Medic concediat în urma unei remarci scandaloase făcute unui pacient obez: „Doar Auschwitzul te-ar ajuta”

Un medic dintr-un spital din Austria a fost concediat după ce a făcut o remarcă scandaloasă unui pacient obez clinic atunci când vorbea despre tratamentul de care are nevoie.

Potrivit Daily Mail, incidentul a stârnit revoltă în rândul personalului și al autorităților sanitare.

Medicul, angajat la Spitalul de Stat Horn din Austria Inferioară, i-a spus pacientului că: „Doar Auschwitzul te-ar ajuta aici”. Incidentul a fost tratat inițial ca o problemă internă, înainte de a se transforma într-un scandal major, potrivit presei locale.

Se pare că personalul spitalului a tras semnalul de alarmă după ce comentariul a fost făcut în timpul unei ședințe, ulterior fiind trimisă o scrisoare anonimă către publicația austriacă MeinBezirk, care detalia remarca și un mediu de lucru toxic.

Scrisoarea susținea că personalul de asistență medicală refuza din ce în ce mai mult să îl însoțească pe medic în vizitele medicale din cauza comportamentului său.

Agenția de Sănătate de Stat din Austria Inferioară a confirmat concedierea medicului în urma unei investigații interne. Decizia a fost confirmată pentru Heute după ce au fost făcute solicitări de informații.

Matthias Hofer, șeful de comunicare al agenției, a declarat că răspunsul a venit imediat după ce acuzația a devenit cunoscută.

„După ce incidentul a ieșit la lumină, persoana în cauză a fost imediat suspendată din funcție,” a spus Hofer. „În urma unei investigații a cazului, contractul de muncă i-a fost acum reziliat cu efect imediat.”

El a adăugat că astfel de declarații „contrazic în mod direct valorile noastre fundamentale, sunt de condamnat în cei mai fermi termeni și nu vor fi tolerate sub nicio formă de noi.”

Hofer a menționat că medicul fusese suspendat vinerea, dar întâlnirea formală pentru finalizarea demiterii sumare a putut avea loc abia marți, din cauza unei sărbători legale.

Scrisoarea trimisă publicației despre presupusa conduită a medicului mai spunea: „Acest comportament este o rușine pentru spitalul Horn și trebuie să aibă consecințe imediate.”

Andreas Riedl, șeful biroului de district al Camerei Muncii din Austria, a declarat că nu a fost depusă nicio plângere privind legislația muncii, dar a descris acuzația ca fiind profund tulburătoare.

Poliția a declarat că nu este implicată în prezent. Un purtător de cuvânt al poliției din Austria Inferioară, Stefan Loidl, a declarat pentru Heute: „Nu avem informații în acest caz până acum. Nu știm nici să fi fost depuse plângeri penale.”

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat dacă fostul medic va suporta și alte consecințe profesionale sau legale în afara încetării contractului de muncă. Austria are legi stricte care interzic ideologia nazistă, simbolurile, justificările acesteia și renașterea nazismului.