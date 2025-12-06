Peisajul frontului din Ucraina arată sumbru, avertizează analiștii. Mărturiile soldaților din sectoarele critice ale câmpului de luptă

Situația pe front se înrăutățește pe zi ce trece pentru Ucraina: forțele rusești avansează pe mai multe fronturi. În paralel, semnalele date de președintele rus Vladimir Putin în cadrul discuțiilor cu negociatorii americani, și anume că Rusia nu renunță la cerințele sale, sunt menite să transmită un mesaj amenințător despre puterea militară a Rusiei, se arată într-o analiză NYT.

Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu oficiali americani la Moscova, săptămâna trecută, pentru discuții cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului, Putin a anunțat că forțele rusești au ocupat orașul strategic ucrainean Pokrovsk, după luni de lupte.

Asta deși realitatea din teren nu era chiar atât de limpede: porțiuni ale orașului sunt în continuare disputate conform hărților câmpului de luptă și armatei ucrainene.

Pe de altă parte, deși prematură, afirmația liderului de la Kremlin reflectă o tendință care i-a modelat abordarea inflexibilă a negocierilor: forțele rusești sunt în marș pe front.

„Rușii dețin într-adevăr avantajul”, a declarat Emil Kastehelmi, analist militar la Black Bird Group (Finlanda). Ucraina nu a ajuns încă în punctul în care să fie obligată să capituleze, dar „pare suficient de slabă încât rușii să creadă că pot impune condiții”.

Putin a ordonat armatei ruse să se pregătească pentru luptele de iarnă, semnalând după discuțiile cu oficialii americani că nu dă înapoi de la condițiile sale intransigente.

Apoi, în timp ce SUA poartă discuții cu Ucraina asupra planului de pace revizuit, discuții care au început joi și au continuat sâmbătă, Rusia a efectuat un nou atac masiv asupra Ucrainei - peste 650 de drone și 51 de rachete au fost lansate asupra orașelor din Ucraina, au declarat oficiali ucraineni.

Avans al forțelor rusești pe mai multe fronturi

În ultimele săptămâni, forțele rusești au înaintat pe mai multe fronturi. Sunt pe punctul de a captura Pokrovsk, un fost centru logistic din regiunea estică Donețk, și aproape ar fi încercuit orașul vecin, Mîrnohrad. Ritmul înaintării a crescut și în regiunea sudică Zaporijie. În același timp, trupele rusești apropie de orașul Kupiansk, din nord-est, și înregistrează progrese în jurul orașului Siversk, din est, conform hărților câmpului de luptă, analiștilor și soldaților.

Progresele au fost lente și costisitoare, atât în ​​ceea ce privește viețile omenești, cât și echipamentele.

Oficialii și analiștii ucraineni au estimat că Putin s-ar putea afla la ani distanță de atingerea obiectivelor sale teritoriale. Prioritatea sa este cucerirea în întregime a regiunii Donețk, ceea ce ar oferi Rusiei accesul la zona extinsă a estului Ucrainei, cunoscută drept Donbas.

Un ritm accelerat

Forțele Moscovei au capturat 505 kilometri pătrați de teritoriu în noiembrie, față de 267 de kilometri pătrați, în octombrie, conform hărții câmpului de luptă publicate de DeepState, un grup ucrainean de analiză cu legături cu armata.

„Viitorul arată foarte, foarte sumbru pentru Ucraina”, notează analistul Kastehelmi. „Nu văd o cale clară de ieșire.”

Deocamdată, Ucraina pare să dispună de suficiente resurse pentru a împiedica prăbușirea frontului - dar presiunea e uriașă și începe să se facă simțită. În acest context, Putin plusează: Kievul ar trebui să cedeze cerințelor sale înainte ca războiul să se înrăutățească pentru trupele ucrainene.

Într-un interviu acordat unei agenții de știri indiene publicat joi, liderul rus a lansat o amenințare și mai directă: Rusia va prelua teritoriile din Donețk prin orice mijloace necesare.

Ce s-a întâmplat cu apărarea din Pokrovsk

După o ofensivă de vară cu succes limitat, în sezonul de toamnă situația a început să se întoarcă în favoarea Rusiei. După luni de bombardamente asupra orașului Pokrovsk cu artilerie, drone și bombe cu planare, forțele rusești au dobândit controlul asupra unor sate și așezări, croindu-și drum în oraș.

