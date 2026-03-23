Miliardarul Leonid Radvinski, proprietarul OnlyFans, a murit la doar 43 de ani

Leonid Radvinski, antreprenorul de origine ucraineană care a transformat OnlyFans într-un imperiu de miliarde de dolari, a murit de cancer la vârsta de 43 de ani, a anunțat luni un purtător de cuvânt al companiei.

„A murit în pace după o lungă luptă cu cancerul”, a declarat reprezentantul OnlyFans pentru Forbes.

Radvinski a achiziționat OnlyFans în 2018 și a transformat platforma de abonamente pentru fani într-o afacere extrem de profitabilă, specializată în conținut pentru adulți. Forbes a raportat că în 2024 site-ul îi aducea lui Radvinski câte 1,9 milioane de dolari pe zi.

Popularitatea OnlyFans a explodat în timpul pandemiei de Covid-19, ceea ce i-a crescut considerabil averea. În 2021, Forbes îl numea miliardar, iar la momentul decesului său, averea sa netă ajunsese la 4,7 miliarde de dolari.

Un om discret, dar controversat

Radvinski era cunoscut pentru discreția sa și evita interviurile, însă cariera sa timpurie a fost marcată de controverse. Înainte de OnlyFans, el a creat site-uri web care pretindeau că direcționează utilizatorii către conținut pornografic ce implica minori sau bestialitate. Forbes nu a găsit însă dovezi că aceste site-uri ar fi conținut astfel de materiale. În schimb, Radvinski câștiga bani din fiecare clic.

Planuri de vânzare și cifre impresionante

Potrivit Forbes, Radvinski era în discuții pentru vânzarea OnlyFans într-o tranzacție evaluată la 8 miliarde de dolari. Platforma a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, utilizatorii cheltuind 7,2 miliarde de dolari.

De-a lungul timpului, Radvinski și-a plătit dividende în valoare de 1,8 miliarde de dolari. În clasamentele Forbes, el ocupa locul 869 între cei mai bogați oameni din lume și locul 181 în Forbes 400 al celor mai bogați americani în 2025.