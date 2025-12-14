Miss Finlanda 2025 a fost detronată după un scandal de rasism. Gestul care a lăsat-o fără coroană

Organizatorii concursului Miss Finlanda au retras oficial titlul deținut de Sarah Dzafce, la doar trei luni după ce aceasta câștigase ediția 2025, în urma unui val de critici generate de o fotografie considerată ofensatoare din punct de vedere rasial, notează complex.com.

Potrivit postului public finlandez Yle, decizia a fost anunțată joi, 11 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Helsinki. Odată cu retragerea titlului, prima finalistă, Tara Lehtonen, a fost desemnată noua Miss Finlanda 2025.

Scandalul a izbucnit la finalul lunii noiembrie, după ce în mediul online a circulat o imagine în care Sarah Dzafce apare trăgându-și colțurile ochilor — un gest asociat frecvent cu batjocorirea trăsăturilor asiatice, în special a ochilor migdalați sau monolidali. Fotografia era însoțită de un mesaj în limba finlandeză care se traduce prin „mănânc cu un chinez”, fapt care a amplificat reacțiile negative pe rețelele sociale.

Inițial, Dzafce a respins acuzațiile, susținând că fotografia a fost realizată într-un moment în care avea dureri puternice de cap și că își masa tâmplele. De asemenea, aceasta a precizat că mesajul atașat imaginii a fost adăugat de o prietenă, nu de ea. Explicațiile nu au calmat însă opinia publică, iar situația s-a agravat după ce Dzafce a publicat un videoclip dintr-un zbor la clasa business al companiei Finnair, interpretat de mulți ca fiind o minimalizare a scandalului. Clipul a fost ulterior șters.

În cadrul conferinței de presă, Sarah Dzafce și-a cerut scuze public.

„Vreau să îmi exprim cele mai profunde scuze față de toți cei pe care i-am rănit, în special față de comunitatea asiatică. Rasismul nu este acceptabil în nicio formă”, a declarat aceasta.

CEO-ul Miss Suomi, Sunneva Sjögren, a explicat că organizația și-a revizuit poziția inițială după discuții interne și conversații directe cu Dzafce, mai ales după revenirea acesteia de la concursul Miss Universe din luna noiembrie, unde a reprezentat Finlanda.

„Miss Finlanda reprezintă țara la nivel internațional, iar acest rol vine cu responsabilități clare. Rasismul contravine valorilor noastre”, a spus Sjögren.

Noua deținătoare a titlului, Tara Lehtonen, în vârstă de 25 de ani, a declarat că a fost luată prin surprindere de veste.

„Eram la muncă atunci când am primit telefonul. Am avut nevoie de câteva momente să procesez informația”, a spus Lehtonen, care a adăugat ulterior, într-o postare pe rețelele sociale: „Promit să port acest titlu cu mândrie și cu un profund respect”.