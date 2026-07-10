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Moarte suspectă a fostului ministru britanic Ann Widdecombe. Poliția caută „un bărbat alb”

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Fostul ministru conservator britanic Ann Widdecombe a murit, iar poliția investighează decesul ca pe o posibilă crimă. Anunțul a fost făcut vineri, 10 iulie, autoritățile precizând că ancheta este în desfășurare și că principalul suspect este, în acest moment, „un bărbat alb”.

Ann Widdecombe a murit. FOTO: X/@clashreport
Ann Widdecombe a murit. FOTO: X/@clashreport

Aceasta a fost găsită cu leziuni grave la domiciliul său. Poliția din Devon și Cornwall a declarat că îl caută pe un suspect „alb”, după ce cadavrul fostei ministre conservatoare a fost descoperit joi dimineață.

Conducerea Partidului Conservator a transmis un mesaj de condoleanțe familiei fostului politician și a cerut respectarea vieții private a apropiaților în această perioadă.

„Cu mare tristețe anunțăm astăzi moartea Onorabilei Ann Widdecombe, DSG. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Ann. Cerem ca dorința familiei de a nu fi contactată în aceste momente triste să fie respectată”, se arată în comunicatul formațiunii.

Inspectorul-șef Ilona Rosson a declarat că ancheta se află într-un stadiu incipient, însă avansează rapid.

„Acesta este un incident extrem de tragic și gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Ann Widdecombe. Implementăm toate resursele necesare pentru a afla exact ce s-a întâmplat și pentru a localiza persoana responsabilă, despre care credem că este un bărbat alb”, a declarat aceasta, potrivit The Independent.

Poliția face apel la persoanele care dețin informații despre incident să contacteze autoritățile. Anchetatorii sunt interesați în special de imagini surprinse de camere de supraveghere, camere de bord sau sonerii cu cameră video din zona Haytor Vale și Haytor, care ar putea contribui la elucidarea cazului.

Totodată, autoritățile au cerut populației să evite speculațiile în spațiul public și pe rețelele de socializare, avertizând că acestea pot afecta desfășurarea anchetei și pot provoca suferință suplimentară familiei victimei.

Cine a fost Ann Widdecombe

Ann Widdecombe avea 78 de ani și a fost una dintre cele mai cunoscute personalități ale Partidului Conservator din Marea Britanie. De-a lungul carierei sale politice s-a remarcat prin pozițiile eurosceptice și a susținut campania pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană la referendumul din 2016.

În 2019 s-a alăturat Partidului Brexit și a fost aleasă europarlamentar pentru regiunea South West England, mandat pe care l-a deținut până în 2020. Ulterior, în 2023, a trecut la formațiunea Reform UK, condusă de Nigel Farage.

De asemenea, Widdecombe era cunoscută pentru pozițiile sale conservatoare în domeniul social. Ea s-a opus liberalizării avortului și extinderii drepturilor comunității LGBTQ+.

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