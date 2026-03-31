Soluție disperată într-un sat din Franța: cinci vaci, înscrise la școală pentru a salva o clasă: „Râdem, dar suntem foarte furioși”

Autoritățile dintr-un sat din regiunea Alsacia, Franța, au găsit o soluție neobișnuită pentru a evita închiderea unei clase: au decis să înscrie simbolic cinci vaci, pentru a atinge numărul minim de elevi necesar menținerii acesteia.

În localitatea Moosch, din departamentul Haut-Rhin, unde trăiesc aproximativ 1.621 de oameni, funcționează o singură școală. În prezent, aceasta are 66 de elevi în ciclul primar și 30 la grădiniță, însă numărul redus de copii riscă să ducă la închiderea unei clase.

Pentru a evita acest scenariu, primarul a recurs la o soluție simbolică: înscrierea a cinci vaci, astfel încât pragul minim de „elevi” să fie atins. Animalele – Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel – vor apărea oficial în documente, într-un gest de protest menit să atragă atenția asupra problemei.

„Râdem, dar de fapt, suntem foarte furioși”

Edilul José Schruoffeneger a explicat, într-o notă ironică, cum va fi pus în aplicare planul: „Vom completa o cerere pentru Abondance, Amandine, Abeille, Arlette și Amsel. În general, junincile preferă pășunile în locul sălilor de clasă, așa că îi vom ruga pe profesori să țină orele afară; se pare că este foarte la modă în zilele noastre”.

Dincolo de tonul glumeț, mesajul este unul clar: „Râdem, dar de fapt, suntem foarte furioși”, a adăugat primarul, potrivit France Info.

Școala, centrul vieții comunitare

Potrivit edilului, școala joacă un rol esențial în viața satului și nu ar trebui tratată ca o simplă statistică administrativă.

„Avem absolvenți de top ai École Nationale d‘Administration (ENA) și oameni cu studii extinse, și asta e foarte bine. Dar nu au pus niciodată piciorul într-un sat. Un sat trăiește în jurul școlii sale. Singurele locuri unde adulții se întâlnesc în mod regulat sunt în fața școlii. O școală este esențială într-un sat”, a explicat Schruoffeneger.

Contextul protestelor din educație

Inițiativa vine pe fondul unor tensiuni mai ample din sistemul educațional francez. Profesorii din învățământul public sunt așteptați să intre în grevă marți, 31 martie 2026, în semn de protest față de reducerea posturilor.

Sindicatul SNUipp-FSU avertizează că până la 30% dintre cadrele didactice din învățământul primar ar putea participa la grevă. Aceștia cer stoparea reducerilor de personal, menținerea claselor existente și majorarea salariilor.