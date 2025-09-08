Grupul rus Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani în China

Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani pe piaţa din China, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al grupului controlat de statul rus.

Purtătorul de cuvânt nu a oferit alte detalii. Însă acest anunţ de la Rosatom vine după vizita de săptămâna trecută a preşedintelui Vladimir Putin în China, ocazie cu care a făcut un apel pentru finanţarea în comun a lucrărilor de infrastructură din ţările din aşa-numitul "Sud Global".

Tot cu ocazia vizitei lui Putin în China, directorul grupului de stat Rosatom, Alexei Likhachev, a spus că grupul controlat de statul rus este pregătit să ajute China să detroneze SUA din poziţia de cel mai mare producător mondial de energie nucleară.

Rusia a ajutat deja la construirea a patru reactoare nucleare în China şi construieşte alte patru. În plus, China are nevoie de cantităţi mari de uraniu şi combustibil nuclear pentru planurile sale ambiţioase, a mai spus Likhachev.

Rosatom este corporaţia ce deţine majoritatea acţiunilor la Atomstroiexport, societatea care a construit majoritatea centralelor nucleare din fostul lagăr socialist.

În luna aprilie a acestui an, o divizie importantă din cadrul grupului Rosatom, Atomenergoprom, a primit un rating "AAA" cu perspectivă stabilă din partea agenţiei chineze de evaluare financiară Dagong Global Credit Rating.

„A fost obţinută aprobarea consiliului de supervizare a corporaţiei pentru atragerea de finanţare externă", a declarat luna trecută directorul financiar de la Rosatom, Ilya Rebrov. „Se fac pregătiri pentru emiterea de obligaţiuni în yuani chinezi de către Atomenergoprom", a adăugat atunci Rebrov.

Tot luni, o altă agenţie chineză de rating, CSCI Pengyuan, a atribuit un rating "AAA" cu perspectivă stabilă grupului Gazprom, ceea ce deschide calea gigantului rus să emită obligaţiuni pe piaţa chineză.

Accesarea pieţei chineze de obligaţiuni, a doua cea mai mare din lume, ar fi o mană cerească pentru companiile ruseşti, care în prezent nu mai beneficiază de finanţare occidentală din cauza sancţiunilor.