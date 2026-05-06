Rețeaua informală de voluntari care promovează legăturile dintre Ucraina și Taiwan: „Războiul cu China se va întâmpla într-o zi”

Deși nu există relații diplomatice sau militare oficiale între Ucraina și Taiwan, o rețea informală formată din voluntari, foști militari, companii din industria de apărare și ingineri începe să prindă contur, reducând din această distanță, se arată într-un reportaj New York Times. Această colaborare se concentrează în special pe schimbul de experiență și tehnologie în domeniul dronelor, domeniu în care Ucraina a acumulat experiență semnificativă în contextul războiului cu Rusia.

Înainte de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, un voluntar în armata ucraineană pe nume Lee își câștiga existența livrând colete, își petrecea timpul liber cu prietenii sau jucând jocuri video după muncă. Singurele informații despre Ucraina le avea din jocul S.T.A.L.K.E.R., a cărui acțiune se petrece în zona de excludere de la Cernobîl.

În prezent, el servește în armata ucraineană pe front și speră că experiența acumulată în războiul cu drone va fi utilă nu doar Ucrainei, ci și, într-o zi, propriei sale țări.

„Războiul cu China se va întâmpla într-o zi, iar atunci experiența mea va fi valoroasă”, a spus Lee, în vârstă de 37 de ani, într-un interviu luat într-o cafenea din Kiev, după ce a primit o permisie de pe front. El a cerut să fie identificat doar prin prenumele său, conform protocolului militar.

Lee face parte dintr-o rețea informală tot mai numeroasă formată din cetățeni obișnuiți și companii din domeniul apărării care clădesc legături între Ucraina și Taiwan. Motivați de amenințarea unor vecini mult mai puternici și ostili, aceștia s-au angajat într-un schimb de experiență, resurse și tehnologie testată în luptă.

Aceste inițiative ocolesc absența relațiilor oficiale diplomatice sau militare dintre Ucraina și Taiwan, precum și sensibilitățile politice ale ambelor guverne în raport cu China. Industria ucraineană a dronelor depinde în mare măsură de componente din China, precum motoare și baterii. La rândul său, Taiwanul este profund integrat în economia chineză.

Din 1992, Ucraina aderă la principiul „O singură Chină”, recunoscând doar guvernul de la Beijing, nu și Taiwanul. La rândul său, Taiwanul evită să antagonizeze China printr-un sprijin prea vizibil pentru Ucraina, în contextul parteneriatului „fără limite” dintre Beijing și Moscova.

Cu toate acestea, schimburi neoficiale de tehnologie militară și expertiză au loc între directori din industria apărării și voluntari precum Lee. În paralel, legăturile dintre cele două guverne au devenit mai strânse, Taiwanul trimițând ajutor umanitar și pentru reconstrucție Ucrainei, iar parlamentarii ucraineni au vizitat Taipei.

Experiență valoroasă pe frontul din Ucraina

Lee își exprimă convingerea că Taiwanul, pe măsură ce își consolidează apărarea împotriva unei posibile invazii chineze, ar trebui să adopte sistemele inovatoare de roboți zburători, plutitori sau tereștri folosiți de Ucraina pentru a echilibra raportul de forțe.

El spune că, atunci când se întoarce acasă, foști camarazi din armata taiwaneză îl asaltează cu întrebări despre dronele de pe frontul ucrainean.

Întreabă cum poate fi bruiată o dronă sau cum poți scăpa de una care te urmărește. De fapt, dacă te vizează o dronă explozivă, ai foarte puține opțiuni, a spus el.

Analiști din domeniul apărării și unii oficiali taiwanezi retrași au criticat armata Taiwanului pentru ritmul lent al inovației și pentru adoptarea incompletă a războiului asimetric, așa cum a fost dezvoltat în Ucraina.

Guvernul taiwanez recunoaște, de asemenea, obstacole în ceea ce privește crearea legături oficiale de apărare cu Kievul.

