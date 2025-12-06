search
Discuții-maraton la Miami între SUA și Ucraina. Primele concluzii după două zile de negocieri

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri  a doua rundă de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui american Donald Trump. Discuţiile vor continua şi în weekend, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. După prima zi de discuții, delegațiile au convenit că orice acord de pace durabil „depinde de disponibilitatea Rusiei de a arăta un angajament serios față de pacea pe termen lung”, relatează Kyiv Independent.

Delegatia americană e condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner foto epa-efe
Delegatia americană e condusă de Steve Witkoff și Jared Kushner foto epa-efe

Discuţiile de la Miami au loc după o rundă de discuții de cinci ore între consilierii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, şi preşedintele rus Vladimir Putin, marţi, la  Moscova. Preşedintele american a declarat ulterior că discuţiile cu partea rusă au fost „foarte bune” şi a subliniat că emisarii săi s-au întors cu impresia că Putin doreşte să încheie un acord.

Totuşi, nu s-au anunţat progrese imediate - atât Moscova, cât şi Washingtonul au păstrat tăcerea cu privire la detaliile negocierilor de pace.

Delegaţia ucraineană de la Miami este condusă de negociatorul şef şi consilierul pentru securitate naţională Rustem Umerov şi de şeful statului major al armatei ucrainene, generalul Andrii Hnatov. Aceştia s-au întâlnit cu Witkoff şi Kushner joi seara timp de două ore şi au reluat discuţiile vineri dimineaţa, potrivit news.ro.

Poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile, însă oficialii americani se arată încrezători că se poate ajunge la un compromis chiar şi în ceea ce priveşte cea mai sensibilă problemă, cea a teritoriului.

Witkoff şi Kushner i-au informat în detaliu pe ucraineni despre întâlnirea cu Putin şi despre noile idei pentru a încerca să reducă diferenţele dintre părţi, potrivit unei surse bine informate citate de Axios.

Un oficial american a declarat pentru publicația americană că discuţiile de joi între delegațiile ucraineană și americană au fost „pozitive”, și că acestea vor continua probabil şi în weekend.

„Ambele părți au convenit că progresul real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a arătaun angajament serios față de pacea pe termen lung, inclusiv de a lua măsuri pentru dezescaladare și încetarea crimelor”, se arată într-un comunicat postat pe rețelele de socializare de Witkoff.

La scurt timp după publicarea declarației, Rusia a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei, afectând substațiile, instalațiile de generare și deconectând una dintre liniile electrice care alimentează centrala nucleară din Zaporijie.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 653 de drone de atac de tip Shahed, 36 de rachete de croazieră și 17 rachete balistice asupra unor ținte din întreaga țară. 60 de lovituri au fost înregistrate în 29 de locații.

„Părțile americană și ucraineană au subliniat că sfârșitul războiului și luarea unor măsuri credibile pentru încetarea focului și dezescaladare sunt necesare pentru a preveni o nouă agresiune și a permite implementarea planului cuprinzător de reconstrucție a Ucrainei, menit să facă națiunea mai puternică și mai prosperă decât înainte de război”, se mai arată în comunicat.

Negocierile au intrat într-o fază accelerată

Un oficial american, într-o declarație acordată publicației Kyiv Post, a spus că administrația Trump „încearcă să construiască un coridor prin care o negociere reală s-ar putea concretiza la un moment dat - chiar dacă Moscova nu este încă pregătită”.

Un alt diplomat vest-european a fost mai direct: „Toată lumea știe că blocajul este Kremlinul. Întrebarea este dacă Washingtonul este pregătit să forțeze problema.”

Conform comunicatului SUA, Umerov a reiterat principalele linii roșii ale Kievului: păstrarea suveranității, asigurarea siguranței civile și a unei arhitecturi de securitate suficient de puternice pentru a preveni o a doua invazie.

De asemenea, acesta a semnalat deschiderea față de alte propuneri americane – pe care oficialii occidentali o consideră o reflectare a presiunilor cu care se confruntă Kievul, pe măsură ce presiunea de pe câmpul de luptă crește.

Discuțiile au abordat și „recentele întâlniri ale părții americane cu rușii”, însă oficialii americani nu au oferit detalii.

Un oficial occidental familiarizat cu aceste contacte a declarat anterior pentru Kyiv Post că discuțiile au fost „exploratorii, nu tranzacționale”, adăugând că „nimeni nu discută despre concesii teritoriale”.

Doug Klain de la Razom, o organizație cu sediul în SUA care pledează pentru interesele Ucrainei, a declarat pentru Kyiv Post că există „unele motive de optimism”, menționând amploarea întâlnirilor și recunoașterea explicită din declarația SUA că Rusia este factorul determinant pentru orice acord.

„Șase întâlniri în două săptămâni între SUA și Ucraina reprezintă o mare realizare și este clar că Ucraina dorește să ajungă la un acord”, a spus Klain. „Este important faptul că în declarația SUA se recunoaște că ambele părți sunt de acord că orice înțelegere depinde de Rusia”.

Klain a adăugat că, pentru ca un acord de pace să aibă succes, acțiunile trebuie să vină „fie din Statele Unite, fie din Rusia”.

„Fie Rusia oprește masacrele, fie Statele Unite înțeleg că Moscova este problema, nu un aliat, și pun presiune pe Kremlin pe câmpul de luptă și în vistieria sa”, a spus el. „Știm că ucrainenii vor să înceteze lupta, dar nu sunt de gând să depună armele și să-i lase pe ruși să-i cucerească.”

Încredere moderată

În ciuda tonului optimist al unor oficiali ucraineni, nu toți diplomații occidentali sunt convinși că strategia SUA va da roade imediat.

Un diplomat central-european de rang înalt a declarat pentru Kyiv Post că aliații „susțin explorarea diplomatică”, dar a avertizat că „Moscova simte o pârghie” și ar putea prelungi discuțiile pentru a câștiga timp.

Un alt oficial occidental a descris procesul ca fiind „o schiță inițială a ceva ce ar putea conta mai târziu – dar numai dacă Washingtonul este dispus să impună Rusiei costuri”.

