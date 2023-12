LIVE TEXT | Război în Ucraina. Efortul rusesc de dezinformare trece la alt nivel

Centrul ucrainean de combatere a dezinformarii a raportat pe 21 decembrie că actori ruși nespecificați intenționează să promoveze mai multe operațiuni de dezinformare care vizează degradarea moralului ucrainean printr-o rețea de canale telegram false deghizate în relatări oficiale ale oficialilor regionali și brigăzilor militare ucrainene.

UPDATE 06.10 Putin a subliniat din nou recent faptul că obiectivele sale maximaliste în Ucraina rămân neschimbate, iar Putin și înalți oficiali ai Kremlinului au exprimat din ce în ce mai mult retorica expansionistă care indică faptul că aceste obiective nu împiedică noi cuceriri teritoriale rusești în Ucraina. Victoria rusă în condițiile lui Putin nu prevestește neapărat anexarea pe scară largă a Ucrainei la Rusia și ștergerea totală a unui stat ucrainean, desigur, dar cu siguranță implică cel puțin distrugerea actualului stat ucrainean și recrearea acestuia în întregime într-o eEntitate dominată de ruși, pentru care foarte probabil ar fi necesară ocuparea militară rusă pe scară largă a Ucrainei.

UPDATE 05.58 ISW a evaluat că prăbușirea ajutorului occidental ar duce probabil la colapsul eventual al capacității Ucrainei de a reține armata rusă și că actualul război pozițional din Ucraina nu este un impas stabil, deoarece actualul echilibru instabil ar putea fi înclinat cu ușurință în ambele direcții. prin deciziile luate în Occident. Asistența de securitate continuă a Occidentului, care dă putere forțelor ucrainene să respingă eforturile ofensive rusești în curs și viitoare și să elibereze mai mult teritoriu ucrainean este singurul curs de acțiune în acest moment care poate determina eșecul Rusiei în atingerea obiectivului lui Putin.

UPDATE 05.45 Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, a declarat că, în prezent, Casa Albă evaluează că forțele ruse vor putea desfășura operațiuni ofensive mai ușor atunci când condițiile meteorologice de iarnă devin mai propice pentru războiul de manevră mecanizată (probabil în ianuarie-februarie 2024) - o evaluare care este consecventă cu observațiile și evaluările ISW despre ritmul luptelor din Ucraina în timpul iernii. Kirby a declarat pe 20 decembrie că forțele ruse intenționează să continue operațiunile ofensive, în special în jurul Avdiivka, și că Casa Albă consideră că va fi mai ușor pentru forțele ruse să conducă operațiuni ofensive atunci când temperaturile scăzute îngheață solul la sfârșitul lunii ianuarie și în februarie. 2024. Sezonul de noroi de toamnă a împiedicat manevrele la sol atât pentru forțele ucrainene, cât și pentru cele rusești începând cu 2014, dar perioadele de temperaturi de îngheț prelungite care încep de obicei la sfârșitul lunii decembrie îngheață solul și permit vehiculelor blindate să se deplaseze mai ușor decât în lunile noroioase de toamnă și primăvară. Vremea este schimbătoare, totuși, iar următoarea perioadă de îngheț puternic poate veni mai târziu în cursul anului - sau deloc dacă este o iarnă blândă - și prezintă o fereastră mai scurtă de teren favorabil pentru războiul de manevre mecanizate. Forțele ruse au lansat operațiuni ofensive localizate în estul Ucrainei în timpul perioadei celei mai dificile din sezonul de toamnă-iarnă, în efortul de a prelua și de a păstra inițiativa, mai degrabă decât de a aștepta înghețul puternic. Forțele ruse vor încerca probabil să susțină sau să intensifice aceste operațiuni ofensive, indiferent de condițiile meteorologice în această iarnă, așa cum au făcut forțele ruse în iarna 2022-2023.

