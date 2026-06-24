Larry, motanul de la Downing Street, rămâne singura constantă în politica britanică. A „prins” șase premieri și o serie de crize istorice

Larry, faimosul motan care trăiește la reședința oficială a prim-ministrului Marii Britanii din 10 Downing Street, a devenit unul dintre cele mai stabile simboluri ale politicii britanice moderne, în timp ce guvernele s-au succedat rapid în ultimul deceniu.

Începând din 2011, Larry a fost martorul mandatului a șase premieri britanici, traversând perioade marcate de crize politice, scandaluri, pandemia de COVID-19 și procesul Brexit, precum și episoade devenite virale în cultura politică britanică, relatează Washington Post.

Motanul a rămas la aceeași adresă, în timp ce scena politică de la Londra a trecut prin schimbări succesive și uneori turbulente.

David Cameron a condus guvernul între 2010 și 2016 și a convocat referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, o decizie care a dus la demisia sa după victoria taberei „Leave”.

Theresa May i-a urmat în funcție, încercând să gestioneze implementarea Brexitului, însă mandatul său a fost marcat de blocaje politice și pierderea susținerii parlamentare.

Boris Johnson a preluat conducerea în 2019, promițând finalizarea Brexitului. Deși a obținut o victorie electorală categorică și a dus la concretizarea ieșirii din UE, mandatul său a fost afectat de scandaluri legate de restricțiile din pandemie.

Liz Truss a rămas în funcție doar 49 de zile în 2022, după ce planul său economic a provocat turbulențe majore pe piețele financiare și o criză de încredere în guvern.

Rishi Sunak a preluat ulterior conducerea, reușind să stabilizeze situația economică, dar fără a reuși să inverseze oboseala electorală acumulată după 14 ani de guvernare conservatoare.

Keir Starmer a devenit prim-ministru în iulie 2024, după victoria Partidului Laburist, promițând stabilitate politică și economică. Totuși, mandatul său a fost afectat de presiuni economice și de ascensiunea formațiunilor populiste.

În tot acest timp, Larry a rămas la 10 Downing Street. Într-o perioadă în care premierii vin și pleacă tot mai rapid, motanul pare să fi devenit, ironic, cel mai stabil „rezident” al politicii britanice.

Keir Starmer a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și de lider al Partidului Laburist

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a anunțat luni, 22 iunie, că demisionează din funcția de lider al Partidului Laburist, precum și din cea de prim-ministru al Regatului Unit. Într-o declarație susținută în fața reședinței oficiale din Downing Street 10, Starmer a afirmat că a luat decizia după ce a analizat dacă este persoana potrivită pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale.

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„Întrebarea pe care și-o pune partidul meu este dacă sunt cea mai bună persoană pentru a-l conduce în următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul partidului și îl accept cu bună credință”, a declarat acesta.

Povestea celebrului motan Larry

Una dintre cele mai faimoase şi mediatizate feline de pe glob este motanul Larry, un motan de rasă comună care locuieşte la reşedinţa premierului Marii Britanii, pe Downing Street, la numărul 10. Are chiar și pagină și pe Facebook şi pe X, fostul Twitter.

Felina are acum 19 ani - după cum scrie pe contul său de X - şi a fost adusă în februarie 2011 de către fostul premier britanic David Cameron drept animal de companie pentru copiii săi, notează The Telegraph. Motanul a primit titulatura de Chief Mouser/„Şef peste toate pisicile“.

Larry a fost luat dintr-un adăpost de animale şi ar fi fost recomandat datorită temperamentului său şi a plăcerii de a se juca cu şoareci de jucărie. Presa britanică scria auntic că motanul ar fi fost adus ca urmare a unor rozătoare surprinse şi de jurnalişti pe camere, dar şi la insistențele copiilor premierului, care-şi doreau un animal de companie.