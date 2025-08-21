search
Joi, 21 August 2025
De ce contează Donețk atât de mult pentru apărarea Ucrainei. Putin este dispus să înghețe războiul în schimbul cedării teritoriului

Război în Ucraina
Publicat:

Regiunea Donețk rămâne un bastion al apărării ucrainene și un punct strategic în conflictul cu Rusia. Moscova controlează deja aproximativ 70% din teritoriu, inclusiv capitala regională, iar președintele Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe războiul pe actuala linie a frontului în schimbul cedării restului provinciei.

Soldați ucraineni pe frontul Donețk FOTO: EPA-EFE
Soldați ucraineni pe frontul Donețk FOTO: EPA-EFE

O concluzie cheie trasă în urma summitului din Alaska este că președintele rus Vladimir Putin ar dori să înghețe războiul din Ucraina de-a lungul liniei frontului actuale în schimbul predării restului regiunii Donețk.

De ce este crucială regiunea Donețk pentru apărarea Ucrainei

Potrivit unei anchete BBC, Rusia deține aproximativ 70% din regiune (oblast), inclusiv capitala regională cu același nume, după mai bine de un deceniu de lupte în care Donețk și vecinul Luhansk au fost centrul conflictului.

Obținerea întregului Donețk de către Rusia ar consolida revendicarea sa nerecunoscută la nivel internațional asupra oblastului, evitând totodată pierderi militare grele suplimentare.

Retragerea Ucrainei din vestul Donețkului ar însemna pierderea gravă nu doar a unui teren, cu perspectiva unui nou exod de refugiați, ci și căderea unui bastion împotriva oricărui viitor avans rusesc. 

Conform unei estimări a agenției de știri Reuters, Ucraina deține încă aproximativ 6.600 km pătrați (2.548 mile pătrate) de teritoriu în Donețk. Aproximativ un sfert de milion de oameni mai locuiesc acolo, au declarat recent oficialii locali. Printre centrele urbane majore se numără Kramatorsk, Sloviansk, Kostiantinivka și Drujkivka.

Acesta face parte din principala regiune industrială a Ucrainei, Donbas (bazinul Donețului), deși economia sa a fost devastată de război.

„Realitatea este că aceste resurse probabil nu vor putea fi accesate timp de cel puțin un deceniu din cauza minelor [terestre]...”, a declarat dr. Marnie Howlett, lector universitar în politica rusă și est-europeană la Universitatea din Oxford.

Unde este valoarea militară a teritoriului?

Un raport recent al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, descrie o „centură de fortărețe” care se întinde pe 50 km (31 de mile) prin vestul Donețkului.

„Ucraina a petrecut ultimii 11 ani investind timp, bani și eforturi în consolidarea centurii de fortărețe și în stabilirea unei infrastructuri industriale și defensive semnificative”, scrie acesta.

Rapoartele din regiune vorbesc despre tranșee, buncăre, câmpuri minate, obstacole antitanc și sârmă ghimpată.

Forțele rusești care atacă în direcția Pokrovsk „sunt angajate într-un efort de a-l cuceri, care probabil ar dura câțiva ani pentru a fi finalizat”, susține ISW.

Fortificațiile fac cu siguranță parte din apărarea ucraineană, dar la fel este și topografia.

„Terenul este destul de defensibil, în special înălțimea Chasiv Iar, care a stat la baza liniei ucrainene”, a declarat pentru BBC News Nick Reynolds, cercetător pentru război terestru la Institutul Regal al Serviciilor Unite (Rusi), cu sediul în Marea Britanie.

Citește și: LIVE TEXT | Război în Ucraina. Contraofensiva ucraineană face progrese, în timp ce situația rămâne periculoasă la Zaporojie

Totuși, el adaugă: „Dacă te uiți la topografia Donbasului, a estului Ucrainei în general, per total terenul nu favorizează cu adevărat ucrainenii.”

„Orașul Donețk este un teren înalt. Pe măsură ce mergi spre vest, totul este în pantă descendentă, ceea ce nu este o opțiune excelentă pentru ucraineni în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor defensive. Nu este vorba doar despre pregătirea pentru lupta corp la corp sau dificultățile în urcare și coborâre a dealurilor, ci și despre observare și, prin urmare, despre capacitatea de a coordona focurile de artilerie și alte forme de sprijin de foc fără a plasa drone. În mod similar, zonele înalte sunt mai bune pentru propagarea undelor radio, mai bune pentru coordonarea dronelor”, spune Nick Reynolds. 

Informațiile prin intermediul imaginilor din satelit, fie că sunt furnizate de partenerii internaționali ai Ucrainei, fie comerciale, sunt foarte importante, notează Reynolds, „dar nu este același lucru cu a putea coordona direct propriile misiuni tactice”.

Are armata rusă nevoie de tot Donețk-ul?

Vestul Donețk-ului este doar o mică parte a unei linii de front care se întinde pe aproximativ 1.100 km, dar a fost martora unora dintre cele mai aprige atacuri rusești din această vară. Dar dacă Moscova și-ar canaliza forțele terestre în orice direcție diferită, este îndoielnic că ar face progrese mai bune.

„În sud, linia frontului din Zaporijia este acum foarte similară cu cea din Donbas, așa că ar însemna doar luptă prin poziții defensive extinse”, spune Reynolds. „Rușii se confruntă cu aceeași problemă încercând să pătrundă în nord, așa că cu siguranță nu ar forța o ușă deschisă.”  

Ar fi Ucraina capabilă să-și reconstruiască apărarea mai la vest?

În teorie, în cazul unui acord de pace, ucrainenii și-ar putea muta linia înapoi mai la vest. Ar exista, desigur, problema terenului nefavorabil, iar construirea de apărări adânci ar dura timp, chiar și cu ajutorul contractorilor civili care nu ar trebui să lucreze sub foc. Dar teoria este una, iar cercetătorul lui Rusi în domeniul războiului terestru nu își poate imagina armata ucraineană renunțând la vestul Donețkului fără luptă.

„Chiar dacă administrația Trump încearcă să folosească sprijinul continuu al SUA sau garanțiile de securitate ca pârghie”, spune Nick Reynolds, „pe baza comportamentului anterior al Rusiei, pe baza abordării explicit tranzacționale pe care a adoptat-o ​​administrația SUA, este greu de înțeles cum ar dori guvernul ucrainean să renunțe la acel teritoriu.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa va respinge orice propunere rusească de a renunța la regiunea Donbas în schimbul unui armistițiu, argumentând că teritoriul estic ar putea fi folosit ca o rampă de lansare pentru viitoare atacuri.  

Europa