UPDATE 05.31 Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone împotriva Ucrainei în noaptea de 20 spre 21 decembrie. Forțele aeriene ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 35 de drone Shahed-131/-136 din Primorsko-Akhtarsk în Krasnodar Krai, ocupat Capul Chuada din Crimeea, și Oblastul Kursk care vizează regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Cherkasy, Herson, Zaporijia, Mykolaiv, Hmelnytskyi, Sumi, Poltava, Cernihiv și Kirovohrad. Forțele aeriene ucrainene au declarat că forțele ucrainene au doborât 34 de Shahed.

UPDATE 05.18 Japonia se pregătește să își revizuiască politica de export de echipamente de apărare pentru a umple stocurile americane de rachete Patriot și depozitele de muniție pentru artilerie din Regatul Unit. Se pare că guvernul japonez se va reuni pe 22 decembrie pentru a finaliza planurile de a permite primul export al Japoniei de echipamente militare letale din 1967, când Japonia a stabilit cele trei principii privind exporturile de arme, care interzice exportul de echipamente de apărare către țările parte la un conflict. Se pare că revizuirea va permite producătorilor japonezi să exporte echipamente de apărare în țara din care provine licența de producție a armei respective. Rachetele japoneze Patriot exportate în SUA vor ajuta la umplerea stocurilor americane, permițând SUA să trimită mai multe rachete Patriot în Ucraina. Financial Times (FT) a raportat pe 21 decembrie că Japonia are în vedere și exportul de obuze de artilerie de 155 mm în Regatul Unit (Marea Britanie) pentru a ajuta indirect Ucraina într-un mod similar.

UPDATE 05.07 Ministerul uzbec al Afacerilor Externe (MFA) l-a chemat pe ambasadorul Rusiei în Uzbekistan, Oleg Malginov, după ce ultranaționalistul rus și fostul deputat al Dumei de Stat ruse Zakhar Prilepin a sugerat că Rusia ar trebui să anexeze o parte a Uzbekistanului, demonstrând probabil preocupările țărilor post-sovietice cu privire la intensificarea planurilor imperiale ruse împotriva pe fundalul războiului din Ucraina. Prilepin a declarat la o conferință de presă din 20 decembrie că Rusia ar trebui să anexeze un teritoriu din care provin muncitorii migranți din Rusia, „de exemplu, [teritoriu] în Uzbekistan”. Prilepin este o voce proeminentă ultranaționalistă rusă, care are afilieri cu Rosgvardia și a condus un batalion rus să lupte în Donbas înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. De asemenea, Prilepin a supraviețuit unei presupuse tentative de asasinat ucraineană în mai 2023. MAE uzbecă a raportat că l-a convocat pe Malginov la o întâlnire cu privire la declarațiile lui Prilepin și a remarcat că „astfel de declarații neplăcute” nu corespund cu parteneriatul strategic dintre Uzbekistan și Rusia. Purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zakharova, a declarat că declarațiile lui Prilepin nu reflectă „nici pe departe” poziția oficială a guvernului rus cu privire la relațiile sale cu Uzbekistan și a susținut că utilizarea de către Rusia a migranților străini aduce beneficii atât Rusiei, cât și țărilor de origine ale migranților. Declarațiile lui Prilepin reflectă probabil nemulțumirea publică în creștere în comunitatea ultranaționalistă rusă cu privire la rolul migranților în societatea rusă. Răspunsul MAE uzbec indică probabil că guvernul uzbec consideră declarațiile lui Prilepin ca fiind suficient de amenințătoare pentru a justifica solicitarea unui răspuns oficial al Rusiei. Guvernele din Asia Centrală au răspuns anterior declarațiilor oficialilor ruși care puneau sub semnul întrebării integritatea teritorială și suveranitatea statelor din Asia Centrală prin chemarea respectivului ambasador rus.

