LIVE TEXT | Război în Ucraina. Cei mai mulți militari ruși sunt concentrați pe direcțiile Bakhmut și Avdiivka

Rezervele Rusiei sunt concentrate în cel mai mare număr în zona operațională a Grupării de Forțe de Sud ( direcțiile Bakhmut și Avdiivka), urmată de Gruparea de forțe de Vest, Gruparea de forțe Dnepr, Gruparea de forțe Zaporijia, Gruparea de forțe de Est și Gruparea de forțe Centrală.

UPDATE Concentrările de rezerve raportate ale Rusiei în toată Ucraina se aliniază în mare măsură cu prioritățile evaluate ale Rusiei de-a lungul frontului, deși nu sunt neapărat indicative pentru viitoarele operațiuni rusești. Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a declarat că forțele ruse au în prezent în rezervă 17 regimente, 16 batalioane și două detașamente tactice la nivel de regiment-batalion. Mașoveț a declarat că există aproximativ 60.000-62.000 de militari ruși în total în unitățile de rezervă, dar forțele ruse au echipat doar aproximativ 20.000 de militari din rezervă la nivel tactic și operațional-tactic cu arme și echipamente. Mașoveț a declarat că rezervele Rusiei sunt concentrate în cel mai mare număr în zona operațională a Grupării de Forțe de Sud, urmată de Gruparea de forțe de Vest, Gruparea de forțe Dnepr, Gruparea de forțe Zaporijia, Gruparea de forțe de Est și Gruparea de forțe Centrală. Gruparea de Forțe de Sud este responsabilă pentru direcțiile Bakhmut și Avdiivka, iar Mașoveț a remarcat că, concentrarea rezervelor din această zonă se aliniază cu zonele în care forțele ruse își concentrează eforturile ofensive. Mașoveț a observat că nu este surprinzător faptul că Gruparea de forțe a Niprului – care operează în regiunea Herson ocupată – are al treilea cel mai mare număr de rezerve, având în vedere că forțele ruse ar putea fi îngrijorate de o amenințare ucraineană pe malul de est (stânga) din regiunea Herson. Oficialii ucraineni au indicat recent că forțele ruse au peste 70.000 de militari pe malul de est al râului Nipro în regiunile Zaporijia și Herson, dar că mulți sunt concentrați mai adânc în spate. Rezervele Grupării de forțe Dnipro ar putea, probabil, să se deplaseze cu ușurință în direcția Zaporijia, dacă circumstanțele ar impune acest lucru. Mașoveț a apreciat că Gruparea Centrală de Forțe, care este responsabilă pentru direcția Lyman, are cea mai scăzută concentrație de rezerve datorită zonei sale operaționale mai mici, care necesită mai puține trupe. ISW evaluează, de asemenea, că Gruparea Centrală de Forțe are o concentrare mai mică de rezerve, deoarece operațiunile rusești în direcția Lyman sunt probabil menite să sprijine operațiunile Grupării de Forțe de Vest de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove, așa cum ISW va sublinia în curând în o viitoare analiză operațională a ofensivei ruse pe axa Harkov-Lugansk. Forțele ruse își vor putea deplasa liber concentrările de rezervă între diferite sectoare ale frontului, atâta timp cât Rusia deține inițiativa strategică. ISW continuă să evalueze că o apărare activă a Ucrainei pe tot teatrul în 2024 ar ceda inițiativa strategică Rusiei, permițând Moscovei să determine unde, când și la ce scară au loc luptele în Ucraina și să aloce resursele rusești în mod corespunzător, forțând în același timp Ucraina să răspundă. Totuși, Ucraina ar putea refuza Rusiei această capacitate dacă Ucraina ar putea contesta inițiativa.

