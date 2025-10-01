search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Dronele subacvatice ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina, în măsura în care Kievul are posibilitatea să exploateze și mai mult această armă crucială din arsenalul său, apreciază generalul american în retragere David Petraeus, relatează The Telegraph.

racheta flamingo FOTO profimedia jpg

„Acesta este momentul în care Ucraina îi poate opri pe ruși pe câmpurile de luptă dacă sunt capabili să fabrice și mai multe sisteme fără pilot”, a declarat el pentru publicația britanică.

Înarmarea Ucrainei cu drone puternice sunt o componentă principală a planului ce ar putea aduce victoria pentru Ucraina, este de părere generalul în rezervă.

Fostul director CIA amintește că Ucraina a reușit să dezvolte noi drone navale și rachete de croazieră precum Flamingo care pot lovi în adâncimea Rusiei și care a prilejuit deja succese importante pentru Ucraina.

„Zilele trecute am pilotat un sistem naval fără pilot într-o locație nedivulgată din Ucraina, care a atins 100 km pe oră, este uimitor. Pe lângă dronele aeriene, Ucraina dispune acum și de racheta de croazieră Flamingo cu lansare terestră, care poate zbura 3.000 km.”

Kievul a primit fonduri de la țările occidentale pentru a-și construi o armată de drone, iar acest ajutor este vital în continuare pentru a asigura în cele din urmă câștigarea războiului.

De pildă, activele rusești înghețate, de peste 200 de miliarde de dolari, pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, ar putea fi investite în Ucraina pentru a dezvolta mai multe drone de acest fel, sporind șansele acestei țări în războiul purtat de Rusia.

Elementele care ar asigura o victorie sigură a Ucrainei

În afară de drone, Ucraina ar putea fi ajutată decisiv prin furnizarea de garanții de securitate și înăsprirea sancțiunilor impuse Rusiei de UE, în coordonare cu SUA.

Generalul Petraeus subliniază că ar fi necesar ca toate cele trei elemente să fie implementate simultan pentru a-l forța pe Putin să lase frâiele jocului.

„Dacă aceste trei seturi de acțiuni sunt întreprinse simultan, cred că am putea ajunge în sfârșit la o situație în care Rusia ar fi pur și simplu obligată să oprească luptele, deoarece nu poate obține câștiguri suplimentare [pe câmpul de luptă]”, a declarat el în marja Summitului anual Concordia din 2025, care a avut loc la New York.

„Alternativ, ar putea exista un acord de încetare a focului, dacă este posibil.”

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, provocând pagube importante rafinăriilor sale de petrol, penurii de combustibil în toată țara și obligând Moscova să reducă exporturile.

În paralel, vehiculele de suprafață fără pilot, care avansează rapid, au distrus nave de război și au lansat rachete care au doborât avioane de vânătoare și elicoptere rusești. Săptămâna trecută,  cu ajutorul dronelor navale, forțele ucrainene au atacat noua bază a flotei rusești de la Marea Neagră, în portul rusesc Novorossiisk.

În acest context, Petraeus estimează că fonduri substanțiale suplimentare ar permite Ucrainei să-și extindă producția internă de drone.

Kievul și-a stabilit drept obiectiv producția a 4,5 milioane de drone în acest an, dublu față de producția de anul trecut.

La summitul ONU de săptămâna trecută, Trump a numit Rusia un „tigru de hârtie”, cu o economie tot mai șubredă, în timp ce duce un război anevoios, în care nu câștigă teritorii, în timp ce pierderile se acumulează.

„Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală”, a spus președintele american.

„Viitorul războiului este în Ucraina”, a conchis generalul Petraeus, cu referire la potențialul uriaș al capacităților robotice pe care Ucraina le-a dezvoltat cu mare succes.

Recent, Ucraina a dezvăluit recent noua sa dronă subacvatică Toloka TLK-1000, despre care susține că poate distruge ținte aflate la peste 1.200 de mile distanță, cu un focos de cinci tone și capacități de țintire asistate de inteligența artificială.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul chiar din prima zi a lunii
playtech.ro
image
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Ploi și ninsori în România. Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate