Sfârșitul epocii Starmer. Planul prin care „Regele Nordului” vrea să salveze Marea Britanie

O victorie istorică obținută în 2024 s-a transformat, în mai puțin de doi ani, într-una dintre cele mai rapide prăbușiri politice din istoria recentă a Marii Britanii.

Demisia premierului britanic: cauze, mecanism și consecințe

I. Contextul prăbușirii: un mandat devorat de neîncredere

Cu mai puțin de doi ani în urmă, victoria Partidului Laburist părea începutul unei noi etape pentru politica britanică. Alegerile generale din iulie 2024 au pus capăt celor 14 ani de guvernare conservatoare și le-au adus laburiștilor o majoritate confortabilă de 172 de mandate. Pentru Keir Starmer, era momentul în care promisiunile privind relansarea economiei, refacerea serviciilor publice și recâștigarea încrederii alegătorilor urmau să fie puse în practică. Pe 22 iunie 2026, aceeași poveste s-a încheiat brusc.

În fața reședinței oficiale de la numărul 10 Downing Street, în prezența pisicii Larry (a fost adoptată în 2011 de la adăpostul Battersea Dogs & Cats Home; a ajuns la Downing Street în timpul mandatului lui David Cameron; deși este cunoscută ca un vânător de șoareci, presa britanică îi urmărește la fel de atent aparițiile în fața ușii negre de la Downing Street cât și conflictele teritoriale cu alte pisici din cartier), Keir Starmer și-a anunțat demisia atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de lider al Partidului Laburist. Vizibil emoționat, el le-a spus britanicilor că fiecare decizie pe care a luat-o a avut un singur scop: „să pun pe primul loc țara pe care o iubesc”. Momentul a avut și o puternică încărcătură simbolică. În timp ce Starmer își rostea discursul, câțiva protestatari aflați în apropiere difuzau „Oda Bucuriei” de Beethoven – imnul oficial al Uniunii Europene – chiar în ajunul împlinirii a zece ani de la referendumul pentru Brexit. Pentru mulți observatori, scena a ilustrat perfect contradicțiile unei Mari Britanii care încă încearcă să-și găsească echilibrul după ruptura de Uniunea Europeană.

În realitate, căderea lui Starmer nu a fost rezultatul unui singur episod și nici al unei crize izbucnite peste noapte. Demisia sa a fost punctul final al unui proces lent de erodare politică, în care s-au acumulat dificultăți economice, promisiuni neonorate, greșeli de comunicare și tensiuni interne în partid.Guvernul s-a confruntat permanent cu dificultăți în atingerea obiectivelor pe care și le asumase. Creșterea economică a rămas modestă, serviciile publice nu au cunoscut redresarea promisă, iar criza costului vieții a continuat să afecteze milioane de britanici. În locul imaginii unui executiv capabil să producă schimbarea așteptată după anii de austeritate conservatoare, s-a instalat treptat percepția unei guvernări reactive, obligată să gestioneze permanent crize, fără a reuși să impună o direcție clară.

La toate acestea s-au adăugat o serie de gafe politice și administrative care au alimentat impresia că Downing Street pierde controlul asupra agendei publice. Fiecare episod, privit separat, părea gestionabil. Împreună însă au creat imaginea unui guvern aflat într-o continuă defensivă. Evoluția sondajelor a reflectat fidel această degradare. Până în noiembrie 2025, ratingul mediu de aprobare al lui Starmer coborâse la minus 46%, unul dintre cele mai slabe rezultate înregistrate vreodată de un premier britanic în perioada postbelică. Comentatorii au început să îl compare cu Liz Truss, al cărei mandat extrem de scurt devenise deja un reper al eșecului politic. Criza de popularitate s-a transformat însă într-o veritabilă criză de supraviețuire odată cu alegerile locale din mai 2026. Rezultatele au fost devastatoare pentru Partidul Laburist. Formațiunea a pierdut controlul asupra a 35 de consilii locale și aproximativ 1.500 de mandate de consilieri, ceea ce reprezenta aproape 60% dintre locurile puse în joc. Mai grav decât cifrele în sine a fost mesajul transmis de electorat. Proiecția realizată de BBC arăta că, dacă rezultatele alegerilor locale s-ar fi transpus într-un scrutin național, Laburiștii ar fi obținut doar 17% din voturi, exact cât conservatorii și aproape la jumătate față de performanța obținută în alegerile generale din 2024. Șocul cel mai puternic a venit însă din Țara Galilor.

Pentru prima dată după aproape un secol, Partidul Laburist a coborât pe locul al treilea, fiind depășit atât de Plaid Cymru (în galeză)/ Partidul Țării Galilor, cât și de Reform UK. Nu era doar o înfrângere electorală, ci prăbușirea unuia dintre cele mai solide bastioane istorice ale stângii britanice. Comentatorii politici au descris momentul drept unul seismic. În opinia lor, nu era vorba despre o sancțiune temporară aplicată unui guvern aflat la început de mandat, ci despre semnalul unei schimbări structurale în comportamentul electoratului britanic. Votanții tradiționali ai Laburiștilor începeau să caute alternative, iar ascensiunea Reform UK demonstra că nemulțumirea depășise cu mult ciclul politic obișnuit. Privită retrospectiv, demisia lui Keir Starmer nu a fost cauza crizei, ci consecința ei. În doar doi ani, premierul care câștigase una dintre cele mai categorice victorii electorale din istoria recentă a Marii Britanii își pierduse atât încrederea publicului, cât și sprijinul unei părți importante din propriul partid. În acel moment, problema nu mai era dacă va pleca, ci doar când și în ce condiții se va produce schimbarea.

II. Scandalurile care au fracturat autoritatea

Dificultățile economice și rezultatele electorale slabe nu explică, singure, prăbușirea lui Keir Starmer. Mandatul său a fost marcat și de o succesiune de scandaluri care au erodat constant încrederea publicului și au alimentat sentimentul că guvernul își pierde autoritatea. Cel mai grav dintre acestea a fost cazul Peter Mandelson. Numirea fostului comisar european în funcția de ambasador al Marii Britanii la Washington trebuia să transmită imaginea unui diplomat experimentat, capabil să gestioneze relația complicată cu administrația Trump.

În schimb, decizia s-a transformat într-un dezastru politic. Controversa a izbucnit odată cu reapariția unor informații privind legăturile lui Mandelson cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. Chiar dacă relația dintre cei doi era cunoscută de mai mulți ani, noi dezvăluiri au readus subiectul în prim-plan și au ridicat întrebări incomode despre modul în care Downing Street verificase candidatura pentru unul dintre cele mai sensibile posturi diplomatice ale Regatului Unit. Presiunea publică a crescut rapid. În cele din urmă, Starmer l-a retras pe Mandelson din funcție și a admis public că regretă numirea. Era însă prea târziu.

În politică, recunoașterea unei greșeli poate limita uneori pagubele, dar în acest caz prejudiciul de imagine era deja făcut. Consecințele s-au văzut imediat în interiorul aparatului guvernamental. În februarie 2026, Morgan McSweeney, șeful de cabinet al premierului și unul dintre cei mai influenți strategi ai Partidului Laburist, și-a prezentat demisia, asumându-și responsabilitatea pentru acest episod. A doua zi a plecat și directorul de comunicare, Tim Allan, semn că în cercul apropiat al premierului se instalase convingerea că situația nu mai putea fi controlată prin simpla schimbare a mesajului public. Dacă afacerea Mandelson a afectat credibilitatea premierului, valul de demisii ministeriale din primăvara anului 2026 a pus sub semnul întrebării însăși capacitatea sa de a conduce guvernul.

Primul semnal major a venit pe 14 mai, când ministrul Sănătății, Wes Streeting, și-a anunțat demisia. Declarația sa a fost interpretată drept un act de acuzare la adresa liderului laburist. „Acolo unde avem nevoie de viziune există un vacuum; acolo unde avem nevoie de direcție există derivă.” Formula avea să fie reluată zile întregi de presa britanică și a sintetizat, poate mai bine decât orice analiză, percepția tot mai răspândită că guvernul pierduse inițiativa. Criza s-a agravat în luna iunie, când disputele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare au provocat o ruptură în interiorul Cabinetului. Secretarul Apărării, John Healey, ministrul adjunct Al Carns și consilierul Pamela Nash au demisionat succesiv, pe fondul divergențelor privind ritmul și amploarea investițiilor militare într-un context internațional tot mai tensionat.

