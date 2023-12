Orban repetă propaganda Kremlinului înainte de prima sa întâlnire oficială cu Zelenski

Premierul ungar Viktor Orban a calificat din nou invazia rusă în Ucraina drept o „operaţiune militară”, repetând formularea folosită de Vladimir Putin în loc de război.

„Este vorba despre o operaţiune militară atâta timp cât nu există o declaraţie de război între cele două ţări”, a declarat liderul conservator al Ungariei în cadrul conferinţei sale de presă anuale, potrivit AFP.

„Când ruşii vor declara război Ucrainei, atunci va fi război. Strict vorbind, să ne bucurăm câtă vreme nu este război. Dacă e război, este mobilizare generală şi nu doresc asta nimănui”, a spus Orban, omițând mai multe fapte evidente că are loc un război în adevăratul sens al termenului sub pretextul așa-zise „operațiuni militare speciale”.

Mai exact, Putin duce o mobilizare generală mascată sub diverse forme - de la contractele „voluntare” sub presiuni la recrutări cât mai facile, inclusiv online etc. - și direcționează economia rusă în principal spre necesitățile de război.

Viktor Orban este singurul lider european care a păstrat legături strânse cu Vladimir Putin după lansarea invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022. Orban şi Putin s-au întâlnit cu câteva zile înainte înainte de lansarea invaziei, la Moscova, apoi, pe 7 octombrie, la Beijing.

Înainte de invazie, dar mai ales după lansarea ei, Orban a repetat mereu retorica propagandistică a Kremlinului și a luat decizii favorabile lui Putin și în detrimentul Ucrainei. El a făcut în special apeluri la pace într-un sens dorit de Putin și s-a dedat frecvent acuzației absurde și total ilogice precum că Occidentul ar alimenta războiul ajutând Ucraina să se apere în condițiile în care liderul de la Kremlin este cel care a provocat vărsarea de sânge din țara vecină.

La începutul lui decembrie, premierul ungar a făcut uz de dreptul său de veto în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a bloca un ajutor de 50 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei.

De asemenea, Orban s-a abţinut de la vot în legătură cu decizia de a deschide negocieri privind aderarea Ucrainei la UE, spunând că se opune acesteia, dar că alţi lideri europeni l-au convins să iasă din sală și să nu blocheze procesul. Totuși, blocarea ajutorului este de o importanță mai mare pentru Putin decât deschiderea negocierilor de aderare, care oricum se anunță a fi foarte dificile pentru Ucraina atâta timp cât este afectată de război.

Ținând cont de poziția pro-rusă a lui Orban, mulți îl consideră pe premierul ungar drept un cal troian al Kremlinului în UE.

Pe de altă parte, Viktor Orban a declarat joi că a acceptat solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a avea o întâlnire bilaterală la un moment dat.

Dacă această întâlnire va avea loc, atunci ar fi prima întrevedere bilaterală oficială între cei doi lideri de stat de la începutul războiului din Ucraina.

Potrivit lui Orban, Zelenski a propus întâlnirea la începutul acestei luni și i-a sugerat că ar trebui să „negocieze”. Premierul ungar a continuat în mod sfidător: „I-am spus că voi fi la dispoziția lui. Trebuie doar să clarificăm o întrebare: despre ce?”. El a explicat apoi că președintele ucrainean și-a manifestat intenția de a discuta despre aderarea țării sale UE, căreia conducerea de la Budapesta i se opune categoric.