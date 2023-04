Țara din care miliardarii pleacă din cauza impozitului pe avere. „Situația seamănă puțin cu Brexit”

Mai mulți miliardari și multimilionari norvegieni s-au mutat în alte țări, după ce guvernul de centru-stânga din Norvegia a majorat în luna noiembrie a anului 2022 taxa pe avere la 1,1%, relatează The Guardian.

Conform unui studiu efectuat de ziarul Dagens Naeringsliv, peste 30 de norvegieni foarte înstăriți au plecat din țară în anul 2022. Mai mult decât atât, se așteaptă ca și mai mulți miliardari să abandoneze țara din pricina acestei creșteri.

Mulți au hotărât să se mute în Elveția, unde impozitele sunt mult mai mici. Spre exemplu, pescarul miliardar Kjell Inge Røkke s-a mutat în orașul elvețian Lugano.

Miliardarul, în vârstă de 64 de ani, este al patrulea cel mai bogat norvegian și are o avere apreciată la circa 19,6 miliarde de coroane norvegiene (1,5 miliarde de lire sterline). Într-o scrisoare deschisă, acesta a afirmat: „Am ales Lugano ca noua mea reședință. Nu este nici cea mai ieftină, nici nu are cele mai mici taxe, dar, în schimb, este un loc minunat, cu o poziție centrală în Europa”.

Decizia sa de a părăsi Norvegia va costa țara circa 175 de milioane de coroane norvegiene în venituri fiscale pierdute pe an. Ziarul Dagens Naeringsliv a calculat că miliardarul a plătit circa 1,5 miliarde de coroane norvegiene în impozite din anul 2008.

Miliardarii și multimilionarii din Norvegia se confruntă cu impozite pe avere atât la nivel local, cât și la nivel de stat. Acestea includ un impozit municipal de 0,7% pe activele care depășesc 1,7 milioane de coroane norvegiene pentru persoanele fizice sau 3,4 milioane de coroane norvegiene pentru cupluri.

Mai mult decât atât, există o taxă pe avere la nivel de stat de 0,3% pentru activele de peste 1,7 milioane coroane norvegiene. În luna noiembrie a anului trecut, guvernul a crescut impozitul de stat la 0,4% pentru activele care depășesc 20 de milioane de coroane norvegiene pentru persoanele fizice și 40 de milioane de coroane norvegiene pentru cupluri. Astfel, impozitul pe avere a fost majorat la 1,1%.

„Situația seamănă puțin cu Brexit”

Ole Gjems-Onstad, profesor la Facultatea de Administrație și Afaceri din Oslo, a afirmat că, potrivit aprecierilor sale, persoanele care au abandonat Norvegia au avut o avere totală de minimum 600 de miliarde de coroane norvegiene.

„În opinia mea, situația seamănă puțin cu Brexit”, a declarat Gjems-Onstad.

Tord Ueland Kolstad, un investitor în domeniul imobiliar, care are o avere de circa 1,5 milioane de coroane norvegiene, a decis să se mute în orașul elvețian Lucerna.

„Nu este ceea ce mi-am dorit”, a mărturisit miliardarul pentru postul norvegian de televiziune TV 2.

Erlend Grimstad, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe, a afirmat pentru The Guardian că își dorește ca miliardarii norvegieni să se întoarcă „cu timpul”.

„Dacă v-ați bucurat de succes și v-ați îmbogățit în Norvegia, sperăm că veți rămâne și veți continua să participați la societatea norvegiană", a declarat Grimstad.

„Toată lumea ar trebui să contribuie în funcție de capacitate și, prin urmare, cei care au o capacitate mai mare de a plăti impozite, ar trebui să plătească un pic mai mult”, a mai adăugat Grimstad.