UPDATE 04.49 O investigație a companiei de limbă franceză Jeune Afrique , cu sediul în Africa, evidențiază eforturile continue ale Kremlinului de a menține și extinde influența Rusiei în Republica Centrafricană (RCA) și Sahel, în timp ce subsumează operațiunile Grupului Wagner pe continent. Jeune Afrique a remarcat că, de la rebeliunea armată nereușită a Grupului Wagner din 24 iunie și de la moartea ulterioară a finanțatorului Wagner, Yevgeny Prigojin în august, agenți ai Direcției Principale a Statului Major al Forțelor Armate Ruse (GRU) au însoțit tot mai mult luptătorii Wagner în Mali ca parte a eforturilor Ministerului rus al Apărării (MOD) de a prelua controlul asupra fostelor elemente Wagner din Mali și din alte state africane. Jeune Afrique a citat o sursă anonimă apropiată de informațiile franceze, care a susținut că președintele rus Vladimir Putin încearcă să consolideze controlul asupra foștilor agenți Wagner din Mali pentru a nu „crea un alt monstru al lui Frankenstein” prin extinderea excesivă a operațiunilor independente ale Wagner în Africa. Ancheta Jeune Afrique a evidențiat, de asemenea, eforturile Ministerului rus al Apărării și GRU de a asigura conducerea RCA, unde Grupul Wagner a fost în mod istoric deosebit de activ, și că parteneriatul CAR-Rusia va continua să funcționeze fructuos chiar și după moartea lui Prigojin. Jeune Afrique a subliniat , de asemenea, că junta din Burkina Faso încearcă să extindă relațiile cu Rusia în „scopuri militare și de securitate” și că Rusia este, în general, interesată să lucreze cu nou-formata Alianță a Statelor Sahel, formată din Mali, Burkina Faso și Niger. ISW a evaluat anterior că Rusia exploatează dinamica de putere în schimbare în Africa prin consolidarea parteneriatelor cu juntele saheliene. Aceste parteneriate permit Rusiei să se sustragă sancțiunilor occidentale impuse Rusiei din cauza războiului din Ucraina și să afecteze influența strategică occidentală pe continent.

UPDATE 04.33 Președintele rus Vladimir Putin continuă să oficializeze căi pentru deportarea copiilor ucraineni în Rusia sub masca serviciilor umanitare. Putin a semnat pe 21 decembrie un decret „privind măsuri de sprijin social pentru familiile cu copii afectați de agresiunea Ucrainei”, care extinde controlul rus asupra zonelor ocupate ale Ucrainei prin constrângere financiară și include o prevedere cheie care oficializează în continuare un set existent de scheme de deportare sub pretexte medicale. Decretul prevede că tutorele copiilor care au avut sub 18 ani după februarie 2022 și a suferit o rănire în timp ce locuiau în regiunile ocupate Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson sunt eligibili pentru a primi o compensație unică de 100.000 de ruble (1.076 USD). Prevederea de sprijin financiar codifică controlul social al zonelor ocupate ale Ucrainei într-un mod triplu – în primul rând, prin generarea de dependență financiară de autoritățile ruse pentru plățile de sprijin social; în al doilea rând, prin colectarea de informații personale despre copiii ucraineni și tutorii acestora; și în cele din urmă, prin încadrarea că armata ucraineană este periculoasă pentru civilii ucraineni într-un mod care propagă o viziune negativă asupra statului ucrainean. Decretul mai prevede că autoritățile de ocupație trebuie să trimită copiii către „sanatoriu-stațiuni” sau să le ofere copiilor „oportunitatea de a călători într-un loc de odihnă de tratament” în cazul anumitor „indicatori medicali”. Această prevedere a decretului va permite, în esență, oficialilor ruși de ocupație să înregistreze informații personale despre copiii care au fost înregistrați ca răniți și să trimită acești copii în Rusia pentru tratament și reabilitare. ISW a raportat frecvent că oficialii ruși de ocupație folosesc promisiunea diferitelor programe medicale și psihiatrice din Rusia pentru a justifica deportarea copiilor ucraineni în Rusia. Deportarea copiilor din motive umanitare și medicale este probabil încă o încălcare a dreptului internațional, deoarece invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia a creat condițiile care au pus în pericol copiii ucraineni în primul rând.