UPDATE Este puțin probabil ca baza industrială de apărare rusă (DIB) să poată susține pe deplin forța de luptă de rezervă a Rusiei, în ciuda capacității Rusiei de a-și susține ritmul actual al operațiunilor și a eforturilor continue de a extinde DIB-ul rusesc. Mașoveț a declarat că rezervele operaționale și strategice nu sunt, în general, pregătite pentru luptă, totuși comandamentul rus tinde să-și vadă componenta de rezervă ca pe un „butoi fără fund”. Mașoveț a declarat că DIB-ul rus este capabil să producă aproximativ 250-300 de tancuri „noi și complet modernizate” pe an. Mașoveț a declarat că forțele ruse pot, de asemenea, să revizuiască aproximativ 250-300 de tancuri care au fost depozitate pe termen lung sau au suferit daune pe câmpul de luptă pe an. Mașoveț a declarat că situația este similară pentru vehiculele blindate de luptă, sugerând că DIB-ul rus poate acoperi mai mult sau mai puțin pierderile anuale de vehicule ale forțelor ruse. Mașoveț a declarat că DIB-ul rus, totuși, nu poate produce suficient material pentru a echipa mari rezerve rusești în cazul în care necesitatea apare brusc. Secretarul de stat al Ministerului Apărării din Letonia, Janis Garisons, a declarat pe 13 decembrie că Rusia poate „produce și repara” aproximativ 100-150 de tancuri pe lună. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut în martie 2023 că DIB-ul rus ar putea produce 1.500 de tancuri de luptă principale în 2023, ceea ce sugerează o producție medie de 125 de tancuri pe lună. Chiar și cu aceste estimări mai mari, DIB-ul rus rămâne puțin probabil capabil să susțină o mobilizare mai mare a forței de luptă și ar trebui probabil să se extindă dramatic pentru a sprijini operațiuni ofensive mai mari care ar necesita utilizarea mai multor rezerve de forță de luptă. ISW continuă să evalueze că Rusia ar avea oportunitatea de a-și extinde DIB și de a acumula resurse dacă va menține inițiativa la nivelul întregului teatru pe tot parcursul anului 2024, deși nu este probabil într-o măsură suficientă pentru a furniza mase mari de rezerviști sau recruți mobilizați în acest an.

UPDATE Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vizitat prima linie în apropiere de Robotyne, regiunea Zaporijia și Comandamentul aerian de est al Ucrainei din regiunea Dnipropetrovsk pe 4 februarie. Comandantul grupului de forțe ucrainean Tavriisk, generalul de brigadă Oleksandr Tarnavskyi și comandantul ucrainean al Grupului de forțe din Zaporijia, generalul de brigadă Volodymyr Horbatyuk i-au raportat lui Zelensky despre operațiunile defensive ucrainene în direcția Avdiivka, situația din apropierea Robotyne și alte zone ale frontului și amenajarea liniilor defensive ucrainene. Zelensky a vizitat, de asemenea, Comandamentul Aerian de Est al Ucrainei și a discutat despre măsurile de consolidare a grupurilor mobile de foc și a sistemelor de război electronic (EW) pentru a respinge loviturile rusești cu drone, utilizarea sistemelor de apărare aeriană occidentale și hibride (vest-ucrainene) și perspectivele pentru consolidarea capacităţilor grupurilor de apărare aeriană din Estul Ucrainei.

UPDATE Bloggeri ruși au continuat să critice eșecul autorităților ruse de a echipa în mod corespunzător forțele ruse cu drone și sisteme de război electronic (EW) ca răspuns la un recent atac mecanizat rusesc fără succes în apropiere de Novomykhailivka, regiunea Donețk. Bloggeri ruși au susținut pe 4 februarie că producția rusă de drone este prost gestionată, limitând capacitatea Rusiei de a inova. Un blogger a susținut că managementul defectuos duce la pierderi nejustificate ale Rusiei și va fi „flaga” al victoriei Rusiei împotriva Ucrainei. Deputatul Dumei din Moscova, Andrei Medvedev, a criticat anterior producția în masă de drone a Rusiei, deoarece duce la producerea unui număr mare de drone care nu dispun de adaptările tehnologice necesare pentru a concura cu dronele ucrainene pe câmpul de luptă. Un alt blogger rus a răspuns la filmările din 30 ianuarie cu drone ucrainene lovind vehiculele și tancurile blindate rusești în avans lângă Novomykhailivka, susținând că a fost „neglijent” pentru comandanții ruși să permită vehiculelor blindate rusești să intre în luptă fără echipament EW adecvat. Bloggerul a susținut că forțele ruse ar trebui să „renunțe” la ideea unor descoperiri mecanizate profunde până când forțele ruse sunt echipate în mod adecvat cu sisteme EW și ar trebui să efectueze mici atacuri conduse de infanterie cu sprijin de drone între timp. Bloggerii ruși s-au fixat recent pe acest eveniment ca un indicator al luptei armatei ruse de a inova și de a ieși din actualul război pozițional din Ucraina.

