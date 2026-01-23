Meloni: Nu-l considerați pe Trump „nebun sau imprevizibil”. Premierul italian avertizează că lupta împotriva lui ar fi o greșeală pentru Europa

Premierul italian Giorgia Meloni a încercat să tempereze tensiunile dintre Uniunea Europeană și președintele american Donald Trump, potrivit unor surse participante la summitul de urgență de la Bruxelles.

Într-o ședință închisă, Meloni le-a spus liderilor europeni că a se confrunta cu Trump ar fi „contra-productiv”, avertizând că Europa are totul de pierdut dintr-un eventual conflict cu Statele Unite.

În discuțiile private, Meloni i-a îndemnat pe colegii săi să nu-l considere pe Trump „imprevizibil” sau „nebun”, cum fusese descris de unii oficiali, și să adopte o abordare mai calmă, scrie Politico.

După summit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că strategia „fermă, dar non-escaladantă” față de Trump a dat rezultate și ar trebui continuată.

Summitul de urgență a fost convocat după ce președintele Trump a amenințat cu tarife pentru opt țări europene care s-au opus cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca.

Amenințarea a provocat reacții negative pe piețele financiare, iar ulterior președintele SUA a indicat că dorește un acord amiabil.

Rapoartele privind intervenția lui Meloni sugerează că Italia susține o abordare mai precaută decât alte state europene.

Vineri, Meloni l-a primit la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării și industriei.

Liderii UE au decis să se reîntâlnească luna viitoare pentru o sesiune de „gândire strategică” despre modul în care Europa poate să se adapteze la o nouă ordine mondială dominată de marile puteri, cu un rol mai redus pentru dreptul internațional.

Potrivit unui oficial prezent la discuții, „majoritatea liderilor au considerat ultimele săptămâni un punct de cotitură și au subliniat necesitatea ca Europa să acționeze rapid pentru a-și apăra interesele de bază”.