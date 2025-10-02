Miniștrii Apărării capătă un rol mai influent în politica de securitate a UE. Liderii europeni promit mai multă coordonare

Uniunea Europeană pare pregătită să ofere miniștrilor Apărării un rol mai activ în conturarea politicii comune de securitate, într-un moment în care provocările externe se înmulțesc, iar granițele estice devin tot mai vulnerabile la incursiuni hibride.

Este una dintre concluziile principale ale summitului informal desfășurat la Copenhaga, pe 1 octombrie, unde liderii celor 27 de state membre au discutat, printre altele, și despre arhitectura europeană de apărare. Deși reuniunea s-a încheiat fără un set oficial de concluzii scrise, consensul pare conturat: miniștrii Apărării vor primi mai multă greutate în luarea deciziilor de securitate.

„Dacă vrem o Europă care să se poată apăra, avem nevoie de o supraveghere politică reală, dar și de coordonare eficientă. Miniștrii noștri ai Apărării trebuie să aibă un rol mai activ — nu doar între summiturile Consiliului European, ci și în urmărirea etapelor de progres”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în conferința de presă de la finalul reuniunii.

În acest moment, miniștrii Apărării se reunesc în cadrul Consiliului Afaceri Externe, sub conducerea șefului diplomației europene — un rol ocupat în prezent de Kaja Kallas. Noul plan propus de lideri nu presupune crearea unui format separat, ci o extindere a celui existent. Miniștrii ar urma să se întâlnească mai des și să își asume o responsabilitate politică sporită în conturarea viziunii strategice.

„Nu trebuie să rămână o anexă a miniștrilor de Externe”, a avertizat Costa, sugerând că apărarea trebuie tratată ca prioritate de sine stătătoare.

De partea industrială și de implementare se va ocupa în continuare Comisia Europeană, care are deja în lucru mai multe inițiative ce vizează consolidarea capacității europene de producție militară — inclusiv în zona sistemelor anti-drone.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a punctat recent că UE poate implementa rapid soluții moderne de apărare aeriană, folosind lecțiile învățate din experiența ucraineană. Ea a sugerat, totodată, că nu are „aproape nicio îndoială” că Rusia se află în spatele valului de incidente suspecte petrecute în mai multe state europene în ultimele săptămâni.