Plecările lor au avut o semnificație care depășea simpla reorganizare a guvernului. Ele au alimentat impresia că executivul nu mai vorbește cu o singură voce tocmai într-un domeniu esențial pentru securitatea Marii Britanii și a aliaților săi. Nemulțumirea se răspândea deja în întreg Partidul Laburist. Până la jumătatea lunii mai, peste 95 de parlamentari ceruseră public demisia lui Starmer sau, cel puțin, stabilirea unui calendar clar pentru retragerea sa. În acel moment devenise evident că problema nu mai era opoziția conservatoare sau presiunea exercitată de Reform UK. Adevărata amenințare pentru premier venea din propriul partid.

III. Mecanismul înlăturării: Burnham și scrutinul din Makerfield

Prăbușirea lui Starmer nu s-a produs spontan. Ea a fost pregătită printr-un mecanism politic construit cu grijă în jurul politicianului pe care tot mai mulți laburiști îl vedeau drept singura șansă de salvare a partidului: Andy Burnham. La începutul anului 2026 exista însă o problemă majoră. Deși era cel mai popular politician laburist în sondaje, Burnham nu mai făcea parte din Camera Comunelor.

În calitate de primar al regiunii Greater Manchester, el nu deținea un mandat parlamentar și, prin urmare, nu putea intra în competiția pentru conducerea partidului și pentru funcția de prim-ministru. Soluția a venit printr-un gest rar întâlnit chiar și în politica britanică, unde disciplina de partid este bine cunoscută.

Deputatul Josh Simons a renunțat voluntar la mandatul său din circumscripția Makerfield, provocând organizarea unei alegeri parțiale care să-i permită lui Burnham revenirea în Parlament. Decizia a fost interpretată de observatori drept un sacrificiu politic calculat, menit să faciliteze tranziția către o nouă conducere fără a provoca o ruptură formală în partid. Scrutinul desfășurat la 18 iunie 2026 a depășit însă rapid statutul unei simple alegeri parțiale. Burnham a obținut o victorie categorică împotriva candidatului Reform UK într-o regiune din nord-vestul Angliei unde formațiunea lui Nigel Farage înregistrase, cu numai câteva săptămâni înainte, succese importante la alegerile locale. Rezultatul a fost interpretat imediat ca dovada că declinul Laburiștilor nu era inevitabil și că problema nu era neapărat partidul, ci conducerea acestuia.

Victoria sa a schimbat complet raportul de forțe din interiorul Partidului Laburist. Revenirea lui Burnham în Camera Comunelor a fost urmată aproape imediat de o presiune coordonată asupra premierului. Mai mult de jumătate dintre membrii Cabinetului i-au transmis lui Starmer că retragerea este singura soluție pentru evitarea unei crize și mai profunde. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, premierul înțelesese deja că sfârșitul mandatului este inevitabil.

În weekendul petrecut la Chequers împreună cu familia își redactase discursul de demisie și analizase modalitatea în care transferul de putere putea avea loc fără o confruntare internă care să afecteze și mai mult imaginea partidului. Același mesaj venea și din partea unor veterani ai Laburiștilor. Lordul Falconer declara la BBC că Starmer „nu mai are nicio autoritate” și pleda pentru „un proces de tranziție convenit între Keir Starmer și Andy Burnham, astfel încât predarea puterii să se desfășoare ordonat și fără noi fracturi în partid”. Ironia situației era evidentă. Cu numai câteva zile înainte, Starmer afirmase public că este pregătit să participe la orice competiție internă pentru conducerea partidului și că nu intenționează să renunțe. Câteva ore mai târziu, aceeași persoană anunța că demisionează. Privind retrospectiv, scrutinul din Makerfield nu a fost doar o alegere parțială. El a reprezentat momentul în care Partidul Laburist și-a găsit un posibil succesor și, în același timp, momentul în care mandatul lui Keir Starmer a devenit, din punct de vedere politic, imposibil de salvat.

