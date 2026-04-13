O boală misterioasă a ucis peste 300 de vaci într-o fermă din Elveția, la scurt timp după instalarea unor panouri solare pe grajd

O boală misterioasă a ucis peste 300 de vaci într-o fermă din Elveția, la scurt timp după instalarea unor panouri solare pe grajd. Fermierul suspectează că la mijloc ar putea fi vorba despre curenți electrici „vagabonzi” generați de noua instalație fotovoltaică.

Un fermier din localitatea Vulliens, Elveția, a pierdut 300 de vaci, în valoare de 3,2 milioane de euro, după apariția unor probleme grave de sănătate la animale, la câteva luni după instalarea unor panouri solare pe acoperișul grajdului.

Potrivit relatărilor sale, problemele au început la scurt timp după construcția unui nou adăpost pentru animale și montarea unui sistem fotovoltaic.

La aproximativ șase luni după punerea în funcțiune a instalației, vacile au început să manifeste simptome severe: dificultăți respiratorii, dezechilibre metabolice și slăbirea sistemului imunitar, potrivit blic.

Fermierul afirmă că a solicitat intervenția medicilor veterinari, însă tratamentele aplicate nu au dus la îmbunătățirea stării animalelor.

„Facturile mele veterinare au fost de patru ori mai mari decât de obicei. Dar situația nu s-a îmbunătățit deloc. Organele vacilor s-au deteriorat. Am făcut tot ce am putut”, a spus fermierul pentru sursa citată.

Ulterior, animalele au fost examinate într-o clinică din Berna, unde analizele de hrană și sânge ar fi indicat că, deși nutrienții erau prezenți în alimentație, aceștia nu ajungeau eficient în organism.

În lipsa unei cauze clare, fermierul ia în calcul ipoteza unor „curenți vagabonzi” generați de instalația electrică a fermei, inclusiv panourile solare sau echipamentele de muls. Acest fenomen ar putea produce diferențe de potențial electric în adăposturi cu podele umede și structuri metalice, afectând animalele.

Specialiștii în agricultură din Elveția atrag însă atenția că astfel de fenomene sunt dificil de detectat și pot avea simptome similare altor boli cunoscute la bovine. În același timp, ei subliniază că nu există dovezi clare care să lege direct instalațiile fotovoltaice de astfel de episoade.

„Curenții vagabonzi sunt invizibili și necesită măsurători complexe pentru a fi identificați”, explică experți din domeniu, care afirmă că riscurile pot apărea în special în instalații electrice complexe sau recent modificate.

Curenții vagabonzi sunt fluxuri de curent electric care circulă prin alte căi decât circuitele electrice intenționate. În loc să rămână în cabluri, aceștia se „scurg” prin pământ, structurile metalice ale clădirilor, conductele de apă sau armăturile de beton din grajduri.

Cazul a ajuns și în atenția autorităților federale elvețiene, fiind depusă o interpelare parlamentară privind posibilele efecte ale panourilor solare asupra animalelor. În paralel, fermierul a înființat o fundație dedicată acestui tip de situații.

Liderul Partidului Liberal Verde, Jürg Grossen, consideră această idee exagerată. „Curenții vagabonzi nu au nicio legătură cu panourile solare. Pot apărea oriunde sunt instalate aparate electrice, cum ar fi mașinile de muls. Cheia rămâne instalarea corectă”, subliniază Grossen, care este și președintele asociației industriei solare.

Guvernul elvețian a transmis anterior că nu are cunoștință de cazuri confirmate în care instalațiile fotovoltaice să fi afectat direct sănătatea animalelor.