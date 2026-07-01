Noua armă a Greciei împotriva incendiilor: sateliți cu inteligență artificială

Grecia a devenit prima țară din lume care a desfășurat o constelație de sateliți dedicată exclusiv detectării timpurii a incendiilor de vegetație. Sistemul, dezvoltat de compania OroraTech și finanțat de Uniunea Europeană, promite să ofere alerte aproape în timp real și să sprijine echipele de intervenție în limitarea pagubelor.

Primii patru nanosateliți ai rețelei au fost plasați pe orbita joasă a Pământului în luna mai. Fiecare are aproximativ dimensiunea unui cuptor cu microunde și este echipat cu senzori termici capabili să identifice focare de incendiu cu o dimensiune de până la patru metri, o performanță semnificativ superioară sateliților convenționali, relatează Euronews.

Imaginile colectate de sateliți sunt analizate de modele de inteligență artificială, care disting incendiile reale de alte surse de căldură și transmit automat informațiile autorităților.

„Scanăm o zonă, folosim aceste imagini și le trimitem către modelele noastre de inteligență artificială. Acestea le analizează cu o precizie de până la celule de grilă de 4 pe 4 metri. Apoi pot determina dacă este vorba de un incendiu sau nu și transmit informațiile serviciului de pompieri sau altor autorități conectate la sistem”, a explicat directorul general al OroraTech, Ioannis Landouris.

Atunci când este detectat un incendiu, pompierii primesc imediat informații despre locația exactă, dimensiunea și intensitatea focarului. Platforma permite și simularea evoluției incendiului, ajutând comandanții să decidă unde să trimită echipajele și cum să își distribuie resursele.

Ministrul grec al guvernării digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat că tehnologia va fi deosebit de utilă în sezonul estival, când Grecia se confruntă frecvent cu incendii de vegetație.

„Un incendiu într-un oraș este observat rapid de locuitori, care anunță autoritățile. Însă un incendiu izbucnit într-un parc național sau într-o zonă izolată poate fi detectat mult mai repede de un astfel de satelit, datorită camerelor sale termice”, a afirmat ministrul.

Sistemul este proiectat să elimine alarmele false generate de panouri fotovoltaice, acoperișuri industriale supraîncălzite sau formațiuni stâncoase încălzite de soare, folosind algoritmi de inteligență artificială special antrenați.

Potrivit comandantului pompierilor, Zisoula Dasiou, cei patru sateliți vor furniza date actualizate la fiecare oră, fără întreruperi de acoperire.

„Acest lucru este important nu doar pentru detectarea timpurie, ci și pentru modelele care estimează modul în care se va răspândi un incendiu forestier. Vom putea urmări permanent evoluția și deplasarea focului”, a spus aceasta.

Rețeaua de sateliți are un cost total de aproximativ 200 de milioane de euro și este finanțată de Uniunea Europeană. Reducerea costurilor de producție și lansare a nanosateliților a făcut posibilă dezvoltarea proiectului, care urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.