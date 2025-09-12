Video Momentul uluitor în care o dronă încearcă să doboare un obiect zburător neidentificat

O audiere recentă în Congres a dezvăluit o filmare cu o rachetă Hellfire trasă de o dronă Reaper care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, lăsându-i perplecși atât pe cei prezenți, cât și pe membrii Congresului.

Audierea a avut loc în cadrul unei ședințe a subcomisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, dedicată transparenței privind OZN-urile, parțial găzduită de congresmena MAGA și investigatoare a fenomenelor OZN, Anna Paulina Luna, notează publicația Gizmodo.

Filmarea a fost făcută publică pentru prima dată de congresmanul Eric Burlison (R-Missouri), care a precizat că a fost „realizată pe 30 octombrie 2024” și a descris-o drept „o dronă MQ-9 care urmărea un glob sau acest obiect în largul coastelor Yemenului, potrivit Fox News.

Burlison a declarat că imaginile au fost „prezentate ca atare de un avertizor de integritate. Verificarea independentă este în curs.”

Obiectul ar putea avea legătură cu conflictele militare din regiunea Yemenului, unde au fost surprinse imaginile.

În urmă cu câțiva ani, OZN-urile au fost rebranduite ca UAP (fenomene aeriene neidentificate). Ca orice rebranding, și acesta a fost urmat de o relansare a „produsului de bază” (în acest caz, poveștile despre OZN-uri) și de o tentativă de readucere a subiectului în atenția publică. În prim-planul acestor eforturi se află chiar congresmena Luna.

Noua „Forță de lucru pentru declasificarea secretelor federale”, lansată recent de Luna, este concepută să readucă în discuție multe subiecte controversate, cu tentă de „teorie a conspirației”, inclusiv OZN-urile. Luna a mai găzduit și o audiere în care au fost prezentate afirmații ale așa-numitului investigator în domeniul OZN-urilor, David Grusch.

„Imaginile și circumstanțele din jurul lor nu sunt deocamdată confirmate, dar acesta pare a fi primul caz cunoscut în care un Reaper se angajează într-o confruntare aeriană cu o țintă de orice fel, în condiții operaționale… Ideea de a folosi MQ-9 în rol aer-aer, cel puțin pentru autoapărare, nu este nouă”, a scris publicația The War Zone.

Într-un test din 2017, o dronă Reaper a reușit să doboare o dronă-țintă folosind o rachetă aer-aer AIM-9X Sidewinder. Existase deja precedentul înarmării dronelor în acest mod, unele Predatoare fiind modificate pentru a lansa rachete Stinger cu ghidaj termic, în perioada premergătoare invaziei Irakului din 2003 condusă de SUA.

Cel puțin într-un caz, în 2002, o dronă Predator a tras o rachetă Stinger asupra unui avion de vânătoare irakian MiG-25 Foxbat care încerca să o doboare.