„Lucrurile au început să se destrame în ceea ce ne privește” începând cu septembrie, spune Ihor, un pilot de drone ce luptă în zonă. „Linia a început pur și simplu să se prăbușească din cauza epuizării.”

Forțele rusești trimit drone cu aripi fixe Molnia, alături de valuri de mini-drone kamikaze care transportă explozibili, a spus el, adăugând că Ucraina nu are nimic comparabil în producția de masă.

„Actuala presiune pentru un plan de pace este „un bluf”, a spus el, adăugând că atâta timp cât rușii au „capacitatea de a face presiuni, vor continua să le facă”.

Rușii pun presiune și pe alte orașe din Donețk

În paralel, forțele rusești au vizat alte orașe critice din Donețk, precum Kostiantinivka și Lîman.

Forțele ruse atacă „tot timpul” și „în toate direcțiile”, spune Oleh Voitsehovski, un căpitan ucrainean a cărui unitate se află lângă Lîman.

În ultimele două luni, am simțit o creștere a intensității ostilităților”, a adăugat el.

Forțele rusești se deplasează în grupuri mici, în timp ce dronele ucrainene supraveghează zona, dar ceața densă le-a limitat capacitățile de apărare.

Până acum, tentativele Rusiei de a ajunge la Kostiantinivka nu au reușit să producă prea multe câștiguri teritoriale, arată harta DeepState. Același lucru se poate spune și despre Lîman.

În schimb, rușii au crescut presiunea la Pokrovsk.

O ceață densă se lasă acolo în fiecare zi, însoțită de „mirosul de cărbune ars și de praf de pușcă, ca la un poligon de tragere”, a subliniat Maksim Bakulin, soldat în Brigada 14 Operațională a Gărzii Naționale.

Orașul integru în urmă cu doar un an, este acum presărat cu cadavre militare și civile, „fără nicio posibilitate de a le recupera”.

Pentru forțele ruse, Pokrovsk este o rampă către Sloviansk și Kramatorsk, două orașe puternic fortificate din Donețk aflate încă sub control ucrainean.

Unii analiști au pus la îndoială decizia Ucrainei de a continua luptele la Pokrovsk și de a suferi pierderi mari acolo. Potrivit analiștilor și soldaților, Kievul ar putea încerca să mențină apărarea pentru a evita să alimenteze narațiunea Rusiei privind o victorie inevitabilă pe măsură ce negocierile de pace se intensifică.

O intensificare a atacurilor pe frontul din Zaporojie

Întrucât Ucraina și-a concentrat un număr mare de resurse asupra acelei bătălii, spun analiștii, forțele ruse au identificat o oportunitate în altă parte, pe linia frontului lungă de 120 de kilometri din regiunea Zaporijie, în sud-est.

Forțele rusești au efectuat un marș relativ rapid acolo în ultimele săptămâni, cucerind aproximativ 75 de mile pătrate în jurul orașului Huliaipole în noiembrie, aproape 40% din câștigurile teritoriale totale ale Moscovei luna trecută, potrivit DeepState.

Ucraina a trimis unele rezerve în zonă, ceea ce a contribuit la încetinirea avansului, „dar ritmul este totuși relativ alarmant”, a explicat analistul Kastehelmi.

E de așteptat ca sosirea iernii să diminueze ritmul înaintării rusești pe front. Din cauza dronelor, linia frontului este mai degrabă o fâșie de pământ, ceea ce soldații numesc „zonă ucigașă”, cu o lățime de până la 24 de kilometri pe alocuri.

Însă Rusia are un robinet aparent nelimitat de soldați și pare dispusă să absoarbă pierderi grele, în același stil văzut pe parcursul războiului.

„Rusia s-a angajat într-un război de uzură și încearcă în prezent să desființeze militar Ucraina, încet”, a subliniat Kastehelmi.

În prezent, în timp ce bătălia pentru Pokrovsk pare că se apropie de final, Rusia atacă zilnic pozițiile ucrainene din orașul vecin Mirnohrad.

Rusia atacă zilnic pozițiile ucrainene de acolo, a declarat Oleh, un comandant de pluton sergent din zonă.

„Nici ziua, nici noaptea nu ne dau pace. Dacă noi avem trei oameni, ei au 30. Dimensiunea forței lor de luptă este pur și simplu incredibilă. Dar nici ei nu se așteptau să luptăm atât de mult timp”.