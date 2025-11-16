Marea Britanie schimbă radical politica privind azilul. Imigranții ilegali vor putea cere rezidență abia după 20 de ani

Persoanele cărora li se acordă azil în Marea Britanie vor trebui să aștepte 20 de ani înainte de a putea aplica pentru stabilire permanentă, potrivit unor planuri ce urmează să fie anunțate luni de ministrul britanic de interne Shabana Mahmood.

Această schimbare majoră în politica de azil vine în contextul în care guvernul încearcă să reducă traversările Canalului cu ambarcațiuni mici și numărul cererilor de azil, potrivit BBC.

Conform planurilor, persoanele care primesc azil vor avea drept de ședere în Marea Britanie doar temporar, statutul lor de refugiat urmând să fie revizuit în mod regulat, iar cei ale căror țări de origine sunt considerate ulterior sigure vor fi trimiși înapoi.

În prezent, statutul de refugiat este valabil cinci ani, perioadă după care persoanele pot solicita drept de ședere nelimitat. Acum, ministrul de interne dorește reducerea perioadei inițiale de la cinci ani la doi ani și jumătate, după care statutul de refugiat va fi revizuit periodic.

Însă ea intenționează să mărească semnificativ timpul necesar obținerii rezidenței permanente în Marea Britanie, de la cinci ani la 20.

Mahmood a declarat pentru Sunday Times că reformele sunt „concepute, în esență, pentru a le transmite oamenilor: nu veniți în această țară ca migranți ilegali, nu vă urcați într-o barcă”.

Ea a continuat: „Migrația ilegală ne sfâșie țara”, adăugând că este datoria guvernului să „unească țara”.

„Dacă nu rezolvăm această problemă, cred că țara noastră va deveni mult mai divizată”, a spus ea pentru ziar.

Politica a fost copiată din Danemarca, unde un guvern condus de social-democrații de centru-stânga a implementat unul dintre cele mai dure sisteme de azil și imigrație din Europa. În Danemarca, refugiații primesc permise temporare de ședere, de obicei pe doi ani, iar în practică trebuie să reaplice pentru azil la expirarea acestora.

Noua abordare a lui Mahmood va întâmpina cu siguranță opoziție din partea unor parlamentari laburiști. Max Wilkinson, purtător de cuvânt al Liberal-Democraților pentru afaceri interne, a spus că este „corect ca guvernul să caute modalități noi de a repara sistemul de azil disfuncțional creat de conservatori”.

El a adăugat că Partidul Laburist „nu ar trebui să se amăgească spunând că aceste măsuri pot înlocui procesarea rapidă a cererilor, astfel încât să putem îndepărta persoanele care nu au dreptul să se afle aici”.

Enver Solomon, director executiv al Refugee Council, a descris planurile guvernului drept „aspre și inutile”, afirmând că acestea „nu îi vor descuraja pe oamenii persecutați, torturați sau care și-au văzut membrii familiei uciși în războaie brutale”.

Potrivit datelor guvernamentale, 1.069 de migranți au ajuns în Marea Britanie în ultimele șapte zile, iar 32.292 au traversat Canalul anul acesta.