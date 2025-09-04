Video Momentul în care un iaht de aproape 1 milion de dolari se scufundă la doar 15 minute după lansare

Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după ce a fost lansat la apă, forțând pasagerii și echipajul să sară peste bord pentru a-și salva viața.

Incidentul a avut loc marți, în largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli. O înregistrare video realizată de un amator arată cum nava Dolce Vento, lungă de aproximativ 26 de metri, intră ușor în apă înainte de a se înclina pe o parte și a se scufunda treptat.

Era prima lansare la apă a iahtului, după ce fusese livrat proprietarului său din Istanbul. Proprietarul, căpitanul și doi membri ai echipajului au sărit peste bord și au reușit să ajungă înot la țărm fără să fie răniți.

Intervenția autorităților și ancheta în curs

Echipele pazei de coastă și ale portului au intervenit rapid pentru a stabili un perimetru de securitate în jurul ambarcațiunii care se scufunda, relatează New York Post.

Oficialii șantierului naval au declarat că motivele scufundării sunt încă investigate. Vor fi efectuate inspecții tehnice ale iahtului pentru a stabili exact ce s-a întâmplat, au precizat aceștia.