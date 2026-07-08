Marea Britanie va anunţa la Ankara un program comun cu Franța și Germania pentru dezvoltarea de arme cu rază lungă de acţiune

Marea Britanie, Franţa, Germania şi alte ţări europene vor cheltui peste 50 de miliarde de dolari în următorii 10 ani pentru a dezvolta arme de precizie cu rază lungă de acţiune, în vederea consolidării capacităţilor de apărare ale NATO, a anunţat, miercuri, Guvernul britanic.

Armele, care vor fi dezvoltate fără implicarea Washingtonului, vor avea capacitatea de a lovi cu precizie ţinte aflate la cel puţin 300 km distanţă şi, în unele cazuri, la peste 2.000 km, a precizat Guvernul britanic într-un comunicat.

”Această iniţiativă condusă de Regatul Unit ne va permite să ne intensificăm cooperarea, reunind aliaţii europeni pentru a ne asigura că NATO rămâne în siguranţă şi protejată în anii următori”, a declarat prim-ministrul britanic în exerciţiu, Keir Starmer, scrie News.

Starmer urmează să convoace aliaţii la summitul NATO de la Ankara, miercuri, unde va prezenta iniţiativa condusă de Regatul Unit.

Alianţa militară transatlantică a anunţat, marţi, contracte de armament în valoare de miliarde, în încercarea de a-l mulţumi pe capriciosul lider american, Donald Trump.

Delegaţia României a participat, marţi, la Forumul Industriei de Apărare din cadrul Summitului NATO, în cadrul căruia s-au semnat mai multe documente care vizează proiecte şi programe de cooperare multinaţională. România va lua parte la mai multe dintre acestea.