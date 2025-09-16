Video Momentul în care un iaht se scufundă după atacul unor balene ucigașe: „Două sau trei lovituri au fost suficiente”

Un iaht s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastelor Lisabonei, după ce a fost lovit de balene ucigașe. O altă ambarcațiune a fost avariată în urma unui atac similar, iar echipajele celor două bărci au avut nevoie de intervenția salvatorilor.

Iahtul s-a scufundat după ce a suferit avarii grave la cârmă și la cocă, potrivit publicației The Times. O înregistrare video arată orci (balene ucigașe) izbind ambarcațiunea înainte ca aceasta să dispară sub ape, în zona Costa de Caparica, Portugalia.

João Filipe, căpitanul unui tur de observare a delfinilor aflat în apropiere, a deviat nava sa pentru a ajuta echipajul. „Am văzut barca cu pânze mișcându-se haotic. Apoi mi-am dat seama că era atacată de o orcă”, a povestit el pentru Notícias ao Minuto.

Filipe a precizat că atacul a durat doar câteva minute, dar a fost fatal pentru navă. „Două sau trei lovituri... suficiente pentru a sparge coca în zona cârmei”, a explicat el. „Am încercat să o repunem pe apă, dar pagubele au fost prea mari și s-a scufundat încet pentru că intra prea multă apă... totul a durat puțin peste o oră – aproximativ cinci minute de interacțiune, apoi timpul pentru intrarea apei și scufundarea ambarcațiunii”.

Cei patru membri ai echipajului au fost salvați înainte ca velierul, aparținând clubului Nautic Squad din Lisabona, să se scufunde.

O a doua barcă atacată

Autoritatea Națională Maritimă a confirmat că și o altă ambarcațiune cu pânze, aflată la aproximativ cinci mile marine de Fonte da Telha, a fost lovită de orci. La bord se aflau cinci persoane. Barca a rămas fără cârmă și nu mai putea fi manevrată, dar s-a menținut la suprafață și a fost remorcată în portul Oeiras.

„În ambele cazuri, s-a constatat că membrii echipajului erau bine din punct de vedere fizic, neavând nevoie de asistență medicală”, a transmis instituția pentru SIC Notícias.

Întâlniri tot mai frecvente

Întâlnirile dintre iahturi și balene ucigașe au devenit mai dese în apele iberice începând cu 2020, deși scufundările rămân evenimente rare. Incidentul de la Caparica, filmat și difuzat pe scară largă în presa portugheză, a evidențiat pericolul crescut pentru navigatori.

Autoritățile maritime îi sfătuiesc pe marinari să oprească motoarele, să evite manevrele bruște și să anunțe imediat serviciile de salvare dacă sunt abordați de balene.

Atacuri similare în Spania și Gibraltar

Două ambarcațiuni au fost avariate în urmă cu două săptămâni în largul coastelor Spaniei, în zona Galiției, după ce au fost lovite de orci la câteva minute distanță.

De asemenea, în iulie anul trecut, navigatorul britanic Robert Powell a surprins momentul în care barca sa, Bonhomme William, s-a scufundat în Strâmtoarea Gibraltar, după un atac al balenelor ucigașe. El și alte două persoane de la bord au fost salvați de gărzile de coastă.