IV. De ce a eșuat Starmer: anatomia unui mandat ratat

Privit în ansamblu, mandatul lui Keir Starmer pare să fi fost victima unei combinații de factori politici, economici și personali. Niciunul dintre ei nu explică, singur, prăbușirea sa. Împreună însă au creat condițiile în care un lider ales cu o majoritate istorică și-a pierdut autoritatea în mai puțin de doi ani. Majoritatea analizelor publicate în presa britanică și americană converg asupra aceleiași concluzii. Starmer nu a fost perceput ca un politician incompetent, ci ca un lider incapabil să ofere o direcție clară guvernului său. Alegătorii au văzut în el mai degrabă un administrator prudent decât omul schimbării pe care Partidul Laburist îl promisese în campania electorală din 2024.

Această lipsă de viziune politică a devenit cu atât mai vizibilă cu cât a fost dublată de un context economic extrem de dificil. După paisprezece ani de guvernare conservatoare, Marea Britanie moștenise o economie fragilă, o datorie publică ridicată și servicii publice aflate sub o presiune uriașă. Sistemul de sănătate continua să sufere din cauza subfinanțării, educația traversa o perioadă de stagnare, iar infrastructura avea nevoie de investiții pe care bugetul nu și le putea permite fără costuri politice și financiare semnificative.

În aceste condiții, promisiunile privind relansarea economiei și modernizarea serviciilor publice s-au lovit de limitele realității bugetare. Pentru mulți britanici, diferența dintre guvernarea conservatoare și cea laburistă a început să pară mai degrabă una de ton decât de rezultate. La toate acestea s-a adăugat dificultatea de a construi o narațiune politică mobilizatoare. Starmer a preferat aproape întotdeauna soluțiile prudente și compromisurile, convins că stabilitatea este mai importantă decât spectaculozitatea.

Strategia i-a fost utilă în opoziție, unde imaginea unui avocat calm și echilibrat i-a permis să reconstruiască Partidul Laburist după anii lui Jeremy Corbyn. La guvernare însă, aceeași prudență a început să fie interpretată drept ezitare. În locul unui proiect clar de transformare a țării, alegătorii au văzut un executiv preocupat să administreze crize succesive, fără să transmită convingerea că deține controlul asupra direcției în care se îndreaptă Marea Britanie. Nici politica externă nu i-a oferit spațiul necesar pentru a-și consolida autoritatea. Relația cu administrația Trump a fost gestionată cu multă atenție. Starmer a înțeles încă de la început sensibilitatea taberei MAGA față de orice gest care putea fi interpretat drept superioritate morală sau condescendență europeană și a evitat confruntările publice cu Washingtonul ori de câte ori acestea nu serveau direct intereselor britanice. Din acest punct de vedere, diplomația sa a fost una pragmatică.

Problema a fost că această abordare tactică nu a fost însoțită de o strategie pe termen lung. Guvernul nu a reușit să răspundă convingător întrebărilor generate de retragerea parțială a Statelor Unite din Europa și nici să explice cum intenționează Londra să își adapteze politica de apărare într-un context internațional aflat într-o schimbare profundă. Creșterea cheltuielilor militare, consolidarea cooperării europene și redefinirea rolului Marii Britanii în cadrul NATO au rămas teme asupra cărora executivul a transmis mesaje adesea contradictorii. Demisiile din Ministerul Apărării au accentuat impresia că nici măcar în interiorul guvernului nu exista un consens privind direcția strategică. În ultimele zile ale mandatului, și Casa Albă a intrat în joc.

Pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că Starmer „a eșuat lamentabil în două domenii esențiale: imigrația și energia”. Declarația a fost interpretată de presa britanică și franceză ca o intervenție neobișnuită a președintelui american în politica internă a unui aliat apropiat. Comentatorii francezi au remarcat chiar, cu o doză de ironie, că Trump părea să își revendice public meritul pentru căderea liderului unui guvern prieten. Desigur, mesajul președintelui american nu a provocat demisia lui Starmer. Dar el a ilustrat cât de vulnerabil devenise premierul britanic în ultimele săptămâni ale mandatului său. Atunci când un lider străin își permite să comenteze în asemenea termeni situația politică internă a Regatului Unit, este evident că autoritatea guvernului respectiv se află deja într-un proces avansat de degradare.

