Două tramvaie s-au ciocnit miercuri, 22 iulie, în Rotterdam, Olanda. În urma accidentului, 15 persoane au fost rănite.

O înregistrare video a surprins un tramvai care venea din centrul oraşului lovind alt tramvai, staţionat, pe Podul Erasmus, miercuri la ora locală 11.00 (12.00, ora României), scrie News.ro.

„Am văzut imaginile şi suntem profund şocaţi. Ne exprimăm simpatia faţă de victime şi pasagerii prezenţi”, a anunţat într-un comunicat întreprinderea însărcinată cu transportul în comun, RET.

Circulaţia pe Erasmusbrug a fost suspendată până miercuri la prânz. La fața locului, pe lângă serviciile de urgență, a sosit și un elicopter medical. Autorităţile din Rotterdam au anunţat iniţial 19 răniţi, însă au revizuit bilanţul în scădere, la 15.

O jurnalistă AFP care s-a dus la faţa locului după accident a constatat pagube materiale importante la cele două vehicule.

Podul Erasmus, situat în sudul Rotterdamului, care poartă numele celebrului filosof originar din acest oraş portuar, asigură o legătură între malurile de sud şi de nord ale Nieuwe Maas.

Un accident asemănător a avut loc în luna mai, când două tramvaie s-au ciocnit în orașul german Düsseldorf. Peste 50 de persoane au fost rănite în urma accidentului, cinci dintre suferind răni grave.

Cele două tramvaie s-au ciocnit la intersecția dintre Berliner Allee și Graf-Adolf-Straße. Nu a fost necesară intervenția pentru descarcerare, iar majoritatea pasagerilor au reușit să iasă singuri din vehicule, a declarat un reprezentant al pompierilor.