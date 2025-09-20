search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șeful MI6, mesaj pentru ruși: „Spionați pentru noi. Veți lucra pentru a aduce pacea pe continentul nostru”

0
0
Publicat:

Serviciul britanic de informații externe, MI6, lansează noul portal online „Silent Courier”, menit să recruteze potențiali spioni pe dark web, în special din Rusia, relatează CNN.

image

Serviciul funcționează pe browserul de internet Tor, care va permite accesul anonim la o platformă securizată de mesagerie pusă la dispoziție de MI6. Instrucțiuni pentru utilizarea Silent Courier se regăsesc pe noul canal de YouTube al MI6, funcțional de vineri dimineață.

Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat că Regatul Unit „își consolidează eforturile cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât MI6 să poată recruta noi spioni pentru Regatul Unit – din Rusia și  întreaga lume”.

Recomandarea pentru utilizatori este să ia  măsurile de precauție necesare pentru a-l utiliza în siguranță. „MI6 sfătuiește persoanele care accesează portalul său să utilizeze VPN-uri și dispozitive de încredere care nu sunt conectate cu identitate lor, pentru a atenua riscurile din unele țări”, se arată în comunicatul emis de Ministerul de Externe al Regatului Unit.

Lansarea noului portal pe dark web vine după ce șeful MI6, Richard Moore, într-un discurs public rar la Praga, în iulie 2023, a făcut apel la cetățenii ruși nemulțumiți de regimul lui Putin să spioneze pentru Marea Britanie. În același an, CIA a lansat un mecanism online similar cu Silent Courier, tot pe rețeaua Tor.

Moore a profitat de discursul de încheiere a activității – ținut vineri la Istanbul, unde a fost anterior ambasador – pentru a lansa noul serviciu.

„Astăzi, îi chemăm pe cei care dețin informații sensibile despre instabilitatea globală, terorism internațional sau activități de spionaj ostil să contacteze MI6 în siguranță, online. Ușa noastră virtuală este deschisă”, a spus el.

Sis.gov.uk, site-ul web al MI6, încurajează potențialii informatori să utilizeze Tor și un VPN pentru a-i contacta și să completeze un formular online, folosind o adresă de e-mail la care să poată fi contactați. „Nu utilizați un nume, un număr de telefon sau alte date ce pot fi legate de identitatea voastră reală atunci când creați acest cont”.

Lansarea de vineri este însoțită de un videoclip, care amintește de imaginea spionajului MI6 cel mai strâns asociat cu spionul fictiv James Bond – plimbări în pădurea adâncă și agenți singuratici conducând un SUV în deșert. Videoclipul prezintă o machetă a serviciului Silent Courier pe un smartphone, cu textul „transfer informații” scris în rusă.

Moore părăsește Mi6 după un serviciu de cinci ani, urmând să fie înlocuit luna viitoare de Blaise Metreweli, prima femeie care deține acest rol. Metreweli a fost directoarea MI6 responsabilă de inovație și tehnologie, și a lucrat anterior în Orientul Mijlociu și Europa.

Richard Moore: Putin „mușcă mai mult decât poate mesteca”

„Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă, dar minte. Minte lumea. Își minte poporul. Poate că se minte chiar pe sine însuși”, a spus Moore, în discursul său de la Istanbul. „Dar nu ar trebui să-l credem. Sau să-i atribuim creditul unei forțe pe care nu o are.”

Orice victorie rusească pe câmpul de luptă a rămas incrementală, și a venit cu costuri masive, în măsura în care armata lui Putin nu a reușit să-și atinge obiectivele de a captura rapid întreaga Ucraină.

Fost ambasador la Ankara, Moore pare să fi ales Istanbulul ca loc pentru a lansa o nouă campanie de recrutare a spionilor datorită numărului mare de vizitatori ruși în Turcia.

Șeful demisionar al spionajului britanic a menționat și alte amenințări la adresa securității britanice și globale, în special Iranul, a relatat The Guardian.

Iranul, China și Coreea de Nord au facilitat războiul lui Putin în Ucraina, permițându-i lui Putin să evite un posibil colaps intern sau un inevitabil acord de armistițiu, a spus el.

„În cele din urmă, dacă ne păstrăm calmul, Putin va trebui să accepte faptul că are de ales între a risca o criză economică și politică care îi amenință propriul guvern sau a face o înțelegere rezonabilă”, a spus el. „Aceasta este o alegere cu care ar fi trebuit să se confrunte mai devreme, dacă nu ar fi primit ajutor extern”.

„Nu toți rușii adoptă ideile puținismului”, a spus el. „Unii își țin capul plecat și încearcă să-și vadă de viață cât de bine pot. Unii, precum Alexei Navalnîi, rezistă în mod deschis și mor pentru convingerile lor, dar alții o fac în secret – lucrând pentru MI6.”

Promițând potențialilor recruți ruși securitate și protecție, Moore a prezentat oferta ca pe o oportunitate de a aduce pacea în Europa .

„Către bărbații și femeile din Rusia care au adevăruri de împărtășit și curajul de a le împărtăși, vă invit să contactați MI6. Veți lucra pentru a aduce pacea pe continentul nostru, pentru a proteja interesele pe termen lung și pentru a salva onoarea țării voastre.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
stirileprotv.ro
image
Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza”
fanatik.ro
image
Câți oameni au fugit din „raiul comunist” al lui Ceaușescu, simpatizat acum de 50% dintre români. Cetățenii prinși erau umiliți în adunări publice și înfundau pușcăria
libertatea.ro
image
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
playtech.ro
image
Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un produs care costă doar câțiva lei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Bilete de tratament balnear gratis pentru români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?