UPDATE 04.20 Comisarul desemnat de Kremlin pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, continuă să se implice în deportarea copiilor ucraineni în Rusia, pe fondul morții unei fete ucrainene de 12 ani aflate în custodia rusă. Institutul rus de opoziție Meduza a raportat pe 21 decembrie că o fată de 12 ani din Sorokyne (Krasnodon), regiunea ocupată Lugansk, a murit din cauza unei febre excesive într-un tren care se îndrepta din tabăra „olimpică” de copii din regiunea Tyumen înapoi în regiunea Lugansk. Presa rusă a raportat că, după moartea fetei, Căile Ferate Ruse au oprit trenul în Penza, Regiunea Saratov, iar Ministerul Rus al Sănătății a raportat că a spitalizat 86 de copii din tren cu simptome de infecție virală respiratorie acută (AFVI). Lvova-Belova a răspuns situației și a subliniat că monitorizează ceea ce se întâmplă cu copiii rămași care sunt internați în regiunea Saratov, recunoscând că acei copiii din Sorokyne se aflau în tren pentru „vacanță” în regiunea Tyumen.

UPDATE 04.08 Oficialii ruși de ocupație au folosit de mult timp taberele de vacanță și odihnă/reabilitare pentru copii pentru a facilita deportarea copiilor ucraineni în Rusia, în timp ce folosesc taberele pentru a insufla sentimente pro-ruse și anti-ucrainene copiilor ucraineni, așa cum a evaluat frecvent ISW. Este de remarcat faptul că Lvova-Belova a recunoscut că tabăra de copii „olimpică” din regiunea Tyumen face parte din rețeaua taberelor de copii care fac parte din schema mai largă a Rusiei de deportare a copiilor ucraineni, ceea ce o implică în continuare în procesul general de deportare. Moartea fetei ucrainene demonstrează, de asemenea, o încălcare aparentă a obligațiilor Rusiei conform dreptului internațional. Conform dreptului internațional, Rusia, în calitate de putere ocupantă, trebuie să asigure sănătatea și siguranța „persoanelor protejate” care fac parte dintr-o populație îndepărtată sau deportată, inclusiv pentru copii. Aparenta răspândire rapidă a AFVI și a simptomelor periculoase asemănătoare gripei la până la 86 de copii ucraineni, față de care Rusia are obligații legale internaționale, reprezintă un alt caz de dispreț al Rusiei față de standardele internaționale.

UPDATE 03.57 Oficiul de Trezorerie al SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a anunțat o serie de sancțiuni împotriva comercianților de petrol și a unui manager de navă deținută de ruși, care au ajutat Rusia să evite limitarea prețului G7 la petrol și produse petroliere rusești. OFAC a anunțat pe 20 decembrie că a sancționat un manager de navă deținută de Rusia care a gestionat o navă pe care OFAC a identificat-o anterior ca transportând țiței rusesc peste limita de preț de 60 USD sub acoperirea unui furnizor de servicii din SUA. OFAC a sancționat, de asemenea, doi manageri de nave cu sediul în Hong Kong și unul cu sediul în Emiratele Arabe Unite (EAU), care au efectuat peste 150 de escale în port pentru a transporta petrol rusesc peste limita de preț în vara anului 2023. OFAC a declarat că va consolida procesele de revizuire pentru furnizorii de servicii pentru a aplica mai bine plafonul de preț în conformitate cu angajamentele recente ale G7.

