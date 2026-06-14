Neașteptata victimă a războiului din Ucraina, în curând stat membru UE

„Viitorul are un trecut îndelungat”...

Talmudul din Babilon

Lângă noi, în Ucraina, s-a petrecut un eveniment a cărei valoare și simbolistică depășește cu mult prezentul și poate modela un viitor totalmente rupt de tradițiile de civilizație multiseculare ale popoarelor de origine slavă trăitoare în acel spațiu.

Despre ce este vorba? Ca expresie a unui fenomen denumit „loialitatea lingvistică” de care trebuie să dea dovadă cetățenii unei țări, președintele Zelenski a semnat o lege care retrage limbii ruse regimul său de „limbă protejată”, intenția fiind de „a proteja spațiul lingvistic ucrainean” și, cum afirma Ruslan Stefanchuk, președintele Parlamentului de la Kiev, reprezintă încă un semnal al rupturii profunde față de Rusia deoarece „limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumentele de protecție concepute pentru a sprijini limba popoarelor autohtone și a comunităților naționale”. Este, în același timp, un semnal de forță deoarece este prima măsură majoră luată după anunțul făcut de oficialii europeni privitor la deschiderea oficială a primului sector de negocieri de aderare.

Desigur, nu e vorba de interzicerea limbii ruse, dar aplicarea în practică a acestei legi va însemna că statul nu mai este obligat ca până acum să propună servicii publice în limba rusă și, ceea ce este extrem de important pentru modelarea viitorului într-o anumită direcție, poate oricând restrânge folosirea în școli a limbii ruse, printre motivele invocate fiind „justiția și securitatea lingvistică a Ucrainei”, cum a subliniat președintele Parlamentului ucrainean.

Ruslan Stefanchuk

12 iunie la 19:54 ·

Președintele Ucrainei a semnat Legea nr. 4699-IX - decizie importantă pentru protejarea spațiului lingvistic ucrainean și îndeplinirea obligațiilor noastre europene.

Limba rusă este scoasă de pe lista limbilor cărora Ucraina aplică prevederile Cartei. Aceasta este o decizie corectă și exemplară. Limba statului agresor nu poate folosi instrumente de protecție menite să susțină limbile popoarelor indigene și comunităților naționale.

Ucraina apără limba de stat, respectă diversitatea lingvistică și culturală și înlătură influența imperială rusă a privilegiilor de care a abuzat ani de zile.

Această decizie se referă la demnitatea, justiția și securitatea lingvistică a Ucrainei. Un nou casus belli pentru Rusia mai ales că protejarea vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina a fost unul dintre motivele oficial invocate pentru invazie? Cu siguranță că da deoarece pan-slavismul renăscut acum cu violență și pe care se bazează mesajele celor care apără deciziile Kremlinului (începând cu pledoariile patetice ale Patriarhului Kiril și ale ideologului Dughin) care argumentează nevoia ca Moscova să refacă vechea geografie de putere a Mamei Rusia în care Kievul era considerat „Mama orașelor rusești” cum se exprima cronicarul Nestor în secolul XIII. Fapt istoric incontestabil, la fel cu momentul din 988 când prințul Vladimir cel Mare adoptă la Kiev creștinismul ortodox.

Rămâne de văzut care vor fi urmările practice ale legii și care ar putea fi consecințele calculate în posibile tensiuni etnice translatate sau suprapuse pe ceea ce este deja bătălia între confesiunile ortodoxe care s-au separat destul de violent, pe bază de recunoaștere a supremației Patriarhatului Moscovei sau a Patriarhatului de la Constantinopol.

Lista limbilor protejate a constituit mereu o sursă de tensiuni politice între Ucraina și mai multe state, așa cum știu bine și România care a văzut cum doar în 2023 „limba moldovenească” a fost eliminată de pe lista respectivă și înlocuită cu limba română care beneficiază acum de statutul de limbă protejată alături de belarus, bulgară, găgăuză, tătară din Crimeea, poloneză, slovacă, rroma, maghiară, cehă și idiș.

Era inevitabil ca războiul să ajungă să producă și asemenea dezbateri Dacă vă interesează un studiu aprofundat pe tematica asta în Ucraina, aveți aici https://hal.univ-lyon2.fr/hal-04923622/document cel realizat de Natalia Șevșcenko intitulat foarte realist „Limba ca pretext de război”. Finalmente, asta este: plecând de la o problemă normală, cea a respectului datorat limbii naționale, se poate ajunge din păcat la un pretext folosit, amplificat de politicienii care îl transformă foarte rapid în argumentație pentru justificarea intrării în conflict, a unei invazii, a distrugerilor și manipulărilor etnice de mare amploare. Astfel, viitorul va avea într-adevăr un trecut îndelungat format din episoade acum din ce în ce mai pline de intoleranță reciprocă, acumulări de ură și de arme, totul dublat de agitarea simbolisticii religioase ortodoxe care se luptă cu frații de aceeași confesiune.

Rezultat tragic al războiului cultivat cu multă grijă, astfel ca focul său să nu se stingă niciodată.