UPDATE Președintele rus Vladimir Putin continuă să se confrunte cu dilema dictatorilor, prin care regimul său autoritar îl împiedică în mod sistematic să primească informații exacte despre realitățile militaro-politice din Rusia. Un proeminent blogger rus – care a apărut anterior în mass-media de stat și a fost reținut temporar în martie 2022 – a publicat o dezvăluire în care acuză birocrația rusă și Ministerul Apărării (MOD) că au reținut în mod deliberat informații pentru a nu ajunge la Putin, probabil ca răspuns la recentele eforturi ale propagandiștilor ruși de a ascunde eșecurile militare rusești lângă Novomykhailivka. Bloggerul a susținut că Rusia are o cultură în care autoritățile locale colaborează îndeaproape cu instituțiile media regionale pentru a cenzura și a ascunde de Kremlin orice informații negative. Bloggerul a susținut că Putin a creat în 2004 o instituție consultativă a societății civile numită Camera Civică Rusă ai cărei membri ar monitoriza activitățile guvernelor locale pentru a oferi informații negative, dar exacte, „la vârf”, dar camera nu a reușit să facă acest lucru, deoarece reprezentanții camerei au decis să păstreze tăcerea — la fel ca oficialii pe care au fost aleși să îi monitorizeze. Bloggerul a observat că Putin a creat apoi Frontul Popular pentru Toți Rușii în 2011 pentru a viza aceeași problemă și că inițiativa a avut succes până când reprezentanții au început să calce pe urmele Camerei Civice Ruse. Bloggerul a susținut că Ministerul Apărării din Rusia se angajează în eforturi similare, secrete, cu cele ale oficialilor regionali pentru a-și ascunde eșecurile lui Putin și îi detestă vocile care subminează aceste eforturi. Bloggerul a declarat că Ministerul Apărării din Rusia a făcut aproape imposibil ca bloggeri și oficialii guvernamentali să viziteze primele linii și a susținut că există zvonuri că înaltul comandament militar rus trimite generali în Siria dacă încep să aibă o comunicare frecventă cu Putin. Bloggerul a susținut că Kremlinul poate vedea discuții sincere despre realitățile câmpului de luptă al Rusiei doar din conturile blogger și ale voluntarilor prezentate în rapoartele sale de monitorizare a mass-media și a remarcat că lipsa de transparență este o problemă sistematică în rândul structurilor guvernamentale ruse. Bloggerul a prognozat ulterior că birocrații vor încerca să blocheze Telegram și să aresteze bloggeri în urma alegerilor prezidențiale din Rusia din martie 2024, ca răspuns la observația unui alt blogger că, unele canale rusești Telegram rămân singura sursă de opoziție constructivă în Rusia.

UPDATE Eforturile recente ale lui Putin de a aborda îngrijorările bloggerilor cu privire la deficitul de drone rusești și eșecul de a respinge forțele ucrainene din estul (stânga) Oblast Herson indică faptul că el continuă să vadă util ca bloggerii să servească drept o opoziție constructivă care îi controlează pe oficialii rusi și pe guvernul rus. Creațiile anterioare ale lui Putin ale Frontului Poporului All-Rus și ale Camerei Civice Ruse și tratamentul relativ blând față de bloggeri pe parcursul invaziei la scară largă, indică faptul că este puțin probabil să cenzureze în mod decisiv comunitățile blogger și voluntari, deoarece probabil că apreciază capacitatea de a verifica guvernul său. Putin este puțin probabil să dicteze o campanie de cenzură în masă împotriva bloggerilor de unul singur, cu excepția cazului în care facțiuni selectate din Kremlin îl conving cu succes că bloggerii reprezintă o amenințare imediată la adresa stabilității regimului său. Oficialii de la Kremlin par să fi avut succes în a-l convinge pe Putin să elimine și să neutralizeze pe unii bloggeri și actori din spațiul informațional, cum ar fi fostul ofițer rus Igor Girkin și rețelele media afiliate finanțatorului Grupului Wagner Yevgeny Prigojin. Cu toate acestea, oficialii de la Kremlin nu au reușit să-l întoarcă pe Putin împotriva unei vaste comunități de bloggeri care critică birocrația în timp ce îl sprijină cu aviditate pe Putin și efortul său de război în Ucraina.

