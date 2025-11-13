search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
Merz îi cere lui Zelenski să rezolve urgent corupția din Ucraina, pe fondul scandalului legat de șpăgi

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică de joi să rezolve problemele de corupție ale țării, în contextul scandalului uriaș al șpăgilor care zguduie Kievul.

Friedrich Merz și Volodimir Zelenski FOTO EPA-EFE
„Cancelarul a subliniat așteptarea guvernului german ca Ucraina să avanseze ferm în lupta împotriva corupției și să continue reformele, în special în domeniul statului de drept”, a declarat purtătorul de cuvânt al cancelarului, citat de Politico.

Guvernul de la Kiev a fost zguduit în această săptămână de un scandal de corupție care implică acuzații de șpagă în cadrul unei companii nucleare de stat, în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari. Zelenski nu a fost implicat direct, însă scandalul atinge cercul său apropiat și a dus la demisia a doi miniștri.

Oficiali ai guvernului german se tem că veștile despre corupția din Ucraina vor submina sprijinul public pentru țara aflată sub asediu. Merz a încercat să susțină puternic Ucraina într-un moment în care mulți oficiali europeni consideră că administrația Trump ezită în privința sprijinului militar american.

Germania a oferit Ucrainei mai mult ajutor militar decât orice altă țară europeană.

Zelenski „a promis transparență totală, sprijin pe termen lung pentru autoritățile independente anticorupție și măsuri rapide suplimentare pentru recâștigarea încrederii poporului ucrainean, a partenerilor europeni și a donatorilor internaționali”, a mai spus purtătorul de cuvânt al cancelarului.

Zelenski i-a mulțumit cancelarului pentru sprijinul militar german, „în special în domeniile apărării aeriene și protejării infrastructurii energetice a Ucrainei”, potrivit purtătorului de cuvânt.

„Germania, împreună cu partenerii săi occidentali, va intensifica presiunea asupra Moscovei pentru a convinge Rusia să se angajeze în negocieri serioase”, a adăugat el, inclusiv prin „continuarea eforturilor de a utiliza mai eficient activele rusești de stat înghețate”.

