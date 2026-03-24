Un militar din armata Federației Ruse ar fi furnizat timp de aproape trei luni informații operative care au condus la lovituri împotriva propriilor camarazi și echipamente militare, potrivit unui interviu acordat jurnalistului ucrainean Dmitri „Apostolul” Karpenko, notează dialog.ua.

Soldatul, identificat sub numele de Artem, a servit în Regimentul 102 motorizat din cadrul Diviziei 150 a armatei ruse. Conform relatării, acesta ar fi transmis date despre poziții fortificate, tranșee, echipamente militare și echipaje de drone timp de aproximativ 80 de zile, perioadă în care au fost vizate mai multe ținte strategice.

Trecerea de la front la colaborare

Artem s-a născut la Novosibirsk și s-a înrolat cu speranța de a deveni sublocotenent și operator de drone, dar a fost trimis pe linia frontului. Ulterior, a început să coopereze cu serviciile speciale ucrainene.

Potrivit interviului, în decursul celor aproape trei luni, colaborarea militarului ar fi permis distrugerea a două tancuri, a unui lansator multiplu de rachete (MLRS), a patru echipaje de drone și a patru echipaje de mortiere. Pierderile în rândul militarilor ruși ar fi fost semnificative: 150 de morți și 50 de răniți. Jurnalistul care a realizat interviul menționează că informațiile nu au putut fi confirmate independent.

Încercări de a părăsi frontul și motivul deciziei

Artem ar fi încercat de două ori să părăsească pozițiile armatei ruse pentru a trece în teritoriul controlat de Ucraina, dar condițiile dificile l-au obligat să revină temporar. În această perioadă, loviturile asupra pozițiilor regimentului său au continuat, ceea ce a atras suspiciuni în rândul comandamentului rus privind o posibilă scurgere de informații.

În cele din urmă, tânărul, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a reușit să traverseze linia frontului, parcurgând aproximativ 20 de kilometri. În noiembrie 2025, el ar fi luat legătura cu proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, asociat serviciilor de informații ale Ucrainei. Artem a explicat motivul deciziei sale astfel: „Nu vreau să mor ca ocupant.”

Viitorul militarului după trecerea de partea Ucrainei

Potrivit interviului, după trecerea în tabăra ucraineană, Artem ar urma să se alăture unei structuri de voluntari ruși care luptă împotriva Moscovei. Afirmația a fost confirmată de un comandant al unității respective, prezent la interviu.

Presa ucraineană a relatat anterior despre alți militari ruși care au colaborat sau s-au predat forțelor ucrainene prin inițiative dedicate. De exemplu, în 2025, mai mulți combatanți de origine cecenă au trecut de partea Ucrainei, invocând opoziția față de politica Moscovei.

De asemenea, au existat informații contradictorii privind lideri ai grupurilor de voluntari ruși anti-Kremlin, inclusiv zvonuri despre presupuse decese, infirmate ulterior și atribuite campaniilor de dezinformare.

În lipsa unor confirmări independente, multe dintre aceste relatări rămân greu de verificat, dar ele arată complexitatea și amploarea războiului informațional care însoțește conflictul din Ucraina.