UPDATE Un grup rus de sabotaj și recunoaștere ar fi încercat fără succes să treacă granița internațională în regiunea Sumi pe 3 februarie. Comandantul forțelor comune ucrainene, general-locotenentul Serhiy Nayev a raportat pe 4 februarie că forțele ucrainene s-au angajat într-un schimb de focuri cu arme de calibru mic și artilerie cu un grup de 10 militari ruși de la marginea Hlukhivska hromada de la granița internațională ucraineană-rusă din regiunea Sumi și au împins cu succes grupul înapoi în Rusia.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat de-a lungul liniei Kupyask-Kreminna pe 4 februarie și nu au dus la schimbări confirmate pe câmpul de luptă. Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive la nord-est de Kupyansk, lângă Synkivka și Ivanivka, și la sud-est de Kupyansk, în și lângă Tabaivka. Angajamentele poziționale au continuat, de asemenea, la nord-vest de Kreminna lângă Makiivka; la vest de Kreminna, lângă Terny, Torske și Yampolivka; la sud-vest de Kreminna lângă Dibrova; și la sud de Kreminna lângă zona pădurii Serebryanske și Bilohorivka. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au făcut o „descoperire serioasă către un punct logistic cheie [ucrainean]” în direcția Terny și au capturat înălțimi nespecificate din jurul Krokhmalne (la sud-est de Kupyansk) în ultima săptămână și că controlul asupra Tabaivka rămâne contestat.

UPDATE Purtătorul de cuvânt al detașamentului de frontieră ucrainean „Frontiera de oțel” Ivan Shevtsov a observat că forțele ruse aproape și-au dublat focul de artilerie de-a lungul liniei Kupyansk-Lyman de la sfârșitul anului 2023, deoarece condițiile meteorologice de pe linia frontului au permis utilizarea intensivă a artileriei și a dronelor. Shevtsov a adăugat că este puțin probabil ca forțele ruse să se confrunte cu deficit de muniție, având în vedere creșterea intensității bombardamentelor și atacă în mare parte în direcția Kupyansk cu infanterie. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, a declarat pe 2 februarie că forțele ruse și-au redus aproape la jumătate rata zilnică de foc de artilerie în direcțiile Kupyansk și Lyman din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a altor probleme nespecificate.

UPDATE Forțele ruse au avansat recent la sud-vest de Bakhmut, pe fondul unor angajamente poziționale continue lângă Bakhmut, pe 4 februarie. Imaginile geolocalizate publicate pe 3 februarie indică faptul că forțele ruse au avansat recent la nord de Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut). Bloggerii ruși au susținut pe 4 februarie că forțele ruse au înaintat lângă Bohdanivka (la nord-vest de Bakhmut) și au capturat poziții nespecificate la nord de Klișchiivka. Angajamentele poziționale au continuat la nord-est de Bakhmut lângă Fedorivka, la nord-vest de Bakhmut lângă Bohdanivka, la vest de Bakhmut lângă Ivanivske și la sud-vest de Bakhmut lângă Klishchiivka și Pivdenne. Purtătorul de cuvânt al unei brigade ucrainene care operează în direcția Bakhmut a declarat că forțele ruse au avansat cu cinci până la șapte kilometri mai aproape de Chasiv Yar într-o perioadă de timp nespecificată și că forțele ruse au început recent să efectueze atacuri mecanizate în zonă. Elementele Diviziei a 98-a Gărzilor Aeropurtate (VDV) ruse și ale Brigăzii de Voluntari ruse „Sever-V” (Corpul de Voluntari Rus) operează în apropiere de Bakhmut.

UPDATE Forțele ruse au avansat recent la est de Avdiivka, pe fondul luptei de poziție în zonă, pe 4 februarie. Imaginile geolocalizate publicate pe 3 februarie indică faptul că forțele ruse au avansat recent de-a lungul autostrăzii H-20 la est de Avdiivka. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au avansat în apropierea fabricii de cocs Avdiivka din periferia de nord-vest a orașului Avdiivka. Purtătorul de cuvânt al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Avdiivka a declarat că forțele ruse nu au avansat însă în apropiere de Stepove (la nord-vest de Avdiivka) sau de Fabrica de Cocs Avdiivka. Angajamentele poziționale au continuat la nord-vest de Avdiivka, lângă Novobakhmutivka și Stepove, lângă Uzina de Cocs Avdiivka de la periferia de nord-vest a lui Avdiivka, lângă zona restaurantului „Tsarska Okhota” de la periferia de sud-est a lui Avdiivka, la vest de Avdiivka, lângă Tonenke și la sud-vest de Avdiivka și Sieverne, Opytne, Pervomaiske și Nevelske.

