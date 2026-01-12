search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”: Măsuri tot mai dure ale Rusiei pentru creșterea natalității și limitarea accesului la avort

0
0
Publicat:

Rusia a lansat în ultimul an o campanie extrem de agresivă pentru creșterea natalității, statul promovând sarcina ca normă socială, nu ca alegere personală. Măsurile recente limitează accesul la avort și impun presiuni directe asupra femeilor, inclusiv prin implicarea Bisericii Ortodoxe.

Femeie gravidă FOTO: arhivă, adevărul
Femeie gravidă FOTO: arhivă, adevărul

Femeile care solicită întreruperea sarcinii se confruntă cu clinici care afișează păpuși „embrion” anatomic inexacte, consiliere pre-avort și rugăciuni organizate în fața icoanelor.

Publicația rusă independentă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre impactul represiunii Kremlinului asupra drepturilor reproductive. 

Preoți în clinici și slujbe pentru descurajarea avortului

„Rusia duce o campanie deschisă de presiune reproductivă asupra femeilor”, spune Irina Fainman, activistă și fondatoare a Fondului de Stocare a Contracepției de Urgență.

Sub pretextul creșterii natalității, autoritățile reduc accesul la avorturi și descurajează femeile să opteze pentru întreruperea sarcinii, scrie Meduza.

În noiembrie 2025, mitropolitul ortodox din Saratov a emis o directivă prin care a repartizat câte un preot fiecărei clinici de sănătate a femeilor din oraș, cu misiunea de a descuraja avortul, prezentând procedura drept păcat.

Campanii similare au fost înregistrate și în alte regiuni, inclusiv în Vologda, unde centrul perinatal organizează slujbe săptămânale în fața icoanei „Ajutătoarea la naștere”.

Femeile care solicită avorturi sunt supuse consilierii pre-avort. Psihologul Olga Nazarenko, din Celiabinsk, le arată pacienților figurine care reprezintă „embrioni” incorect anatomici și îi întreabă dacă sunt dispuși să respingă copilul „care bate la ușa lor”.

Când femeile vin la ședințe împreună cu partenerii lor, Nazarenko le spune bărbaților că ei sunt „temelia” gospodăriei — și că „dacă bărbatul decide că trebuie să aibă copilul, femeia va naște”.

Maria Karnovich-Valua, activistă pentru drepturile femeilor, avertizează că astfel de presiuni traumatizează femeile, dar nu reduc numărul avorturilor. 

Accesul la avort, tot mai restricționat

Ministerul Sănătății susține că în urma consilierii pre-avort a convins în 2024 circa 25% dintre femei să renunțe la procedură, însă Fainman avertizează că aceste cifre reflectă mai degrabă ținte instituționale decât realitatea. În plus, unele femei se adresează ulterior clinicilor private din alte regiuni, sau pierd sarcina.

Guvernele regionale au adoptat legi care interzic „incitarea la avort”, aplicabile în 24 de regiuni și în Sankt Petersburg, limitând astfel accesul la informații medicale complete și sfaturi din partea rudelor.

În decembrie, un bărbat din Saransk a fost amendat pentru că a oferit să plătească un avort partenerei sale însărcinate cu gemeni.

Restricțiile afectează și mediul online: agenția de cenzură Roskomnadzor a blocat site-uri care oferă informații despre contracepție și avort, forțând organizațiile să își mute conținutul în străinătate, doar pentru a fi blocate din nou.

În paralel, tot mai multe clinici private renunță „voluntar” la serviciile de avort, fie sub presiunea inspecțiilor, fie de teama pierderii licențelor.

Promovarea maternității și a sarcinii timpurii

Kremlinul promovează maternitatea ca valoare socială și a transformat în sărbătoare națională Ziua Femeilor Însărcinate, marcată de două ori în 2025.

În 21 de regiuni, studentele însărcinate primesc plăți de sprijin guvernamental, considerate „ajutor pentru fete aflate în dificultate”.

Experții avertizează, însă, că sarcina timpurie are consecințe sociale și economice semnificative. Adolescentele care nasc sunt mai puțin predispuse să finalizeze studiile și să dezvolte cariere stabile, multe rămânând fără sprijinul tatălui copilului și abandonând școala.

Maria Karnovich-Valua consideră că aceste stimulente financiare nu vor duce la o creștere semnificativă a natalității în rândul adolescentelor, ci vor perpetua vulnerabilitatea economică și socială.

În Rusia este o criză demografică fără precedent. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025 s-au născut 288.800 de copii, cu 4% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut — cel mai scăzut nivel din ultimele secole. În 2024, numărul total al nașterilor a fost de 1,22 milioane, cel mai mic din 1999, în timp ce numărul deceselor a depășit 1,8 milioane.

Deși președintele Vladimir Putin a lansat în 2018 proiectul național „Demografie”, bilanțul arată că, între 2018 și 2023, populația Rusiei a scăzut natural cu 3,4 milioane de persoane.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile
fanatik.ro
image
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
libertatea.ro
image
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
digi24.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
ITP în 2026: ce verificări te pot pica imediat și ce se vede la un control în trafic
playtech.ro
image
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii! Ce prețuri se vor impune pentru gaze, din aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Certurile neașteptate pe care Regina Elisabeta le avea cu Prințul Philip. A aruncat cu pantofii în el, de nervi!

Click! Pentru femei

image
Atenție, acest comportament te pot face greu de suportat! Nu lăsa vârsta să te facă răutăcioasă

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!