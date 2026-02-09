search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda. „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat”

0
0
Publicat:

O delegaţie de senatori americani au vizitat Groenlanda luni, 9 februarie, pentru „a reconstrui încrederea”.

Delegația a vizitat baza militară americană de la Pituffik/FOTO: EPA-EFE
Delegația a vizitat baza militară americană de la Pituffik/FOTO: EPA-EFE

„În câteva propoziţii şi câteva cuvinte, încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat şi s-a deteriorat, iar noi trebuie să lucrăm pentru a o reconstrui”, a declarat senatoarea republicană Lisa Murkowski într-o conferinţă de presă, scrie Agerpres.

„Noi, membrii Congresului, suntem aici pentru a vă reaminti că preşedintele nostru poate face anumite declaraţii, dar că şi noi, în Congres, avem un rol de jucat”, a adăugat ea.

Delegaţia, compusă din Lisa Murkowski, senatorul Angus King (independent) şi democraţii Gary Peters şi Maggie Hassan, a vizitat baza militară americană de la Pituffik şi s-a întâlnit cu prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Aceşti senatori au avut de asemenea programată o întrevedere cu ministrul de externe Vivian Motzfeldt.

La începutul lunii, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt în plină desfășurare și se apropie de final.

Trump a reiterat recent ideea că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei pentru a contracara influența Rusiei și Chinei, mergând până la a sugera cumpărarea insulei, chiar și în condițiile prezenței militare americane existente, reglementată prin acordul din 1951.

Danemarca şi Groenlanda spun că împărtăşesc preocupările lui Trump cu privire la problemele de securitate, dar au subliniat că suveranitatea şi integritatea teritorială sunt o „linie roşie” în discuţiile dintre cele trei părţi.

Acesta consideră că actualele aranjamente nu oferă suficiente garanții de securitate și urmărește renegocierea acordului de apărare cu Danemarca pentru a elimina restricțiile privind prezența militară americană.

La 28 ianuarie, reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit pentru a discuta un nou cadru de cooperare, vizând consolidarea prezenței americane în Arctica, fără a transfera Groenlanda sub control direct al SUA. Analiștii atrag atenția că interesul brusc al Washingtonului nu poate fi explicat doar prin rațiuni strategice, fiind influențat și de dinamica politică internă și de stilul personal de leadership al lui Trump.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Hubert Thuma: Bolojan ne-a propus să candidăm cu Geoană sau Lasconi la alegerile prezidențiale din 2024. Crin Antonescu a fost trădat
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Salariu badantă în Italia în 2026. Niveluri de salarizare: cum te încadrezi
playtech.ro
image
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătește lovitura: contract pe 10 ani pentru Gică Hagi!
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la 52 de ani: „Nu cred așa ceva”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Vestea serii despre Mircea Lucescu! FRF a confirmat decizia!
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal