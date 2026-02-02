Lavrov critică dur „presiunea economică și militară” a SUA asupra Cubei: „Este inacceptabilă”

Rusia a condamnat luni „presiunea” economică și militară exercitată de Statele Unite asupra Cubei, aliat apropiat al Moscovei. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a calificat aceste acțiuni drept „inacceptabile”, după ce administrația Trump a intensificat amenințările la adresa statului insular condus de comuniști, relatează AFP.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial care prevede tarife vamale suplimentare pentru țările ce vând petrol Cubei. Măsura vine în contextul în care insula traversează cea mai gravă criză economică din ultimele decenii.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a reacționat dur, denunțând decizia drept o încercare de a „sufoca” economia țării, potrivit Agerpres.

Mesajul Moscovei: sprijin politic și material

Potrivit unui comunicat transmis după o convorbire telefonică cu omologul său cubanez, Bruno Rodríguez, Serghei Lavrov a subliniat luni că este „inacceptabilă presiunea economică și militară asupra Cubei, inclusiv întreruperea aprovizionării cu energie a insulei”.

Șeful diplomației ruse a avertizat că blocarea livrărilor de energie „amenință să agraveze grav situația economică și umanitară din țară” și a reiterat „angajamentul ferm al Moscovei de a continua să ofere Cubei sprijinul politic și material necesar”.

Efecte vizibile pe teren

Reporterii AFP au surprins cubanezi stând la cozi lungi la benzinăriile din Havana, imediat după anunțul Statelor Unite privind introducerea tarifelor vamale.

Tensiunile dintre Washington și Havana s-au amplificat după capturarea, considerată șocantă, de către administrația Trump a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, al cărui stat era o sursă esențială de exporturi de petrol pentru Cuba.

Chiar și înainte de aceste evoluții, insula din Caraibe se confrunta cu întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică, pe fondul celei mai grave crize economice de la prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991, și până în prezent.