Privind retrospectiv, eșecul lui Starmer nu poate fi redus la un scandal, la o decizie greșită sau la o conjunctură economică nefavorabilă. A fost rezultatul suprapunerii dintre un context extrem de dificil și incapacitatea liderului laburist de a transforma victoria electorală din 2024 într-un proiect politic coerent și convingător. Guvernul său a administrat crizele, dar nu a reușit să inspire încredere că poate schimba direcția țării. Iar în politică, atunci când speranța dispare înainte ca rezultatele să apară, timpul unui lider începe să se scurgă mult mai repede decât durata formală a mandatului său.

Concret: nominalizările pentru conducerea partidului se deschid pe 9 iulie, cu obiectivul de a alege succesorul lui Starmer înainte de septembrie. Wes Streeting, singurul rival credibil, a anunţat că nu candidează şi îl susţine pe Burnham — ceea ce transformă competiţia, practic, într-o consacrare necontestată. Andy Burnham este favoritul covârşitor din mai multe motive convergente, care ţin de traiectoria sa personală, de moment politic şi de absenţa oricărei competiţii reale.

Cine este?

Născut pe 7 ianuarie 1970 la Aintree, Liverpool, Burnham a studiat literatura engleză la Fitzwilliam College, Cambridge, şi s-a alăturat Partidului Laburist la 15 ani. A intrat în Parlament în 2001 ca deputat pentru Leigh şi a ocupat mai multe funcţii ministeriale, ultima fiind cea de Secretar de Stat pentru Sănătate în 2009-2010 sub Gordon Brown. A candidat de două ori la conducerea Laburiştilor — în 2010 şi 2015 — pierzând de fiecare dată, ultima oară în faţa lui Jeremy Corbyn. În 2017 a ales să părăsească Westminsterul pentru a deveni primar al regiunii Greater Manchester, decizie care s-a dovedit cea mai bună investiţie politică a carierei sale.

Cei nouă ani de primar — sursa brandului

În mandatul său de primar, economia Greater Manchester a crescut semnificativ, a supravegheat îmbunătăţiri ale reţelei de transport public şi a lansat un program major de construcţie de locuinţe. Adjuncta sa, Kate Green, a declarat pentru CNN că Burnham a avut „o ambiţie foarte clară pentru Greater Manchester, pentru succesul economic, pentru incluziunea socială, pentru ca toată lumea să poată trăi o viaţă bună în regiune". Distanţa faţă de Westminster i-a permis să-şi construiască identitatea de outsider, câştigând porecla de „Regele Nordului" prin capacitatea sa de a înfrunta guvernul central în momente care au cristalizat diviziunea istorică dintre Nord şi Sud în politica britanică.

De ce este favorit covârşitor acum

Trei factori explică poziţia sa dominantă. Primul este popularitatea: a fost descris drept „singurul politician major din ţară care se bucură de rating de favorabilitate pozitiv" conform sondajelor de opinie. Al doilea este victoria din Makerfield: a câştigat scrutinul parţial împotriva Reform UK într-o circumscripţie unde populiştii lui Farage câştigaseră recent toate mandatele locale — demonstrând că poate recupera tocmai alegătorii pe care Laburiştii îi pierd. Al treilea factor este retragerea rivalilor: Wes Streeting, singurul competitor credibil, a anunţat că nu candidează şi îl susţine.

Contradicţia centrală a profilului său

În cercurile laburiste circulă o glumă despre abilitatea sa cameleonică de a adopta ideile la modă pe stânga la un moment dat: „Un blairist, un brownist şi un corbynist intră într-un bar. Barmanul zice: Ce bei, Andy?" Această flexibilitate ideologică este deopotrivă forţa şi vulnerabilitatea sa. Dacă virează prea mult la dreapta pe imigraţie, riscă să piardă baza progresistă din oraşe în favoarea Partidului Verde; dacă virează prea mult la stânga, riscă să îndepărteze baza tradiţională de clasa muncitoare.