UPDATE 03.43 Bloomberg a relatat pe 20 decembrie că aproximativ cinci milioane de barili de țiței rusești care erau programați să ajungă la rafinării indiene nu au făcut acest lucru în ultimele patru săptămâni din motive nespecificate. Bloomberg a relatat că cinci nave care intenționau să livreze țițeiul rusesc sunt la ralanti la câțiva kilometri de destinație și aparțin companiei petroliere de stat rusești Sovcomflot PJSC, care deține șase dintre cele opt tancuri pe care OFAC le-a sancționat anterior. Un alt tanc deținut de Sovcomflot ar fi încărcat petrol pe 19 decembrie și încă este pe drum pentru livrarea către rafinării indiene, programată pentru 5 ianuarie, totuși.

UPDATE 03.29 Forțele ruse și ucrainene au continuat angajamentele poziționale la nord-est de Kupyansk pe 21 decembrie. Surse ruse și ucrainene au declarat că luptele au continuat în direcția Kupyansk lângă Synkivka, Petropavlivka, Ivanivka și Stelmakhivka. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forțelor Terestre ucrainene, locotenent-colonelul Volodymyr Fityo, a raportat că forțele ucrainene au distrus nouă tancuri rusești și 19 vehicule blindate în direcțiile Kupyansk și Lyman pe 20 decembrie.

UPDATE 03.15 Forțele ruse au făcut recent un avans marginal confirmat la nord-vest de Kreminna. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 decembrie indică faptul că forțele ruse au înregistrat recent un câștig marginal la est de Yampolivka. Surse ucrainene și ruse au declarat că angajamentele poziționale au avut loc la vest de Kreminna, lângă Terny și la sud de Kreminna, lângă Dibrova și Bilohorivka.

UPDATE 03.02 Forțele ruse au avansat la nord-vest de Bakhmut lângă Spirne, dar nu există modificări confirmate în prima linie în această zonă.

UPDATE 02.50 Forțele ruse au făcut recent un avans confirmat lângă Bakhmut. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 decembrie indică faptul că forțele ruse au înaintat de-a lungul unei secțiuni a liniei de cale ferată la est de Klișchiivka (sud-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au împins forțele ucrainene din pozițiile de lângă Bohdanivka (la nord-vest de Bakhmut) și la vest de Klișchiivka. Forțele ucrainene și ruse au declarat că luptele au avut loc pe flancurile de nord-vest și sud-vest ale lui Bakhmut, lângă Andriivka, Klișchiivka, Khromove, Ivanivske și Bohdanivka și la nord-vest de Horlivka (la sud de Bakhmut). Se pare că elementele Diviziei 98 Aeropurtate (VDV) din Rusia continuă să opereze la nord-vest de Bakhmut, iar elemente ale Batalionului 58 Spetsnaz rus (Corpul de armată al Republicii Populare Donețk [DNR]) continuă să opereze lângă Bakhmut.

UPDATE 02.37 Forțele ruse au realizat recent un avans confirmat lângă Avdiivka. Imaginile geolocalizate publicate pe 19 decembrie indică faptul că forțele ruse au avansat la nord-vest de Krasnohorivka pe flancul de nord-vest al lui Avdiivka. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene s-au retras din pozițiile din uzina de cocs Avdiivka din nord-vestul Avdiivka. Surse ruse au susținut, de asemenea, că forțele ruse au avansat în apropiere de Stepove și au avansat până la 200 de metri spre Novokalynove (la nord-vest de Avdiivka). Cu toate acestea, ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestor afirmații rusești. Surse ucrainene și ruse au declarat că forțele ruse au atacat la nord-vest, est, sud-est și sud-vest de Avdiivka lângă Sieverne, Pervomaiske, Vodyane și Nevelske și în apropierea fabricii de cocs Avdiivka. Elementele Brigăzii a 9-a de Infanterie Motorizată ruse (Corpul I de armată DNR) operează în direcția Avdiivka. Purtătorul de cuvânt al unei brigăzi ucrainene care operează pe direcția Avdiivka a declarat că în apropierea Avdiivka există spațiu de manevră, spre deosebire de direcția Zaporijia, unde sunt doar coridoare înguste realizate prin câmpuri de mine, și că forțele ruse continuă acțiunile ofensive cu valuri de infanterie și asalt mecanizat.

