O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda. „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat”

O delegaţie de senatori americani au vizitat Groenlanda luni, 9 februarie, pentru „a reconstrui încrederea”.

„În câteva propoziţii şi câteva cuvinte, încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat şi s-a deteriorat, iar noi trebuie să lucrăm pentru a o reconstrui”, a declarat senatoarea republicană Lisa Murkowski într-o conferinţă de presă, scrie Agerpres.

„Noi, membrii Congresului, suntem aici pentru a vă reaminti că preşedintele nostru poate face anumite declaraţii, dar că şi noi, în Congres, avem un rol de jucat”, a adăugat ea.

Delegaţia, compusă din Lisa Murkowski, senatorul Angus King (independent) şi democraţii Gary Peters şi Maggie Hassan, a vizitat baza militară americană de la Pituffik şi s-a întâlnit cu prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Aceşti senatori au avut de asemenea programată o întrevedere cu ministrul de externe Vivian Motzfeldt.

La începutul lunii, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt în plină desfășurare și se apropie de final.

Trump a reiterat recent ideea că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei pentru a contracara influența Rusiei și Chinei, mergând până la a sugera cumpărarea insulei, chiar și în condițiile prezenței militare americane existente, reglementată prin acordul din 1951.

Danemarca şi Groenlanda spun că împărtăşesc preocupările lui Trump cu privire la problemele de securitate, dar au subliniat că suveranitatea şi integritatea teritorială sunt o „linie roşie” în discuţiile dintre cele trei părţi.

Acesta consideră că actualele aranjamente nu oferă suficiente garanții de securitate și urmărește renegocierea acordului de apărare cu Danemarca pentru a elimina restricțiile privind prezența militară americană.

La 28 ianuarie, reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit pentru a discuta un nou cadru de cooperare, vizând consolidarea prezenței americane în Arctica, fără a transfera Groenlanda sub control direct al SUA. Analiștii atrag atenția că interesul brusc al Washingtonului nu poate fi explicat doar prin rațiuni strategice, fiind influențat și de dinamica politică internă și de stilul personal de leadership al lui Trump.