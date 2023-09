Noua tactică a Rusiei „marea de foc” face ca misiunea de deminare a Ucrainei să devină și mai periculoasă

Rusia a dezvoltat o nouă tactică care face și mai periculoasă și mai perfidă misiunea soldaților ucraineni să curețe câmpurile minate.

Ocupanții ruși au început să dea foc câmpurilor de mine din regiunea Zaporojie, scrie The New York Times, care precizează că invadatorii inundă aceste zone cu un lichid inflamabil.

Când forțele ucrainene încearcă să demineze anumite zone, rușii aruncă bombe asupra lor din drone, declanșând „ o mare de foc și explozii”.

Sute de mici grupuri de asalt, majoritatea foromate din opt până la zece soldați, sunt forța motrice a Forțelor Armate ale Ucrainei în sudul Ucrainei , scrie The New York Times . Fiecare dintre aceste grupuri are sarcina de a ataca tranșee, o fâșie de copaci sau chiar o casă.

Astfel au fost eliberate, potrivit NYT, Urojaine din regiunea Donețk și Robotîne din regiunea Zaporojie. Datorită acestui fapt, partea ucraineană avansează încet, dar cu succes.

NYT explică că orice casă pe care astfel de grupuri reușesc să o elibereze este doar o pată pe hartă. Cu toate acestea, poate fi o fortăreață pentru inamic.

"Aceasta este o modalitate dificilă de a duce război - sat cu sat, casă cu casă - fără nicio garanție de succes. Cu toate acestea, după ce au fost capturate, fortificațiile rusești servesc drept bază pentru ucraineni pentru a-și planifica următoarea mișcare" scrie publicația americană.

„Ucrainenii mai au aproximativ 97 de kilometri de drum dificil de parcurs înainte de a putea ajunge la coasta Mării Azov și cel puțin încă o linie de apărare rusă bine fortificată", scrie NYT. "Rușii opun o rezistență furioasă, protejați de poziții fortificate, câmpuri de mine și superioritate aeriană. Infanteriștii ucrainei se așteaptă ca lupta să fie sângeroasă și lentă".

Forțele ucrainene lucrează acum pentru a extinde fisurile din linie pentru a crea o gaură suficient de mare pentru ca vehiculele blindate furnizate de Occident să poată trece cu sprijin logistic suficient. „Este ca și cum ai umfla o minge”, a spus un ofițer WSJ.

Forţele ucrainene au străpuns în mod decisiv prima linie de apărare a Rusiei în apropiere de Zaporojie, după săptămâni de deminare minuţioasă a terenului, şi se aşteaptă la o înaintare mai rapidă, pe măsură ce presează a doua linie a frontului, care este mai slabă, a spus generalul ucrainean care conduce contraofensiva din sud, Oleksandr Tarnavski, într-un interviu pentru Observer.

Generalul de brigadă Oleksandr Tarnavski estimează că Rusia a dedicat 60% din timpul şi resursele sale pentru a construi prima linie de apărare şi doar 20% pentru a doua şi a treia linie, deoarece Moscova nu se aştepta ca forţele ucrainene să reuşească străpungerea primei linii. „Acum ne aflăm între prima şi a doua linie de apărare”, a spus Tarnavski pentru Observer. Forţele ucrainene presează de ambele părţi ale breşei şi îşi consolidează poziţia pe teritoriul cucerit în luptele recente, a explicat generalul.

„În centrul ofensivei, finalizăm acum distrugerea unităţilor inamice care oferă acoperire pentru retragerea trupelor ruseşti în spatele celei de-a doua linii defensive a acestora”, a detaliat el.

Forțele Ucrainei au făcut „progrese notabile” împotriva pozițiilor puternic fortificate ale Rusiei din sud, spune și guvernul SUA. Coordonatorul pentru comunicare strategică al Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, John Kirby, spune că Statele Unite au remarcat în ultimele zile un „progres notabil” al forțelor armate ucrainene în linia de avans sudică ce iese din zona Zaporojie, scrie BBC.

Expertul militar și fostul purtător de cuvânt al Academiei Militare Ucrainene, Vladislav Selezniov a explicat că pentru a ajunge la Tokmak, Forțele Armate ale Ucrainei, trebuie să treacă prin Novoprokopivka, Ilcenkove, Sweetka Balka și Cervonohirka. Ofensiva ucraieană în această zonă este foarte importantă , deoarece va ajuta la distrugerea logistici rușilor din sud, să ajungă la Marea Azov și să elibereze Crimeea.