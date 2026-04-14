Atac armat într-un liceu din Turcia: 16 răniți. Elevi filmați fugind disperați în timp ce un fost coleg îi urmărea cu arma

Un tânăr de 18 ani a deschis focul într-un liceu din sud-estul Turciei, unde fusese elev, rănind cel puțin 16 persoane înainte de a se sinucide, au anunțat autoritățile. Imagini video arată zeci de elevi fugind din școală spre poartă și apoi pe stradă.

Atacatorul înarmat cu o pușcă, a tras la întâmplare într-un liceu profesional din Siverek, provincia Sanliurfa, după care s-a baricadat în clădire. Ulterior, s-a sinucis folosind aceeași armă, a declarat guvernatorul Hasan Sildak, scrie Associated Press.

În urma atacului, 10 elevi, patru profesori, un angajat al cantinei și un polițist au fost răniți. Majoritatea au fost tratați în Siverek, însă cinci dintre răniți, aflați în stare mai gravă, au fost transferați la un spital din capitala provinciei.

Motivul atacului rămâne necunoscut. Astfel de atacuri armate în școli sunt rare în Turcia.

Anterior, presa a relatat că toți elevii au fost evacuați, iar forțe speciale de poliție au fost trimise la fața locului, după ce atacatorul a refuzat să se predea.

„Individul a fost încercuit în interiorul clădirii de către poliție și a murit după ce s-a împușcat”, a declarat Sildak, adăugând că va fi desfășurată o anchetă „amplă”.