UPDATE Forțele ruse au avansat recent la nord-vest de Marinka pe fondul unor angajamente poziționale continue la vest și sud-vest de orașul Donețk pe 4 februarie. Imaginile geolocalizate publicate pe 4 februarie indică faptul că forțele ruse au avansat recent la nord-vest de Marinka (chiar la vest de orașul Donețk). Angajamentele poziționale au continuat la vest de orașul Donețk, lângă Krasnohorivka și Heorhiivka și la sud-vest de orașul Donețk, lângă Novomykhailivka. [36] Un blogger rus a susținut că forțele ruse ar putea efectua o „pauză tactică” la sud-est de Novomykhailivka. Elemente ale Brigăzii a 5-a Infanterie Motorizată ruse (Corpul de armată al Republicii Populare Donețk [DNR]) operează la nord-vest de Marinka.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast pe 4 februarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Angajamentele poziționale au continuat la sud-est de Velyka Novosilka lângă Zolota Nyva și la sud-vest de Velyka Novosilka lângă Pryyutne. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au avansat la nord de Pryyutne, dar ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestei afirmații.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat în vestul regiunii Zaporijia pe 4 februarie, dar nu au existat modificări confirmate în prima linie în această zonă. Angajamentele poziționale au continuat lângă Robotyne și Verbove (la est de Robotyne). Elemente ale Armatei a 35-a de arme combinate ruse ([CAA], Districtul militar de est [EMD]) operează în direcția Zaporijia, elemente ale Diviziei a 7-a aeropurtate (VDV) operează în apropiere de Verbove și elemente ale Regimentul 71 de Infanterie Motorizată (Divizia 42 de Infanterie Motorizată, 58 CAA, districtul militar de sud [SMD]) operează în apropiere de Robotyne.

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat pe malul de est (stânga) din regiunea Herson, inclusiv în Krynky, pe 4 februarie. Surse ruse au susținut că forțele ruse efectuează lovituri cu bombe glisante asupra Krynky. Observatorul militar ucrainean Kostyantyn Mașoveț a declarat că elemente ale Regimentului 337 VDV rus (Divizia 104 VDV), elemente ale Brigăzii 144 de Infanterie Motorizată (Corpul 40 de armată, 18 CAA, SMD) și elemente ale Regimentului 17 Tancuri, Divizia 70 Infanterie Motorizată, 18 CAA, SMD) a atacat fără succes poziții ucrainene din Krynky în ultimele zile. Mașoveț a declarat că forțele ruse au atacat simultan poziții ucrainene, au efectuat lovituri de artilerie asupra pozițiilor ucrainene din malul de vest (dreapta) Oblast Herson și au efectuat recunoașteri electronice și aeriene, sugerând că forțele ruse și-au îmbunătățit comanda și controlul (C2) și coordonarea. între unitățile din această zonă.

UPDATE Statul Major ucrainean a clarificat pe 4 februarie că forțele ucrainene au distrus 10 drone Shahed-136/131 și o rachetă Kh-59 pe 3 februarie. Forțele aeriene ucrainene au raportat, la 3 februarie, ora locală 03.00, că au doborât nouă Drone Shahed și o rachetă Kh-59, iar raportul din 4 februarie sugerează că forțele ucrainene au doborât încă o dronă mai târziu în cursul zilei de 3 februarie. Operatorul de stat ucrainean de transport de energie electrică Ukrenergo a declarat că loviturile Rusiei din 3 februarie împotriva infrastructurii energetice din Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk a fost una dintre cele mai masive serii de lovituri asupra sectorului energetic ucrainean în 2024. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în timpul unei vizite la Comandamentul aerian de Est al Ucrainei din regiunea Dnipropetrovsk că regiunea Dnipropetrovsk este ținta principală a campaniilor cu drone și rachete din cauza întreprinderilor oblastului și a potențialului economic.

