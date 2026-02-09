search
Europa a ajuns la „concluzia dureroasă” că trebuie să se despartă de SUA. De ce „privește cu groază declinul Statelor Unite”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Europa se vede obligată să își regândească rolul strategic și să își consolideze autonomia militară în fața unei administrații americane percepute ca fiind tot mai autoritare și tot mai puțin atașate valorilor democratice liberale, potrivit unui raport al MSC, analizat de The Guardian.

Majoritatea Europei privește cu „îngrijorare crescândă declinul SUA”. FOTO Shutterstock
Majoritatea Europei privește cu „îngrijorare crescândă declinul SUA”. FOTO Shutterstock

Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale, afirmă un raport pregătit înainte de Conferinţa de Securitate de la München (MSC), care începe vineri, potrivit prestigioasei publicații, citate de News.ro.

Documentul anticipează o confruntare ideologică deschisă cu administrația Trump la reuniunea anuală a experților în securitate.

Momentul de cotitură pentru europeni a fost discursul rostit anul trecut la MSC de vicepreședintele SUA, JD Vance, care acuza elitele europene că limitează libertatea de exprimare și „deschid porțile” imigrației în masă. Declarațiile au alimentat percepția că Washingtonul nu mai este un partener de încredere în materie de comerț și securitate.

De atunci, tensiunile s-au acumulat: presiunea asupra Ucrainei pentru concesii teritoriale, amenințarea lui Donald Trump de a confisca Groenlanda, bariere tarifare și interdicții de investiții. Divergențele au fost subliniate și de premierul canadian Mark Carney, care avertiza la Davos asupra unei rupturi între SUA și aliații occidentali.

Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite a amplificat îngrijorările europene, acuzând liderii de pe continent că asistă la „ștergerea civilizației”. În plus, Trump a pus sub semnul întrebării curajul militarilor europeni în Afganistan, stârnind indignare în capitalele NATO.

J.D. Vance nu va participa anul acesta la München, însă secretarul de stat Marco Rubio și o delegație a Congresului sunt așteptați la eveniment.

Europenii nu mai vor să depindă de Washington

Sondajele comandate pentru raport arată o schimbare de atitudine: europenii sunt tot mai dispuși să acționeze fără conducerea SUA. Raportul MSC îl acuză pe Trump de „dorință de distrugere” și de apropiere de Vladimir Putin. „Majoritatea Europei privește cu îngrijorare crescândă sau chiar cu groază declinul Statelor Unite către un «autoritarism competitiv»”, se arată în document.

Raportul avertizează că Washingtonul se îndepărtează de principiile liberale care au definit ordinea postbelică și că politicile actuale ar putea duce la o „ordine postamericană”. Dacă susținătorii lui Trump cred că acestea vor „face America măreață din nou”, criticii le consideră „sinuciderea unei superputeri”.

Dependența militară a Europei de SUA devine tot mai problematică. „Europenii au fost nevoiți să recunoască că este aproape imposibil să respingă acorduri comerciale contrare regulilor comerțului liber sau să condamne încălcări flagrante ale suveranității altor țări dacă depind de asistența militară a unei puteri care folosește tactici coercitive”, notează raportul. Pentru aliații din Indo-Pacific, concluzia este la fel de dureroasă.

Ce trebuie să facă Europa

MSC recomandă liderilor europeni să adopte un stil de acțiune mai ferm și mai inovator, adaptat unei administrații americane imprevizibile. „Pentru a riposta eficient împotriva celor care doresc să distrugă, este nevoie de mult mai mult curaj politic și gândire inovatoare”, subliniază raportul.

Autorii raportului critică „comunicatele sterile, conferințele previzibile și diplomația prudentă”, considerate insuficiente într-o lume în care adversarii sunt „mai nemiloși și mult mai inovatori”.

Același document avertizează că, „într-o eră a politicii distructive, cei care stau deoparte sunt expuși riscului de a fi îngropați”. Nu mai este suficientă reconstrucția timidă a vechiului statu-quo: „Cei care se opun politicii distructive trebuie să fortifice structurile esențiale, să elaboreze proiecte noi, mai durabile, și să devină ei înșiși constructori îndrăzneți. Miza este prea mare. De fapt, totul este în joc”.

Acuzațiile lui Vance privind „cenzura” europeană, respinse 

Raportul respinge și acuzațiile lui J.D. Vance privind „cenzura” europeană. Documentul observă că, în timp ce administrația Trump critică UE și Ucraina pentru presupuse derapaje democratice, evită să condamne Moscova, „în ciuda represiunii interne continue și a agresiunii internaționale a Rusiei”. Mai mult, „noua strategie de securitate națională a SUA nici măcar nu include o secțiune dedicată Rusiei”.

Europa

