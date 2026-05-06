Atacurile ucrainene asupra portului din Tuapse au provocat Rusiei pagube de peste 300 de milioane de dolari

Kievul estimează că seria de atacuri cu drone lansate de Ucraina între mijlocul lunii aprilie și 1 mai asupra infrastructurii petroliere din portul Tuapse au generat pierderi directe de peste 300 de milioane de dolari, la care se adaugă pierderi substanțiale din exporturile de petrol, relatează Kyiv Post.

Potrivit Statului Major al Ucrainei, loviturile au vizat atât infrastructura portuară, cât și rafinăria de petrol din Tuapse, un obiectiv strategic situat pe coasta rusă a Mării Negre, iar aceste atacuri au afectat semnificativ operațiunile energetice ale Rusiei și au generat pierderi economice importante.

Forțele ucrainene au lovit în mod repetat portul Tuapse în ultimele săptămâni, în atacuri menite să degradeze capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului. Cel mai recent atac, din 1 mai, a vizat terminalul maritim și a fost al patrulea în decurs de două săptămâni. Acesta a produs un incendiu, iar autoritățile ruse au mobilizat peste 100 de pompieri pentru a-l stinge.

Atacuri anterioare - în 28 aprilie, dar și în prima parte a lunii - au provocat incendii de amploare la rafinărie, determinând evacuări și îngrijorări serioase privind impactul asupra mediului. Oficialii ruși au raportat că zeci de rezervoare de combustibil au fost afectate, unele fiind distruse complet, iar altele avariate.

Analizele bazate pe imagini din satelit indică faptul că mai multe rezervoare mari de stocare, fiecare cu o capacitate de zeci de mii de metri cubi, au fost lovite, ceea ce a dus la scurgeri de petrol și riscuri de poluare de-a lungul coastei Mării Negre.

Autoritățile ucrainene spun că aceste atacuri au scopul de a slăbi capabilitățile militare ale Rusiei în condițiile în care veniturile din petrol reprezintă o sursă esențială de finanțare pentru efortul de război.

Orașul Tuapse, grav afectat de atacuri

Orașul stațiune Tuapse, situat pe litoralul Mării Negre din Rusia, se confruntă cu o problemă ecologică majoră, după atacurile cu drone atribuite Ucrainei, a relatat NBC News.

Plaje acoperite de petrol, fumul dens și mirosul înțepător au devenit o realitate îngrijorătoare pentru locuitorii orașului, cunoscut pentru peisajele sale pitorești și fluxul de turiști din sezonul estival. Autoritățile au avertizat populația să nu iasă din case și să țină ferestrele închise, în timp ce echipele de intervenție au luptat cu incendii puternice izbucnite la rafinărie.

„Mirosul se simte peste tot în oraș”, a declarat Svetlana, o rezidentă care locuiește la periferia orașului, sub rezerva anonimatului. Aceasta și-a evacuat fiica din cauza aerului toxic, iar autoritățile locale au dispus închiderea școlilor.

În urmă cu câteva zile, Kievul a declarat că a lovit o instalație petrolieră situată în apropierea orașului Perm, la peste 1.450 de kilometri - în ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris drept o „nouă etapă” în utilizarea armamentului ucrainean „pentru a limita potențialul războiului Rusiei”. De partea cealaltă, liderul rus Vladimir Putin a condamnat atacurile, susținând că acestea vizează infrastructura civilă și pot avea consecințe grave asupra mediului.

Situația din Tuapse intervine într-un context dificil pentru Kremlin, pe fondul nemulțumirilor interne legate de economie, creșterea prețurilor și restricțiile tot mai numeroase, notează NBC News. Localnicii spun că starea de spirit este una apăsătoare, iar mulți se tem pentru viitorul orașului.

Eforturile de curățare sunt în plină desfășurare, peste 600 de muncitori fiind mobilizați pentru a îndepărta petrolul de pe plaje și din zonele afectate. Totuși, voluntarii susțin că reacția autorităților a fost insuficientă în primele zile, iar intervențiile inițiale au fost realizate în mare parte de localnici.

Activistul de mediu Yevgeniy Vitishko a descris situația drept una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din regiune din ultimii ani, avertizând că efectele se vor resimți pe termen lung.

O voluntară, Mira, care s-a născut și a crescut în Tuapse, a declarat că a simțit că e de datoria ei să ajute, astfel că a distribuit mese, apă și echipamente pentru pompierii care luptau cu flăcările, precum și ajutoare pentru adăposturile de animale. „Am fost are de șoc, pentru că acesta este orașul meu natal”, a spus Mira, care, de asemenea, nu a dorit să-și dezvăluie numele complet din motive de securitate, când a fost întrebată ce simte văzând Tuapse în această situație.

Deși norii toxici s-au risipit, ea a spus că plajele și țărmurile locale erau acoperite de petrol. Un sezon turistic în această vară este „absolut imposibil”, a spus ea, adăugând că afirmațiile oficiale potrivit cărora nu există riscuri pentru sănătatea locuitorilor sunt revoltătoare.

Clădirea în care locuiesc mama și fratele ei se află chiar lângă rafinărie, a spus Mira, explicând că îi evacuează definitiv din oraș în capitala regională din apropiere, Krasnodar. „Simt groază, frică, panică”, a spus ea.