UPDATE Agenția rusă de știri de TASS a raportat pe 4 februarie că regiunea Vladimir va deveni patronul noului submarin nuclear de clasă A Knyaz Pojarskiy. Ministerul Securității Regionale al Oblastului Vladimir a raportat că s-a întâlnit cu conducerea Flotei Ruse de Nord pentru a stabili patronajul Knyaz Pojarskiy și a discuta despre aprofundarea cooperării cu Flota de Nord. Oficialii din regiunea Vladimir au participat la ceremonia de lansare la apă din Severodvinsk, regiunea Arhangelsk. TASS a raportat pe 10 ianuarie că armata rusă va primi Knyaz Pojarskiy la o dată nespecificată în 2024.

UPDATE Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a declarat la 3 februarie că UE menține un sprijin puternic pentru Ucraina în urma reuniunii de la Gymnich a miniștrilor de externe ai UE și și-a exprimat speranța că UE va ajunge la un acord asupra Fondului de asistență pentru Ucraina în cadrul Fondului european de asistență. Facilitatea de pace în următoarele zile. Borrell a declarat, de asemenea, că UE trebuie încă să decidă cum să-și pună în aplicare sprijinul militar la nivel bilateral și prin cadrul Facilității europene pentru pace. Întâlnirea Gymnich a discutat, de asemenea, propunerea lui Borrell de a crea un fond de ajutor de 20 de miliarde de euro (aproximativ 21,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina pentru următorii patru ani, în cadrul Facilității europene pentru pace, ceea ce implică 5 miliarde (aproximativ 5,4 miliarde de dolari) anual pentru alocările de ajutoare.

UPDATE Oficialii ucraineni continuă eforturile internaționale de returnare a cetățenilor ucraineni pe care autoritățile ruse i-au deportat ilegal în Rusia. Procurorul general ucrainean Andriy Kostin, Ombudsmanul Ucrainei pentru Drepturile Omului Radei Supreme, Dmytro Lubinets, și ambasadorul ucrainean în Statele Unite, Oksana Markarova, au participat la o reuniune a Comisiei Helsinki din SUA pe 31 ianuarie și au discutat despre deportarea forțată a copiilor ucraineni de către Rusia și detenția ilegală și torturarea acestora. civili. Participanții au discutat despre „Legea lui Oleksandr”, care este o propunere de legislație americană menită să ajute la introducerea de sancțiuni pentru a contracara deportarea copiilor ucraineni de către Rusia. Comisia Helsinki din SUA a declarat că guvernul ucrainean a documentat aproximativ 20.000 de cazuri de copii deportați și estimează că autoritățile ruse ar fi putut supune până la 10.000 de cetățeni la detenție sau muncă forțată. Serviciul rus al BBC a raportat pe 8 ianuarie că autoritățile ruse deportează ilegal civili ucraineni în Rusia și îi țin în colonii penale și centre de detenție preventivă fără acuzații, investigații, procese, acces la avocați sau date de eliberare stabilite.

ȘTIRE INIȚIALĂ Un oficial rus de ocupație a reluat o narațiune falsă a Kremlinului pe 4 februarie, potrivit căreia Polonia se pregătește să cucerească vestul Ucrainei după o potențială victorie a Rusiei în Ucraina. Oficialul de ocupație al regiunii Zaporijia, Vladimir Rogov, a declarat agenției de presă de stat ruse Ria Novosti că Polonia se pregătește să revendice terenuri aparținând „Rusiei de Vest” într-un „spațiu post-ucrainean”, citând recenta declarație a președintelui polonez Andrzej Duda despre Crimeea ca dovadă a sa. Revendicare. Duda a declarat la 2 februarie că nu este sigur de capacitatea Ucrainei de a elibera Crimeea din cauza controlului „istoric” al Rusiei asupra regiunii, înainte de a reitera condamnarea agresiunii ruse împotriva granițelor ucrainene recunoscute internațional pe 3 februarie. Rogov a susținut că Polonia încearcă să stabilească legături istorice similare cu vestul Ucrainei pentru a ocupa teritoriile ucrainene și pentru a le compara cu „întoarcerea” Crimeei în Rusia – o expresie pe care propagandiștii ruși o folosesc pentru a denatura anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. Rogov a discutat în mod similar despre împărțirea Ucrainei, la postul de radio rus Komsomolskaya Pravda.