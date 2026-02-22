Macron îi cere lui Trump să ridice sancțiunile „impuse pe nedrept” unor cetățeni europeni

Președintele Emmanuel Macron i-a scris omologului său american Donald Trump, cerând ridicarea sancțiunilor „impuse pe nedrept” unor cetățeni europeni. Macron îi „atrage atenția personal” asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar european Thierry Breton și judecătorul Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internațională (CPI).

În decembrie 2025, Departamentul de Stat american l-a acuzat pe Breton de cenzură în dauna intereselor SUA, scrie Agerpres.

Fostului oficial al UE i s-a interzis accesul în Statele Unite din decembrie, deoarece directiva europeană privind serviciile digitale, pe care a promovat-o, reglementează platformele marilor companii informatice într-un mod considerat contrar libertății de exprimare de Washington.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a criticat aceste acțiuni ca „cenzură extrateritorială flagrantă”.

Macron afirmă în scrisoarea citată că „sancțiunile adoptate împotriva lui Thierry Breton afectează autonomia de reglementare europeană și, mai mult, se bazează pe analize greșite: reglementarea digitală europeană nu are, de fapt, nicio aplicare extrateritorială şi se aplică fără discriminare pe teritoriul european, tuturor companiilor vizate”.

Guillou a fost sancționat în august 2025, odată cu alţi magistraţi de la CPI, din cauza implicării în dosarul care a dus la emiterea unui mandat de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Judecătorului i s-a interzis accesul pe teritoriul american, ca și lui Breton, și în plus banca sa din Franța i-a retras cardul bancar Visa, care este un serviciu american. Totodată, Guillou nu mai are acces la servicii informatice americane, cum ar fi Airbnb sau Amazon.

În acest caz, Macron apreciază că sancțiunile „afectează principiul independenței justiției și mandatul CPI”.

Guillou a dat asigurări marți, la Bruxelles, că poate „rezista foarte mult timp” fără cardul Visa şi serviciile informatice americane, dar a adăugat: „Nu voi rezista dacă nu se întâmplă nimic”. El a cerut Uniunii Europene să acționeze pentru suveranitatea bancară și digitală.