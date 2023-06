Motivul pentru care o tânără i-a avertizat pe invitații de la nunta surorii sale să nu mănânce nimic

O tânără care s-a căsătorit în urmă cu opt luni a dezvăluit pe un forum unde au ajuns resturile de pe masa invitaților, scrie The Independent.

Într-o postare recentă pe Reddit, o tânără a povestit că de la nunta care a avut loc în urmă cu opt luni au rămas o mulțime de resturi de mâncare. Inițial, plănuise să le doneze. „Am avut o nuntă MARE, cu multă mâncare, băuturi și oameni. Știam că probabil vom avea resturi, așa că am aranjat ca acestea să fie donate la bucătăria cu care lucrăm uneori", a scris ea. "Cu toate acestea, mama mea s-a dus pe la spatele meu și a luat cea mai mare parte cu ea. Nu am știut cu adevărat ce s-a întâmplat cu mâncarea. Până acum", a mărturisit tânăra.

Când a ajuns la nunta surorii ei, a descoperit că „Mâncarea părea ciudat de familiară, ca și cum ar fi fost identică cu cea pe care am avut-o la nunta mea, cu excepția faptului că era puțin mai uscată“. Când și-a întrebat mama, aceasta a recunoscut totul.

"Mi-a spus fericită că a salvat o avere decongelând mâncarea de la nunta mea pentru a o servi acum invitaților", a scris femeia. Și sora sa a fost "îngrozitor de jenată".

Ca să nu se întâmple vreo tragedie, cei doi soți și-au anunțat discret invitații să se ferească de mâncare. Rudele însă au criticat-o pentru că i-a avertizat pe invitați. „Mama mea a fost criticată pentru că a fost zgârcită, dar și eu am fost criticată. Unele dintre rudele noastre au spus că mi-am făcut intenționat familia de rușine și că mâncarea a fost bună, deoarece a fost congelată și apoi decongelată pentru nuntă", a scris ea.

În continuarea postării, tânăra îi întreabă pe oameni dacă a greșit cu ceva. Până la începutul lunii iunie, postarea de pe Reddit are peste 10.800 de aprecieri, mai multe persoane din comentarii lăudând-o pe femeie pentru că i-a avertizat pe invitați în legătură cu mâncarea.