fiind cedate ulterior la prețuri simbolice.

Roberto Zaltieri susține că piața a fost afectată de pandemie și de dezvoltarea comerțului online, care a schimbat comportamentul consumatorilor.

Potrivit acestuia, tot mai mulți tineri preferă să închirieze produse sau să cumpere articole second-hand, în loc să le dețină.

Antreprenorul a încercat și vânzarea directă către consumatori, însă a renunțat din cauza prețurilor ridicate. De asemenea, a deschis mai multe outleturi, însă majoritatea au fost închise.

