Averea colosală a familiei lui Viktor Orbán îi revoltă pe alegătorii maghiari: „Sunt banii noștri, nu ai lor”

Averea declarată oficial de liderul maghiar Viktor Orbán este relativ modestă: câteva economii și o vilă deținută în coproprietate în Budapesta. Însă alegătorii din țara pe care Transparency International o consideră cea mai coruptă din Uniunea Europeană cred contrariul. În plus, cercul său apropiat s-a îmbogățit masiv din bani publici. De exemplu, ginerele său a devenit unul dintre cei mai influenți antreprenori din Ungaria prin contracte de iluminat public.

Averea acumulată de cercul apropiat al lui Orbán alimentează frustrarea tot mai vizibilă a populației, care se confruntă cu creștere economică lentă, inflație ridicată și servicii publice în deteriorare, scrie Rfi.

„Mașinăria de comunicare a guvernului a funcționat bine atât timp cât situația economică a rămas relativ bună”, a declarat Zoltan Ranschburg, analist politic la think tank-ul Republikon, pentru AFP.

„Dar nu mai este bună de ani de zile”, a adăugat el.

Un participant la un miting al opoziției acuză guvernul că folosește banii publici ca pe propriile resurse, denunțând un sistem de tip „feudal”.

„Sunt banii noștri, nu ai lor. Dar îi cheltuiesc ca și cum ar fi singurii proprietari”, a spus Gabor Szebenyi, profesor de istorie pensionat, în vârstă de 81 de ani, la un miting al opoziției.

Un deputat anticorupție susține că fraudele au costat statul circa 2,84 miliarde de euro anual din 2016 și afirmă că nu sunt cazuri izolate, ci modul în care funcționează sistemul.

Deși Orbán susține că duce o viață modestă, mai mulți membri ai familiei sale au devenit extrem de bogați de la revenirea sa la putere în 2010.

Averea acumulată de apropiații premierului

Tatăl său, Gyozo Orbán, în vârstă de 85 de ani, deține mai multe companii de materiale de construcții, precum și domeniul istoric Hatvanpuszta, pe care l-a transformat într-un conac de lux în valoare de sute de milioane de dolari.

Protejat de ziduri înalte, domeniul extins, situat aproape de satul natal al premierului, are două piscine, propriul parc cu animale și numeroase anexe, potrivit imaginilor filmate cu drona de presa independentă.

„În realitate, tatăl este doar un om de paie al lui Viktor Orbán”, a spus Hadhazy.

Ginerele lui Orbán, Istvan Tiborcz, a devenit unul dintre cei mai influenți antreprenori din Ungaria prin contracte de iluminat public câștigate de fosta sa companie, Elios. Contractele au fost finanțate parțial de UE, până când Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a descoperit nereguli grave.

Apropiați ai lui Orbán, precum ginerele său și un prieten din copilărie devenit miliardar, și-au construit averi în sectoare profitabile, adesea pe baza contractelor publice.

Antreprenori din domeniu susțin că licitațiile sunt aranjate dinainte, iar firmele mici sunt dezavantajate, în timp ce elitele duc un stil de viață luxos, alimentând nemulțumirea din mediul de afaceri.

Organizația Transparency International a desemnat Ungaria, alături de Bulgaria, drept cea mai coruptă țară din UE în indicele său de percepție a corupției.

Aceasta a evidențiat riscuri sistemice în achizițiile publice și concurența limitată pentru marile contracte, care reprezintă cinci la sută din PIB-ul Ungariei. Guvernul a respins clasamentul și susține că regulile de achiziții publice din Ungaria respectă standardele UE.

Însă UE a blocat 19 miliarde de euro destinate Ungariei din cauza preocupărilor persistente legate de corupție și statul de drept.

Liderul opoziției, Peter Magyar, principalul rival al lui Orbán la alegeri, a promis că va recupera fondurile dacă va fi ales și că va investiga modul în care actualii lideri și familiile lor au acumulat averi atât de mari.

Potrivit publicației Politico, partidul de opoziție Tisza a ajuns la un scor de 52%, în timp ce Fidesz (condus de Orban) se situează în jurul valorii de 37%. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 12 aprilie.