UPDATE 02.24 Forțele ruse au realizat o înaintare confirmată la sud-vest de orașul Donețk, iar angajamentele poziționale au continuat la vest și sud-vest de orașul Donețk. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 decembrie indică faptul că forțele ruse au avansat la sud de Novomykhailivka (sud-vest de orașul Donețk). Un blogger rus a susținut că elemente ale Formațiunii de luptă tactică operațională rusă „Kaskad” a Ministerului Afacerilor Interne (MVD) DNR au avansat în apropiere de Novomykhailivka. Surse ucrainene și ruse au declarat că luptele au avut loc lângă Marinka, Novomykhailivka și Pobieda.

UPDATE 02.11 Forțele ruse au avansat în vestul regiunii Zaporijia pe 20 decembrie și au participat la lupte poziționale cu forțele ucrainene pe 21 decembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat la vest și la sud de Robotyne pe 20 decembrie, deși ISW nu a văzut o confirmare vizuală a acestui fapt. Revendicare. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au făcut câștiguri nespecificate de-a lungul liniei Novoprokopivka-Verbove pe 20 și 21 decembrie. Surse ruse și ucrainene au raportat pe 21 decembrie că luptele de poziție au avut loc la sud de Robotyne, la vest de Verbove și în apropiere de Novofedorivka și Novoprokopivka.

UPDATE 01.49 Forțele ucrainene își mențin prezența pe malul de est (stânga) al râului Nipro în regiunea Herson și nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Observatorii militari ucraineni și bloggerii ruși au susținut că luptele de poziție au continuat în apropiere și în Krynky, cu un blogger susținând că forțele ruse au avansat spre centrul așezării. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ucrainene au respins 30 de încercări ale Rusiei de a îndepărta forțele ucrainene din pozițiile de pe malul de est în ultima zi. Un observator militar ucrainean a raportat că elemente ale Diviziei 47 de Infanterie Motorizată ruse (Armata a 18-a de arme combinate) și ale Regimentelor 328 și 337 aeropurtate (VDV) ruse (ambele din Divizia 104 VDV) au participat la atacurile rusești fără succes lângă Krynky. Un blogger rus a susținut că elemente ale companiei militare private Convoy (PMC) operează și în apropiere de Krynky.

UPDATE 01.38 Guvernul rus continuă eforturile de digitalizare și de organizare a recrutării prin intermediul unui registru digital unificat, ca parte a încercărilor continue de a îmbunătăți eficiența emiterii de somații militare și de a preveni eschivarea mobilizaților. Președintele rus Vladimir Putin a emis un set de ordine pe 18 decembrie prin care a instruit Ministerul rus al Apărării (MOD) să efectueze ciclul de recrutare din toamna anului 2024 din octombrie până în decembrie 2024, folosind registrul digital unificat. Putin a ordonat, de asemenea, ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, să determine ministrul adjunct al Apărării care va fi responsabil cu implementarea și dezvoltarea registrului digital unificat. Șoigu încă nu a identificat public cine va fi responsabil pentru efort. Putin a instruit Ministerul rus al Apărării și Ministerul Dezvoltării Digitale să se asigure că cetățenii sunt înregistrați pentru serviciul militar fără a fi nevoie să se prezinte fizic la birourile militare de înregistrare și înrolare.

UPDATE 01.26 Ambasadorul SUA la NATO, Julianne Smith, a declarat pe 20 decembrie că, în prezent, Coreea de Nord continuă să furnizeze Rusiei echipament militar și muniție. Smith a raportat că până acum Coreea de Nord a transferat peste 1.000 de containere cu echipamente militare și muniții în Rusia prin intermediul unei nave de marfă. Smith a declarat că, în prezent Coreea de Nord caută probabil tehnologie militară avansată din Rusia, cum ar fi avioane de luptă, rachete sol-aer, vehicule blindate și echipamente de producție de rachete balistice. Smith a raportat că aprofundarea relațiilor ruso-coreeane ar putea extinde războiul din Ucraina și demonstrează relevanța dinamicii geopolitice din zona Indo-Pacific pentru NATO.