„Experiența Ucrainei în utilizarea dronelor în condiții reale de luptă este extrem de valoroasă”, a subliniat Tsou Yu-hsin, adjunct al administrației pentru dezvoltare industrială din Ministerul Economiei din Taiwan. Totuși, secretul militar din timpul războiului face dificil studiul direct al acestor tehnici, spune el.

Chiar și așa, un soldat ucrainean de rang inferior, aflat în vacanță în Taiwan cu iubita sa, a fost invitat să vorbească în Parlamentul taiwanez în fața comisiei de afaceri externe și apărare.

Acesta, pilot de drone, a vorbit mai multe ori despre război, cerând să rămână anonim deoarece nu avea permisiunea oficială de a vorbi nici cu guvernul taiwanez, nici cu presa.

Și cetățenii obișnuiți din Taiwan încearcă să se informeze. Tina Hu, 35 de ani, manager de proiect în Taipei, spune că citit un ghid de apărare civilă inspirat din experiența Ucrainei în privința dronelor. Ea a identificat un adăpost antiaerian în apropiere și și-a pregătit o geantă de urgență cu baterii, lanterne și alimente pentru familie.

Legăturile cu sectorul privat, în creștere

Taiwanul a devenit ceea ce producătorii ucraineni de drone numesc o „poartă de acces pentru componente chineze”. Chiar și după ce China a restricționat vânzările directe către Ucraina, unele piese au continuat să fie disponibile prin Taiwan.

Companiile taiwaneze trimit adesea echipamente către Ucraina prin Europa de Est. În 2025, Taiwan a exportat peste 70.000 de drone către Cehia și peste 30.000 către Polonia, multe dintre acestea ajungând ulterior în Ucraina, inclusiv prin donații.

Legăturile funcționează și în sens invers. În Taiwan, contractori internaționali promovează drone „testate în Ucraina”, iar producători taiwanezi trimit echipamente pentru testare în zona de război.

Unele companii americane și ucrainene dezvoltă tehnologii împreună pentru posibile scenarii din Taiwan. De exemplu, firme specializate în drone marine analizează sisteme de apărare în strâmtoarea Taiwan, inspirate din operațiunile Ucrainei în Marea Neagră.

Companii americane precum Neros testează drone în Taiwan, bazate pe modele dezvoltate în Ucraina, cu intenția de a produce la scară largă pe insulă.

Soren Monroe-Anderson, directorul executiv al Neros, a declarat că firma sa testează în Taiwan 100 de drone bazate pe design dezvoltateîn Ucraina. Neros are un birou în Ucraina și analizează posibilitatea de a deschide o unitate de producție în Taiwan, a spus el.

„Obiectivul nostru este să transferăm capacitatea dezvoltată în Ucraina în Taiwan și să producem acolo în cantități mari”, a spus el.

Alte firme colaborează cu institute taiwaneze pentru software de țintire rafinat pe câmpul de luptă ucrainean.

Lorenz Meier, directorul general al Auterion, o altă companie americană din domeniul tehnologiei de apărare cu operațiuni în Ucraina, a semnat anul trecut un acord de cooperare cu o instituție de cercetare din Taiwan.

Totuși, extinderea necontrolată a tehnologiei ucrainene în afara țării a devenit o problemă sensibilă pentru Kiev. Președintele Volodimir Zelenski nu dorește ca dronele ucrainene să fie exportate doar ca hardware, ci preferă modele de tip abonament, care includ software, actualizări și servicii ale piloților de la distanță. Liderii ucraineni consideră că astfel de acorduri ar duce la încheierea unor acorduri de securitate pe termen lung cu alte țări.

El a declarat că există cel puțin 10 facilități de producție în afara Ucrainei unde se fabrică drone dezvoltate de companii ucrainene și internaționale, inclusiv una în Taiwan, potrivit unor oficiali anonimi.