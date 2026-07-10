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Video „Eu am fost. Îmi pare rău”. Noi dezvăluiri în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Suspectul și-ar fi mărturisit crima în fața colegului de apartament

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Audierea preliminară în cazul uciderii activistului conservator american Charlie Kirk a adus noi informații despre comportamentul lui Tyler Robinson, tânărul de 23 de ani acuzat de crimă. Procurorii au prezentat în instanță mesaje text și o înregistrare video cu declarația fostului coleg de apartament al suspectului, Lance Twiggs, care susține că Robinson i-a mărturisit că el l-a împușcat pe Kirk.

Tyler Robinson, acuzat în cazul asasinării lui Charlie Kirk. FOTO: X
Tyler Robinson, acuzat în cazul asasinării lui Charlie Kirk. FOTO: X

Robinson este acuzat de omor calificat și alte infracțiuni în legătură cu atacul din 10 septembrie 2025, în urma căruia Charlie Kirk a fost ucis în timp ce se adresa unei mulțimi la Universitatea Utah Valley, potrivit BBC.   

„Eu am fost. Îmi pare rău”

Conform probelor prezentate în instanță, după atac Robinson i-a trimis colegului său de apartament un mesaj prin care îi cerea să „lase tot ce face” și să se uite sub tastatură.

În biletul lăsat acolo, suspectul îi scria: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și am profitat de ea. Mi-aș fi dorit să trăim într-o lume în care acest lucru să nu fi fost necesar.”

Ulterior, schimbul de mesaje a continuat.

Întrebat direct de colegul său: „Nu tu ai fost cel care a făcut asta, nu-i așa?”, Robinson ar fi răspuns simplu: „Eu am fost. Îmi pare rău.”

Când Lance Twiggs l-a întrebat de ce a făcut acest lucru, Robinson ar fi explicat că „se săturase de ura lui” și că „unele forme de ură nu pot fi negociate sau eliminate prin dialog”.

Fostul coleg de apartament a povestit anchetatorilor că l-a confruntat din nou pe Robinson în dimineața următoare, când acesta se întorsese acasă.

„L-am întrebat dacă ceea ce mi-a spus în seara precedentă era adevărat, iar el a confirmat. A început să plângă puțin și a spus că își dorește să nu fi făcut asta, apoi a continuat să se învârtă prin apartament și să facă diverse lucruri, probabil pentru a se ține ocupat”, a declarat Twiggs în înregistrarea prezentată în instanță.

Potrivit acestuia, Robinson i-a spus ulterior că intenționează să se predea autorităților.

Mesajele prezentate de procurori arată că, imediat după atac, Robinson încerca să își recupereze arma fără a lăsa urme.

„Dacă reușesc să îmi recuperez pușca fără să fiu văzut, nu voi lăsa nicio probă”, i-ar fi scris acesta colegului său.

Într-un alt mesaj, suspectul se plângea că prezența câinilor de urmă ai poliției îi îngreunau planul de a recupera arma ascunsă în niște tufișuri.

La un moment dat, Robinson i-a transmis că stă în mașină și urmărește videoclipuri pe internet înainte de a încerca să plece din zonă.

Procurorii au prezentat și arma crimei. ADN-ul suspectului, găsit pe armă

În cadrul audierilor, acuzarea a prezentat pentru prima dată imagini cu presupusa armă a crimei – o pușcă cu repetiție – precum și muniția găsită atât la locul atacului, cât și la domiciliul suspectului.

Anchetatorii au descoperit cartușe gravate cu diferite inscripții, printre care „If you read this, you are gay” („Dacă citești asta ești homosexual”) și „Fascist! Catch!” („Fascist! Prinde!”), iar la locuința suspectului a fost găsit și un cartuș inscripționat cu mesajul „Test Shot”.

La începutul acestei săptămâni, procurorii au depus la dosar un raport al FBI potrivit căruia ADN-ul lui Tyler Robinson și al colegului său de apartament a fost identificat pe pușcă, pe o șurubelniță și pe un prosop recuperate de la locul atacului.

Apărarea a contestat însă modul în care au fost efectuate analizele și interpretarea rezultatelor.

Tyler Robinson nu și-a declarat încă poziția față de acuzații. La finalul audierilor preliminare, judecătorul va decide dacă probele prezentate de procurori sunt suficiente pentru trimiterea sa în judecată. În acest dosar, procurorii iau în calcul solicitarea pedepsei cu moartea.

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