UPDATE 01.17 Kazahstanul și Uzbekistanul și-au mărit exporturile de materii prime utilizate pentru fabricarea prafului de pușcă către Rusia. Postul de opoziție din Rusia Vajnye Istorii (iStories), postul de opoziție kazah Vlast și Proiectul de raportare a crimei organizate și a corupției au publicat o investigație comună pe 21 decembrie care a constatat că exporturile kazahe și uzbece de celuloză de bumbac, o componentă cheie în fabricarea prafului de pușcă, în Rusia au a crescut din 2022. Ancheta a constatat că Kazahstanul și Uzbekistanul au furnizat împreună Rusiei celuloză de bumbac în valoare de aproape 4 milioane USD în 2021 și au furnizat celuloză de bumbac în valoare de aproape 10 milioane USD în 2022. Raportul a constatat că Kazahstanul și Uzbekistanul împreună au furnizat Rusiei celuloză de bumbac în valoare de puțin peste 10 milioane de dolari Rusiei, din ianuarie până în septembrie 2023.

UPDATE 00.53 Un blogger rus a susținut pe 21 decembrie că forțele ruse care operează într-o locație nespecificată, probabil în Ucraina, au primit noi complexe 9K57-1 Uragan-1 cu sistem de lansare multiplă de rachete (MLRS) pe șasiul BAZ-69092. Bloggerul a susținut că respectivul complex 9K57-1 Uragan-1 MLRS este mai manevrabil și poate trage rachete mai precis și mai rapid decât modelele anterioare.

UPDATE 00.44 Autoritățile ruse folosesc pe Rosgvardia pentru a îndeplini funcții de aplicare a legii și pentru a consolida controlul ocupațional în Ucraina ocupată. Un videoclip postat pe canalul oficial de Telegram al Rosgvardia, de pe 21 decembrie, arată „unități mobile” Rosgvardia percheziționând mașini civile și verificând documente într-o parte nespecificată a Ucrainei ocupate și a raportat că aceste unități Rosgvardia lucrează „non-stop” pentru a asigura ordinea și respectarea legii marțiale în Ucraina ocupată. Rosgvardia a susținut că aceste grupuri sunt menite să detecteze și să rețină „complici ai Forțelor Armate ale Ucrainei” și că agenții Rosgvardia au reținut câteva zeci de astfel de „complici” în regiunile ocupate Herson și Zaporijia în ultima lună.

UPDATE 00.21 Șeful Statului Major al Armatei ruse, generalul Valery Gerasimov, a informat atașații militari străini pe 21 decembrie și a reiterat o serie de narațiuni ale Kremlinului, inclusiv despre creșterea multipolarității lumii și despre presupusul rol al Occidentului în creșterea potențialului de conflict în regiunea Asia Pacific și Europa și creând instabilitate în Africa. Gerasimov a reiterat narațiunile Kremlinului despre crearea Districtului militar Leningrad (LMD) și Districtului militar Moscova (MMD) ca răspunsuri justificate la extinderea NATO odată cu aderarea Finlandei și aderarea planificată a Suediei, în ciuda faptului că Finlanda și Suedia au aplicat la NATO doar la scurt timp după aderarea Rusiei. invazia pe scară largă a Ucrainei. Gerasimov a mai susținut că Rusia a desfășurat forțe în Arctica nu ca o demonstrație a forței militare, ci doar pentru a asigura dezvoltarea economică a Rusiei în regiune. Rusia și-a extins prezența militară în Arctica încă de înainte de invazia sa pe scară largă a Ucrainei, parțial pentru a-și extinde postura de apărare și pentru a obține un avantaj strategic față de SUA și China.

