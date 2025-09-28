Macron reacționează la ameninţările cu moartea primite de preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy. Cere ca autorii să fie identificați repede

”Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile”, denunţă duminică pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy.

”Acesta este motivul pentru care le-am cerut ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne, imediat ce acestea (ameninţări) au apărut, ca autorii lor să fie identificaţi pentru a fi urmăriţi (în justiţie) foarte rapid”, adaugă Emmanuel Macron, scrie News.

”Hotărâri ale justiţiei pot să fie comentate sau criticate în dezbaterea publică, dar întotdeauna respectând pe fiecare”, scrie şeful statului.

El subliniază că ”statul de drept este soclul democraţiei noastre” şi că ”independenţa autorităţii judiciare, imparţialitatea sa şi protecţia magistraţilor care o administrează sunt piloni esenţiali ai acesteia”.

Sindicatul magistraţilor, clasat ca fiind de stânga, a denunţat duminică tăcerea ”asurzitoare” a preşedintelui Emmanuel Macron, în contextul în care, potrivit Articolului 64 al Constituţiei, preşedintele francez este garantul independenţei autorităţii judiciare.

Două anchete au fost deschise vineri, de către Parchetul Parisului, în urma unor ”mesaje de ameninţare” a mahistratei pariziene care a citat joi condamnarea fostului preşedinte la cinci ani de închisoare şi o încarcerare apropiată.

Ministrul demisionar al Justiţiei Gérald Darmanin a condamnat ”fără nico rezervă” ”intimidările şi ameninţările cu moatea care-i afectează pe magistraţi” şi a catalogat aceste fapte drept ”absolut insuportabile în democraţie”.