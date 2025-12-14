search
Miss Finlanda 2025 a fost detronată după un scandal de rasism. Gestul care a lăsat-o fără coroană

0
0
Publicat:

Organizatorii concursului Miss Finlanda au retras oficial titlul deținut de Sarah Dzafce, la doar trei luni după ce aceasta câștigase ediția 2025, în urma unui val de critici generate de o fotografie considerată ofensatoare din punct de vedere rasial, notează complex.com. 

Sarah Dzafce FOTO: Instagram
Sarah Dzafce FOTO: Instagram

Potrivit postului public finlandez Yle, decizia a fost anunțată joi, 11 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Helsinki. Odată cu retragerea titlului, prima finalistă, Tara Lehtonen, a fost desemnată noua Miss Finlanda 2025.

Scandalul a izbucnit la finalul lunii noiembrie, după ce în mediul online a circulat o imagine în care Sarah Dzafce apare trăgându-și colțurile ochilor — un gest asociat frecvent cu batjocorirea trăsăturilor asiatice, în special a ochilor migdalați sau monolidali. Fotografia era însoțită de un mesaj în limba finlandeză care se traduce prin „mănânc cu un chinez”, fapt care a amplificat reacțiile negative pe rețelele sociale.

FOTO Instagram
FOTO Instagram

Inițial, Dzafce a respins acuzațiile, susținând că fotografia a fost realizată într-un moment în care avea dureri puternice de cap și că își masa tâmplele. De asemenea, aceasta a precizat că mesajul atașat imaginii a fost adăugat de o prietenă, nu de ea. Explicațiile nu au calmat însă opinia publică, iar situația s-a agravat după ce Dzafce a publicat un videoclip dintr-un zbor la clasa business al companiei Finnair, interpretat de mulți ca fiind o minimalizare a scandalului. Clipul a fost ulterior șters.

În cadrul conferinței de presă, Sarah Dzafce și-a cerut scuze public.

„Vreau să îmi exprim cele mai profunde scuze față de toți cei pe care i-am rănit, în special față de comunitatea asiatică. Rasismul nu este acceptabil în nicio formă”, a declarat aceasta.

CEO-ul Miss Suomi, Sunneva Sjögren, a explicat că organizația și-a revizuit poziția inițială după discuții interne și conversații directe cu Dzafce, mai ales după revenirea acesteia de la concursul Miss Universe din luna noiembrie, unde a reprezentat Finlanda.

„Miss Finlanda reprezintă țara la nivel internațional, iar acest rol vine cu responsabilități clare. Rasismul contravine valorilor noastre”, a spus Sjögren.

FOTO Instagram
FOTO Instagram

Noua deținătoare a titlului, Tara Lehtonen, în vârstă de 25 de ani, a declarat că a fost luată prin surprindere de veste.

„Eram la muncă atunci când am primit telefonul. Am avut nevoie de câteva momente să procesez informația”, a spus Lehtonen, care a adăugat ulterior, într-o postare pe rețelele sociale: „Promit să port acest titlu cu mândrie și cu un profund respect”.

