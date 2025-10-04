Video „O adevărată cascadorie regală!” Prințesa Kate și-a uimit fanii după ce a coborât o scară de avion cu spatele, pe tocuri de 10 cm

Kate Middleton a lăsat din nou fanii regali fascinați în timpul vizitei sale la RAF Coningsby, efectuând un gest care părea aproape imposibil: a coborât o scară abruptă a aeronavei mergând înapoi și purtând tocuri înalte. Momentul a devenit rapid viral.

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, care deține titlul onorific de Comandor Regal Onorific Aeronautic, a coborât scările cu o grație perfectă, fără să ezite sau să piardă echilibrul.

Momentul a stârnit imediat reacții pe rețelele sociale, fanii distribuind clipuri și comentarii amuzante care combinau uimirea cu admirația, scrie news.abplive.

Social media reacționează: „O adevărată cascadorie regală!”

Un utilizator de pe X a scris: „Sunt literalmente uimit de acest video cu Prințesa de Wales coborând scările pe tocuri. Ce gafă… dar făcută impecabil!”.

Alte sute de fani au subliniat cât de dificil a fost gestul: „Aceasta este o scară tip navă, mult mai abruptă și cu trepte înguste, concepută pentru bocanci de lucru, nu pentru tocuri.”

„Alteța Sa Regală, Prințesa Kate, perfecțiune chiar și când merge înapoi,” a scris un fan regal. Un altul a adăugat: „Cu adevărat poate face totul.”

Alții au privit momentul cu umor: „Port tocuri tot timpul și niciodată nu aș fi reușit să fac asta atât de lin și grațios. Practic, a transformat o posibilă gafă într-un moment regal de aplauze.”

Fanii au fost impresionați nu doar de echilibrul ei, ci și de combinația de eleganță și atletism: „A stăpânit scările ca pe un podium. O mică gafă? Nici vorbă. Eleganță pură cu putere în fiecare pas.”

Chiar și criticii sau scepticii au glumit: „Alteța Sa poate să-și prindă părul într-un coc fără agrafe și să coboare scările fără să dea niciun pas greșit. Practic, tot ce face devine viral!”

Ceea ce putea fi o simplă gafă a devenit astfel un exemplu perfect al profesionalismului și grației regale, iar Prințesa Kate a demonstrat că nimic, nici măcar o coborâre complicată pe tocuri, nu o poate face să piardă controlul sau eleganța.