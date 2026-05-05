Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Germania și Europa au probleme mai mari cu Trump decât retragerea trupelor americane

Reducerea prezenței americane în Germania semnalează diferențe mai profunde între SUA și Europa.

Lideri europeni în Biroul Oval, la întâlnirea cu Trump/FOTO:Profimedia
Oficialii germani au salutat decizia președintelui american Donald Trump de a retrage 5.000 de soldați americani din țară ca un pas simbolic, însă analiștii au avertizat că adâncirea rupturii transatlantice riscă să pună în pericol economia și securitatea Europei.

Aceștia au avertizat că ultima creștere a tarifelor vamale la mașinile europene de către Trump, aparenta sa inversare a planurilor de a desfășura rachete cu rază lungă de acțiune în Germania și consecințele economice și militare ale unui război în Iran vor avea un impact mai mare asupra regiunii, scrie The Wall Street Journal .

„Toate acestea sunt mai importante decât o reducere simbolică de cinci mii de soldați. La fel ca și epuizarea rapidă a arsenalului american din cauza risipei unor cantități uriașe de resurse valoroase în războiul din Iran”, a declarat Torsten Benner, directorul Institutului pentru Politici Publice Globale, un think tank de securitate cu sediul la Berlin.

Înalți oficiali ai Departamentului de Război al SUA au declarat că Pentagonul va retrage o brigadă militară din Germania în termen de șase până la douăsprezece luni, la câteva zile după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că SUA par să nu aibă o strategie de ieșire din Iran și a acuzat Teheranul că umilește America în discuții.

În schimb, un oficial american de rang înalt a declarat că Trump, adversarii SUA și lumea urmăresc acțiunile țărilor europene precum Germania, în special în Orientul Mijlociu, adăugând că acțiunile și cuvintele lor contează pentru președinte.

Retragerea anunțată ar reprezenta aproximativ 14% din cei aproximativ 36.000 de soldați aflați în prezent în țară - nu cu mult mai mult decât fluctuațiile normale ale numărului de soldați și mult mai puțin decât reducerea de 12.000 de soldați pe care Trump a dorit-o în timpul primului său mandat. Majoritatea acestor soldați sunt implicați în operațiuni militare americane din întreaga lume și nu sunt acolo pentru a apăra Germania în cazul unui atac.

„Era previzibil ca SUA să retragă trupele din Europa, inclusiv din Germania. Germania este pe drumul cel bun”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, adăugând că Europa investește deja pentru a umple golul.

Mai îngrijorător decât retragerea trupelor

WSJ adaugă că și mai îngrijorătoare este vestea că SUA au decis să nu desfășoare un batalion în Germania pentru a opera rachete de croazieră Tomahawk și rachete hipersonice Dark Eagle - un acord încheiat în 2024 de administrația fostului președinte american Joe Biden pentru a descuraja Rusia să atace NATO după invazia Ucrainei cu doi ani mai devreme.

Nico Lange, directorul Institutului German pentru Analiza Riscurilor și Securitate Internațională și fost oficial de rang înalt în Ministerul Apărării din Germania, a declarat că oficialii de la Berlin au anticipat că administrația Trump nu va respecta acordul, deoarece nu și-a asumat niciodată un astfel de angajament.

„Totuși, faptul că acum, când ne confruntăm cu un nivel atât de grav de amenințare în Europa, această lacună în descurajarea convențională nu este umplută este o problemă reală. Avem propriile trupe, dar nimeni din Europa nu are încă această capacitate specifică”, a spus Lange.

Un alt motiv de îngrijorare este faptul că refuzul de a trimite batalionul este un alt semnal de relaxare a tensiunilor dintre administrația Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Reacția a doi lideri republicani după decizia lui Trump privind retragerea trupelor americane din Germania: „Un semnal greșit lui Putin”

Aceasta urmează ridicării sancțiunilor petroliere împotriva Rusiei, impuse după ce Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz. Liderii europeni consideră că aceste măsuri subminează eforturile de a ajunge la un armistițiu între Ucraina și Rusia.

Problemele producătorilor germani

Analiștii militari au declarat că Berlinul este pe calea cea bună pentru a-și reduce dependența de protecția militară americană, dar disputa dintre Merz și Trump a fost o reamintire utilă a urgenței acestor eforturi.

De asemenea, o preocupare mai mare o reprezintă dificultățile economice cauzate de o serie de politici ale lui Trump care au subminat capacitatea Germaniei de a-și menține investițiile uriașe în apărare.

Exporturile germane către Statele Unite - un factor cheie care contribuie la compensarea pierderii pe termen lung a cotei de piață din China - au scăzut brusc de când Trump a lansat un război comercial cu Europa anul trecut. Acordul comercial UE-SUA încheiat vara trecută nu a contribuit prea mult la ușurarea poverii asupra multor producători germani, care sunt încă supuși unor tarife americane separate pentru oțel și aluminiu.

Oficialii guvernamentali și economiștii sperau că cheltuielile mari pentru apărare ale Berlinului și o campanie separată de investiții în infrastructura publică vor stimula creșterea economică în acest an, dar o creștere bruscă a prețurilor la energie după atacul asupra Iranului a spulberat aceste speranțe.

„Criza economică prelungită din Germania subminează, de asemenea, manevrele politice ale lui Merz în țară. După o scădere treptată a ratelor sale de popularitate de când a ajuns la putere anul trecut, cancelarul a devenit unul dintre cei mai puțin populari din istoria postbelică”, au concluzionat corespondenții.

UE își face griji că Trump ar putea „împinge” Putin la război împotriva NATO

Europenii se tem că dictatorul rus Vladimir Putin ar putea începe un război împotriva lor și testa puterea NATO în următorii doi ani, profitând de faptul că Donald Trump va fi în continuare președintele SUA, iar Uniunea însăși nu va avea timp să-și consolideze capacitățile de apărare , scrie Politico . Prin urmare, politicienii de acolo nu exclud posibilitatea unei operațiuni terestre rusești, deși o consideră improbabilă, deoarece invazia Ucrainei a epuizat cu adevărat resursele Rusiei.

Polonia negociază creșterea prezenței militare americane, în ciuda planurilor lui Trump privind retragerea trupelor din Germania

„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând — Rusia are o fereastră de oportunitate ”, a explicat Mika Aaltola, membru al comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European. „SUA se retrage din Europa, relațiile transatlantice sunt în ruină, iar UE nu este încă pe deplin pregătită să își asume responsabilitatea singură.”

Aaltola subliniază că în Europa se crede că Federația Rusă va face „ceva mai țintit” sau va lansa o invazie pentru a crea ambiguitate. Scopul Kremlinului, potrivit europarlamentarului finlandez, este de a semăna discordie în NATO cu privire la oportunitatea aplicării articolului 5 din Acordul Colectiv de Muncă.

Mass-media subliniază că, în ultimii ani, cheltuielile europene pentru apărare au crescut într-adevăr semnificativ, dar s-ar putea să nu simtă efectul deplin al acestui lucru acum, ci peste câțiva ani. Chiar și „Foaia de parcurs pentru pregătirea de apărare” prevede că NATO va fi pregătită să „descurajeze în mod fiabil adversarii săi și să răspundă la orice agresiune” până în 2030. Între timp, mandatul lui Trump ca președinte al SUA se încheie în ianuarie 2029.

„Acesta este de fapt cel mai rău lucru care poate fi creat în țările democratice”, a spus Aaltola despre statele care încearcă să minimalizeze amenințarea rusească, spunând că acest lucru ar putea induce în eroare Europa cu privire la riscurile de securitate.

