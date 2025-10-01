Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei

Dronele subacvatice ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina, în măsura în care Kievul are posibilitatea să exploateze și mai mult această armă crucială din arsenalul său, apreciază generalul american în retragere David Petraeus, relatează The Telegraph.

„Acesta este momentul în care Ucraina îi poate opri pe ruși pe câmpurile de luptă dacă sunt capabili să fabrice și mai multe sisteme fără pilot”, a declarat el pentru publicația britanică.

Înarmarea Ucrainei cu drone puternice sunt o componentă principală a planului ce ar putea aduce victoria pentru Ucraina, este de părere generalul în rezervă.

Fostul director CIA amintește că Ucraina a reușit să dezvolte noi drone navale și rachete de croazieră precum Flamingo care pot lovi în adâncimea Rusiei și care a prilejuit deja succese importante pentru Ucraina.

„Zilele trecute am pilotat un sistem naval fără pilot într-o locație nedivulgată din Ucraina, care a atins 100 km pe oră, este uimitor. Pe lângă dronele aeriene, Ucraina dispune acum și de racheta de croazieră Flamingo cu lansare terestră, care poate zbura 3.000 km.”

Kievul a primit fonduri de la țările occidentale pentru a-și construi o armată de drone, iar acest ajutor este vital în continuare pentru a asigura în cele din urmă câștigarea războiului.

De pildă, activele rusești înghețate, de peste 200 de miliarde de dolari, pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, ar putea fi investite în Ucraina pentru a dezvolta mai multe drone de acest fel, sporind șansele acestei țări în războiul purtat de Rusia.

Elementele care ar asigura o victorie sigură a Ucrainei

În afară de drone, Ucraina ar putea fi ajutată decisiv prin furnizarea de garanții de securitate și înăsprirea sancțiunilor impuse Rusiei de UE, în coordonare cu SUA.

Generalul Petraeus subliniază că ar fi necesar ca toate cele trei elemente să fie implementate simultan pentru a-l forța pe Putin să lase frâiele jocului.

„Dacă aceste trei seturi de acțiuni sunt întreprinse simultan, cred că am putea ajunge în sfârșit la o situație în care Rusia ar fi pur și simplu obligată să oprească luptele, deoarece nu poate obține câștiguri suplimentare [pe câmpul de luptă]”, a declarat el în marja Summitului anual Concordia din 2025, care a avut loc la New York.

„Alternativ, ar putea exista un acord de încetare a focului, dacă este posibil.”

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, provocând pagube importante rafinăriilor sale de petrol, penurii de combustibil în toată țara și obligând Moscova să reducă exporturile.

În paralel, vehiculele de suprafață fără pilot, care avansează rapid, au distrus nave de război și au lansat rachete care au doborât avioane de vânătoare și elicoptere rusești. Săptămâna trecută, cu ajutorul dronelor navale, forțele ucrainene au atacat noua bază a flotei rusești de la Marea Neagră, în portul rusesc Novorossiisk.

În acest context, Petraeus estimează că fonduri substanțiale suplimentare ar permite Ucrainei să-și extindă producția internă de drone.

Kievul și-a stabilit drept obiectiv producția a 4,5 milioane de drone în acest an, dublu față de producția de anul trecut.

La summitul ONU de săptămâna trecută, Trump a numit Rusia un „tigru de hârtie”, cu o economie tot mai șubredă, în timp ce duce un război anevoios, în care nu câștigă teritorii, în timp ce pierderile se acumulează.

„Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală”, a spus președintele american.

„Viitorul războiului este în Ucraina”, a conchis generalul Petraeus, cu referire la potențialul uriaș al capacităților robotice pe care Ucraina le-a dezvoltat cu mare succes.

Recent, Ucraina a dezvăluit recent noua sa dronă subacvatică Toloka TLK-1000, despre care susține că poate distruge ținte aflate la peste 1.200 de mile distanță, cu un focos de cinci tone și capacități de țintire asistate de inteligența artificială.