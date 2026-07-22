Franța cere din nou Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria: „Sunt staționate ilegal”

Franța și-a reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și a cerut din nou Federației Ruse să își retragă trupele staționate în regiunea transnistreană, la 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului care a pus capăt războiului de pe Nistru.

Într-un mesaj transmis de Ministerul francez de Externe, Parisul amintește că Rusia menține în continuare un contingent militar în Transnistria, în pofida angajamentelor asumate și a normelor de drept internațional.

„Cu treizeci și patru de ani în urmă, acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992 a pus capăt războiului de pe Nistru. De atunci, cu încălcarea dreptului internațional și a propriilor angajamente, Rusia menține un contingent militar în regiune”, se arată în mesajul diplomației franceze, citat de NewsMaker.

Franța solicită Moscovei „să își retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu adevărat procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean”.

Războiul de pe Nistru a izbucnit în primăvara anului 1992, după autoproclamarea independenței regiunii transnistrene, și s-a încheiat la 21 iulie 1992, prin acordul semnat de președinții Mircea Snegur și Boris Elțîn.

Conflictul s-a soldat cu sute de morți și mii de răniți, iar regiunea transnistreană a rămas în afara controlului autorităților constituționale de la Chișinău. De atunci, Rusia continuă să mențină trupe în stânga Nistrului.

Autoritățile Republicii Moldova solicită constant retragerea militarilor ruși și a munițiilor depozitate la Cobasna, precum și înlocuirea actualei misiuni de menținere a păcii cu o misiune civilă internațională, însă Moscova a respins în repetate rânduri aceste cereri.

Recent, ambasadorul desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a susținut că Declarația de la Istanbul din 1999, prin care Rusia s-a angajat să își retragă trupele și munițiile din Transnistria până la sfârșitul anului 2002, nu reprezintă o obligație juridică, ci doar exprimă „intenții”.

Diplomatul rus a afirmat, de asemenea, că retragerea trupelor va putea avea loc doar după soluționarea conflictului transnistrean în formatul de negocieri „5+2”, blocat de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina