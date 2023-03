Mărturia unei supraviețuitoare a catastrofei feroviare din Grecia: „Trebuia să decid dacă să ard sau dacă să-mi rup oasele”

Evdokia Tsagli, o vedetă de televizune din Grecia este una dintre persoanele care au supraviețuit catastrofei feroviare din Grecia, în care un tren s-a ciocnit frontal marți noapte cu un marfar. „Panică, teroare, agonie”, descrie tânăra care se afla în vagonul număr 3.

Evdokia Tsagli călătorea împreună cu prietenii ei și se află printre norocoșii care au reușit să scape cu viață din mormanele de fiare contorsionate după impactul devastator, notează site-ul elen Protothema, citat de observatornews.ro.

„Eram în vagonul trei și mă jucam cu pisica unei fete. Râdeam. Cum ne puteam imagina ce avea să se întâmple câteva minute mai târziu?”, a povestit tânăra, menționând că nimic nu prefigura ororile care aveau să urmeze.

„Am simțit cum vagonul se răsucește și cum mă lovesc puternic cu fruntea și nasul de o suprafață dură. Instinctiv m-am ghemuit, pentru a-mi proteja corpul”, spune Evdokia.

Ea a mai declarat că toată lumea a început să țipe, iar cuvântul „panică” este prea mic pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat în vagonul 3, imediat după ciocnire. Cu toate acestea, ea a mărturisit că instinctul de supraviețuire a funcționat.

„Apoi totul a luat foc, iar flăcările mă cuprindeau, îmi ardeau părul. Am căutat o modalitate de a coborî din vagon. Am găsit o cale de ieșire, însă am realizat imediat că distanța care mă desparte de sol era egală cu două etaje ale unui bloc de apartamente, pentru că un alt vagon era sub al nostru”, continuă să descrie oroarea Evdokia Tsagli.

În acele momente cruciale, unii pasageri, fiind disperați, au început să sară în gol, fără să calculeze distanța.

„Zburau, apoi era liniște. Nu știu ce s-a întâmplat cu acești oameni. Dacă au supraviețuit, dacă au fost răniți...Sincer, nu știu. Trebuia să decid dacă să fiu arsă de vie sau dacă să-mi rup oasele căzând în gol, pentru a mă salva”.

„Am ales să sar, dar reducând înălțimea. M-am agățat de suprafețele exterioare ale vagonului atâta timp cât am putut, apoi mi-am aruncat jacheta ca să cad pe ea. Din păcate, am căzut pe o piatră și mi-am rupt pelvisul”, a continuat Evdokia.

Deși toate persoanele care au urmat-o au fost rănite, din cauza adrenalinei, care duce la o reacție fizică imediată, nu au simțit nicio durere.

„Ne-am ridicat și am început să alergăm fără să știm încotro mergem. Am alergat și ne-am dat curaj unul altuia, mulțumind lui Dumnezeu că suntem în viață”, a conchis tânăra.

Accidentul, surprins de o cameră de supraveghere

O cameră de supraveghere a surprins momentul șocant al coliziunii dintre trenul de pasageri și cel de marfă de lângă Tempe-Grecia.

Din ceea ce se poate vedea în înregistrare, trenul de marfă care se îndrepta spre Larissa și trenul de pasageri care a pornit la ora 19:22 din Atena se află pe aceeași linie, circulând cu 166 km/h și nu pot evita coliziunea, vagoanele fiind apoi cuprinse de flăcări.

Principalul suspect al accidentului de tren de pe ruta Atena - Salonic a fost pus oficial sub acuzare. Șeful de gară din Larissa își acceptă vina, dar a afirmat că nu este singurul responsabil pentru tragedie. Presa elenă vorbește de un lanț de erori, corupție și neglijență.

Peste 2.000 de persoane au protestat pentru a doua zi consecutiv la Atena şi Salonic. caractere.

Posibil să fie un român printre victime

Consulatul General al României la Salonic a fost notificat, prin intermediul telefonului de urgenţă, de către o persoană din comunitatea românească din Republica Elenă, cu privire la posibila dispariţie a unui cetăţean român, despre care se presupune că ar fi una dintre victimele acestui accident feroviar produs miercuri în localitatea Tempe.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în cursul aceleiaşi zile, reprezentanţii oficiului consular au intrat în contact şi cu membrii de familie ai persoanei în cauză.

Până la acest moment, persoana în cauză nu a fost identificată pe niciuna dintre listele disponibile la nivelul autorităţilor elene, subliniază reprezentanţii ministerului.

MAE menţionează că, din informaţiile puse la dispoziţie de autorităţile locale, procedurile de identificare a persoanelor decedate se efectuează cu foarte mare dificultate în actualul context.