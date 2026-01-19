Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează

Propaganda rusă a prezentat, în această săptămână, o fotografie veche de opt ani drept dovadă că președintele Vladimir Putin ar fi participat la tradiționala scăldare în apa înghețată, de Bobotează.

În realitate, imaginile provin din 2018, în timpul campaniei electorale a liderului rus, ceea ce a generat suspiciuni în rândul utilizatorilor rețelelor sociale cu privire la autenticitatea evenimentului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin „s-a aruncat tradițional într-o groapă de gheață” în noaptea Bobotei, însă autoritățile nu au publicat fotografii sau videoclipuri recente care să confirme această informație.

În lipsa dovezilor vizuale, mulți internauți consideră că, la vârsta de 73 de ani, Putin ar putea să nu fie fizic capabil de o astfel de acțiune, scrie dialog.

Fenomenul nu este unul nou: în ultimii ani, Kremlinul a alternat între lipsa de dovezi și prezentarea unor materiale vizuale selective.

În 2019, anunțul s-a făcut doar prin declarații; în 2020, Putin nu a participat din cauza condițiilor meteorologice; în 2021, a fost difuzat un videoclip; în 2022, refuzul a fost motivat „la recomandarea bisericii”; în 2023 și 2024, s-au transmis doar cereri, fără dovezi; iar în 2025, nu a existat nicio mențiune oficială.

Astfel, experții și utilizatorii ruși de rețele sociale susțin că imaginea liderului rus, prezentată ca „puternic și energic”, este menținută artificial prin propagandă.