„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”: Măsuri tot mai dure ale Rusiei pentru creșterea natalității și limitarea accesului la avort

Rusia a lansat în ultimul an o campanie extrem de agresivă pentru creșterea natalității, statul promovând sarcina ca normă socială, nu ca alegere personală. Măsurile recente limitează accesul la avort și impun presiuni directe asupra femeilor, inclusiv prin implicarea Bisericii Ortodoxe.

Femeile care solicită întreruperea sarcinii se confruntă cu clinici care afișează păpuși „embrion” anatomic inexacte, consiliere pre-avort și rugăciuni organizate în fața icoanelor.

Publicația rusă independentă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre impactul represiunii Kremlinului asupra drepturilor reproductive.

Preoți în clinici și slujbe pentru descurajarea avortului

„Rusia duce o campanie deschisă de presiune reproductivă asupra femeilor”, spune Irina Fainman, activistă și fondatoare a Fondului de Stocare a Contracepției de Urgență.

Sub pretextul creșterii natalității, autoritățile reduc accesul la avorturi și descurajează femeile să opteze pentru întreruperea sarcinii, scrie Meduza.

În noiembrie 2025, mitropolitul ortodox din Saratov a emis o directivă prin care a repartizat câte un preot fiecărei clinici de sănătate a femeilor din oraș, cu misiunea de a descuraja avortul, prezentând procedura drept păcat.

Campanii similare au fost înregistrate și în alte regiuni, inclusiv în Vologda, unde centrul perinatal organizează slujbe săptămânale în fața icoanei „Ajutătoarea la naștere”.

Femeile care solicită avorturi sunt supuse consilierii pre-avort. Psihologul Olga Nazarenko, din Celiabinsk, le arată pacienților figurine care reprezintă „embrioni” incorect anatomici și îi întreabă dacă sunt dispuși să respingă copilul „care bate la ușa lor”.

Când femeile vin la ședințe împreună cu partenerii lor, Nazarenko le spune bărbaților că ei sunt „temelia” gospodăriei — și că „dacă bărbatul decide că trebuie să aibă copilul, femeia va naște”.

Maria Karnovich-Valua, activistă pentru drepturile femeilor, avertizează că astfel de presiuni traumatizează femeile, dar nu reduc numărul avorturilor.

Accesul la avort, tot mai restricționat

Ministerul Sănătății susține că în urma consilierii pre-avort a convins în 2024 circa 25% dintre femei să renunțe la procedură, însă Fainman avertizează că aceste cifre reflectă mai degrabă ținte instituționale decât realitatea. În plus, unele femei se adresează ulterior clinicilor private din alte regiuni, sau pierd sarcina.

Guvernele regionale au adoptat legi care interzic „incitarea la avort”, aplicabile în 24 de regiuni și în Sankt Petersburg, limitând astfel accesul la informații medicale complete și sfaturi din partea rudelor.

În decembrie, un bărbat din Saransk a fost amendat pentru că a oferit să plătească un avort partenerei sale însărcinate cu gemeni.

Restricțiile afectează și mediul online: agenția de cenzură Roskomnadzor a blocat site-uri care oferă informații despre contracepție și avort, forțând organizațiile să își mute conținutul în străinătate, doar pentru a fi blocate din nou.

În paralel, tot mai multe clinici private renunță „voluntar” la serviciile de avort, fie sub presiunea inspecțiilor, fie de teama pierderii licențelor.

Promovarea maternității și a sarcinii timpurii

Kremlinul promovează maternitatea ca valoare socială și a transformat în sărbătoare națională Ziua Femeilor Însărcinate, marcată de două ori în 2025.

În 21 de regiuni, studentele însărcinate primesc plăți de sprijin guvernamental, considerate „ajutor pentru fete aflate în dificultate”.

Experții avertizează, însă, că sarcina timpurie are consecințe sociale și economice semnificative. Adolescentele care nasc sunt mai puțin predispuse să finalizeze studiile și să dezvolte cariere stabile, multe rămânând fără sprijinul tatălui copilului și abandonând școala.

Maria Karnovich-Valua consideră că aceste stimulente financiare nu vor duce la o creștere semnificativă a natalității în rândul adolescentelor, ci vor perpetua vulnerabilitatea economică și socială.

În Rusia este o criză demografică fără precedent. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025 s-au născut 288.800 de copii, cu 4% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut — cel mai scăzut nivel din ultimele secole. În 2024, numărul total al nașterilor a fost de 1,22 milioane, cel mai mic din 1999, în timp ce numărul deceselor a depășit 1,8 milioane.

Deși președintele Vladimir Putin a lansat în 2018 proiectul național „Demografie”, bilanțul arată că, între 2018 și 2023, populația Rusiei a scăzut natural cu 3,4 milioane de persoane.