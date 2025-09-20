Șeful MI6, mesaj pentru ruși: „Spionați pentru noi. Veți lucra pentru a aduce pacea pe continentul nostru”

Serviciul britanic de informații externe, MI6, lansează noul portal online „Silent Courier”, menit să recruteze potențiali spioni pe dark web, în special din Rusia, relatează CNN.

Serviciul funcționează pe browserul de internet Tor, care va permite accesul anonim la o platformă securizată de mesagerie pusă la dispoziție de MI6. Instrucțiuni pentru utilizarea Silent Courier se regăsesc pe noul canal de YouTube al MI6, funcțional de vineri dimineață.

Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat că Regatul Unit „își consolidează eforturile cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât MI6 să poată recruta noi spioni pentru Regatul Unit – din Rusia și întreaga lume”.

Recomandarea pentru utilizatori este să ia măsurile de precauție necesare pentru a-l utiliza în siguranță. „MI6 sfătuiește persoanele care accesează portalul său să utilizeze VPN-uri și dispozitive de încredere care nu sunt conectate cu identitate lor, pentru a atenua riscurile din unele țări”, se arată în comunicatul emis de Ministerul de Externe al Regatului Unit.

Lansarea noului portal pe dark web vine după ce șeful MI6, Richard Moore, într-un discurs public rar la Praga, în iulie 2023, a făcut apel la cetățenii ruși nemulțumiți de regimul lui Putin să spioneze pentru Marea Britanie. În același an, CIA a lansat un mecanism online similar cu Silent Courier, tot pe rețeaua Tor.

Moore a profitat de discursul de încheiere a activității – ținut vineri la Istanbul, unde a fost anterior ambasador – pentru a lansa noul serviciu.

„Astăzi, îi chemăm pe cei care dețin informații sensibile despre instabilitatea globală, terorism internațional sau activități de spionaj ostil să contacteze MI6 în siguranță, online. Ușa noastră virtuală este deschisă”, a spus el.

Sis.gov.uk, site-ul web al MI6, încurajează potențialii informatori să utilizeze Tor și un VPN pentru a-i contacta și să completeze un formular online, folosind o adresă de e-mail la care să poată fi contactați. „Nu utilizați un nume, un număr de telefon sau alte date ce pot fi legate de identitatea voastră reală atunci când creați acest cont”.

Lansarea de vineri este însoțită de un videoclip, care amintește de imaginea spionajului MI6 cel mai strâns asociat cu spionul fictiv James Bond – plimbări în pădurea adâncă și agenți singuratici conducând un SUV în deșert. Videoclipul prezintă o machetă a serviciului Silent Courier pe un smartphone, cu textul „transfer informații” scris în rusă.

Moore părăsește Mi6 după un serviciu de cinci ani, urmând să fie înlocuit luna viitoare de Blaise Metreweli, prima femeie care deține acest rol. Metreweli a fost directoarea MI6 responsabilă de inovație și tehnologie, și a lucrat anterior în Orientul Mijlociu și Europa.

Richard Moore: Putin „mușcă mai mult decât poate mesteca”

„Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă, dar minte. Minte lumea. Își minte poporul. Poate că se minte chiar pe sine însuși”, a spus Moore, în discursul său de la Istanbul. „Dar nu ar trebui să-l credem. Sau să-i atribuim creditul unei forțe pe care nu o are.”

Orice victorie rusească pe câmpul de luptă a rămas incrementală, și a venit cu costuri masive, în măsura în care armata lui Putin nu a reușit să-și atinge obiectivele de a captura rapid întreaga Ucraină.

Fost ambasador la Ankara, Moore pare să fi ales Istanbulul ca loc pentru a lansa o nouă campanie de recrutare a spionilor datorită numărului mare de vizitatori ruși în Turcia.

Șeful demisionar al spionajului britanic a menționat și alte amenințări la adresa securității britanice și globale, în special Iranul, a relatat The Guardian.

Iranul, China și Coreea de Nord au facilitat războiul lui Putin în Ucraina, permițându-i lui Putin să evite un posibil colaps intern sau un inevitabil acord de armistițiu, a spus el.

„În cele din urmă, dacă ne păstrăm calmul, Putin va trebui să accepte faptul că are de ales între a risca o criză economică și politică care îi amenință propriul guvern sau a face o înțelegere rezonabilă”, a spus el. „Aceasta este o alegere cu care ar fi trebuit să se confrunte mai devreme, dacă nu ar fi primit ajutor extern”.

„Nu toți rușii adoptă ideile puținismului”, a spus el. „Unii își țin capul plecat și încearcă să-și vadă de viață cât de bine pot. Unii, precum Alexei Navalnîi, rezistă în mod deschis și mor pentru convingerile lor, dar alții o fac în secret – lucrând pentru MI6.”

Promițând potențialilor recruți ruși securitate și protecție, Moore a prezentat oferta ca pe o oportunitate de a aduce pacea în Europa .

„Către bărbații și femeile din Rusia care au adevăruri de împărtășit și curajul de a le împărtăși, vă invit să contactați MI6. Veți lucra pentru a aduce pacea pe continentul nostru, pentru a proteja interesele pe termen lung și pentru a salva onoarea țării voastre.”