Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Secțiile de votare s-au închis în Ungaria, începe numărarea buletinelor. Prezență record la urne. Rezultatele preliminare ale alegerilor din Ungaria

Secțiile de votare s-au închis în Ungaria. A început numărarea buletinelor de vot. Oficiul Electoral Național (NVI) din Ungaria urmează să înceapă publicarea primelor rezultate ale alegerilor parlamentare de duminică pe site-ul său oficial, cifrele apărând progresiv pe măsură ce numărarea voturilor avansează. Votul s-a încheiat oficial duminică seara, la ora 19:00, în cele 10.047 de secții de votare din 3.154 de localități din țară și 23 de districte din Budapesta. Cei care doresc să voteze și sunt deja la coadă își pot exprima votul, relatează MTI. Prezența la vot a fost de aproximativ 80%, ceea ce reprezintă un record absolut. 

Prezență recor la urne/FOTO:Arhiva

Conform informațiilor publicate în ziua alegerilor, rezultatele preliminare vor fi publicate pe valasztas.hu începând cu ora 20:00, actualizând datele la fiecare 10 minute odată ce începe raportarea. Ritmul și caracterul complet al rezultatelor vor depinde de cât de repede vor procesa comisiile locale de numărare a voturilor buletinele de vot și vor transmite înregistrările oficiale în sistemul informatic național.

Ca și în anii precedenți, Fidesz va organiza evenimentul de așteptare a rezultatelor la Bálna, în timp ce Tisza va organiza evenimentul de așteptare a rezultatelor în Piața Batthányi și pe cheiul de lângă aceasta.

Cum sunt numărate și încărcate voturile După închiderea secțiilor de votare, comisiile locale de numărare a voturilor vor începe numărarea buletinelor de vot într-o secvență stabilită. Mai întâi vor număra voturile exprimate pentru candidații din circumscripțiile individuale, urmate de voturile pentru listele partidelor naționale și apoi buletinele de vot exprimate pentru listele de naționalități. Odată ce numărarea voturilor este finalizată la o secție de votare, comisia stabilește rezultatul secției de votare și întocmește un proces-verbal oficial al numărării voturilor și al rezultatului. Secretarul comisiei trimite apoi rezultatele biroului electoral local, care le introduce în sistemul central.

Din cauza acestui flux de lucru, se așteaptă ca primele rezultate care apar pe site-ul public al NVI să fie cele din circumscripțiile uninominale, totalurile voturilor pe listă urmând de obicei mai târziu, pe măsură ce buletinele de vot relevante sunt procesate și înregistrate. Voturi prin corespondență: deschidere și scanare pentru accelerarea raportării De asemenea, NVI va procesa un lot mare de buletine de vot prin poștă duminică seara. Biroul este programat să înceapă deschiderea și scanarea voturilor prin poștă primite până în prezent - aproape 232.000 de buletine de vot - înainte de a începe numărarea manuală. Scopul scanării, a declarat NVI, este de a permite autorității să publice mai rapid o imagine preliminară a rezultatului votului prin corespondență. Aceste rezultate sunt așteptate să apară și pe valasztas.hu duminică seara, pe măsură ce devin disponibile.

Cifrele din noaptea alegerilor publicate online sunt preliminare: reflectă înregistrările secțiilor de votare raportate pe măsură ce sunt încărcate și se pot modifica pe măsură ce apar mai multe rezultate. În plus, sistemul electoral al Ungariei combină circumscripțiile uninominale cu voturile pe liste de partide naționale, ceea ce înseamnă că rezultatul parlamentar general depinde de ambele fluxuri de rezultate - și nu toate componentele avansează în același ritm în noaptea alegerilor.

Rezultatele finale la nivel de circumscripție electorală pot fi afectate de procesul de „așteptare” a buletinelor de vot exprimate în cadrul unor acorduri speciale de vot (inclusiv alegătorii care își exprimă votul după ce s-au înregistrat pentru a vota în afara circumscripției lor de domiciliu).

Prin urmare, comisiile electorale locale de circumscripție au un termen legal pentru a stabili oficial rezultatul final în fiecare circumscripție până sâmbăta viitoare. Dacă marja dintre candidați este de 100 de voturi sau mai puțin și se depune o cerere de renumărare a voturilor, termenul se mută până lunea următoare. Până la finalizarea acestor etape, cifrele disponibile online ar trebui tratate ca fiind provizorii.

Pe măsură ce numărătoarea voturilor progresează, cea mai imediată mișcare se observă de obicei mai întâi în numărarea voturilor pe circumscripții, urmată de totalurile pe listele naționale și apoi de rezultatele pe liste de naționalități - reflectând ordinea în care buletinele de vot sunt procesate la secțiile de votare și introduse în sistemul național.

